« Et c'est exactement ce qui s'est passé » : Harry Kane dévoile sa tactique de penalty incroyable lors de la victoire du Bayern Munich contre l'Atalanta Bergame

« Bien sûr », a-t-il déclaré Kane dans la zone mixte, « j’ai regardé avant le match des vidéos montrant le comportement de Sportiello lors des penalties. J’ai vu qu’il avait tendance à se placer à l’extrémité de sa ligne. Je savais que si je m’arrêtais, il y avait de fortes chances qu’il s’avance trop. Et c’est exactement ce qui s’est passé. On voit à ma réaction que je voulais immédiatement le faire rejouer. »

En effet, Kane a pris un temps inhabituellement long pour lui. Sportiello a fait un pas en avant et a arrêté le tir trop centré. Kane s’est alors immédiatement tourné vers l’arbitre Benoit Bastien, qui a décidé de faire rejouer le penalty.

Était-ce donc son plan dès le départ : piéger Sportiello ? « Oui », a répondu Kane. Lors de la deuxième tentative, il s’agissait plutôt « d’un jeu psychologique ». « Peut-être qu’il pensait que j’allais m’arrêter à nouveau. Mais cette fois, j’ai opté pour un corner. » Du point de vue de Kane, Sportiello a plongé à gauche, tandis qu’il a marqué en bas à droite. « Je m’étais préparé à ça », a conclu Kane. « Heureusement, ça a marché. »