Harry Kane est incontestablement le roi des penalties en Europe, cela ne fait plus aucun doute depuis longtemps. Aucun joueur de haut niveau ne se montre aussi fiable sur le point de penalty que l'Anglais de 32 ans. Si l'on en croit ses propres déclarations, Kane aurait toutefois élevé l'art du penalty à un tout autre niveau lors de la victoire 4-1 contre l'Atalanta Bergame lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Traduit par
« Et c'est exactement ce qui s'est passé » : Harry Kane dévoile sa tactique de penalty incroyable lors de la victoire du Bayern Munich contre l'Atalanta Bergame
Au milieu de la première mi-temps, le FC Bayern s'est vu accorder un penalty après qu'un tir de Kane a été bloqué de la main. Bien sûr, c'est lui qui s'est chargé de le tirer... et il l'a raté. Mais comme le gardien de l'Atalanta, Marco Sportiello, avait quitté sa ligne trop tôt, le penalty a été rejoué... et cette fois, Kane a marqué. On pourrait penser qu'il a eu de la chance. Mais Kane a déclaré après coup : « La tactique a fonctionné. »
- Getty Images Sport
Harry Kane explique sa stratégie lors de ce penalty répété
« Bien sûr », a-t-il déclaré Kane dans la zone mixte, « j’ai regardé avant le match des vidéos montrant le comportement de Sportiello lors des penalties. J’ai vu qu’il avait tendance à se placer à l’extrémité de sa ligne. Je savais que si je m’arrêtais, il y avait de fortes chances qu’il s’avance trop. Et c’est exactement ce qui s’est passé. On voit à ma réaction que je voulais immédiatement le faire rejouer. »
En effet, Kane a pris un temps inhabituellement long pour lui. Sportiello a fait un pas en avant et a arrêté le tir trop centré. Kane s’est alors immédiatement tourné vers l’arbitre Benoit Bastien, qui a décidé de faire rejouer le penalty.
Était-ce donc son plan dès le départ : piéger Sportiello ? « Oui », a répondu Kane. Lors de la deuxième tentative, il s’agissait plutôt « d’un jeu psychologique ». « Peut-être qu’il pensait que j’allais m’arrêter à nouveau. Mais cette fois, j’ai opté pour un corner. » Du point de vue de Kane, Sportiello a plongé à gauche, tandis qu’il a marqué en bas à droite. « Je m’étais préparé à ça », a conclu Kane. « Heureusement, ça a marché. »
- AFP
Harry Kane à propos du 2-0 : « L'un de mes buts préférés de ma carrière »
Le penalty transformé contre Bergame était déjà le 15e but de Kane sur penalty cette saison. Il n'a manqué ses tirs au but qu'une seule fois en Coupe d'Allemagne contre Wehen Wiesbaden en août et en janvier en Ligue des champions contre l'Union Saint-Gilloise. Au total, Kane totalise déjà 47 buts en 39 matches cette saison. Il mène actuellement haut la main le classement du Soulier d'or, qui récompense le meilleur buteur d'Europe.
Après ce coup de génie tactique qui a permis d'ouvrir le score (1-0), Kane a porté le score à 2-0 face à l'Atalanta en début de deuxième mi-temps grâce à un but de rêve. À l'entrée de la surface de réparation, il a su s'imposer face à deux joueurs bergamasques avant de pivoter et de marquer d'une frappe puissante dans la lucarne gauche. « C'est l'un de mes buts préférés de ma carrière », a déclaré Kane. « Il résume bien mes qualités : garder le ballon, utiliser mon corps pour me créer un peu d'espace, puis conclure avec un tir de haut niveau. »
Kane a retrouvé sa place de titulaire contre Bergame après trois matches d’absence. Il avait dû déclarer forfait contre le Borussia Mönchengladbach en raison de problèmes au mollet, l’entraîneur Vincent Kompany l’avait ménagé lors du match aller contre l’Atalanta et, ce week-end contre le Bayer Leverkusen, il n’était entré qu’en cours de jeu. En l'absence de Manuel Neuer (blessé) et de Joshua Kimmich (suspendu), Kane a porté le brassard de capitaine pour la troisième fois cette saison lors de son retour dans le onze de départ – et a mené le FC Bayern avec brio en quarts de finale de la Ligue des champions.
Harry Kane : ses statistiques cette saison
Concours Matchs Buts Passes décisives Bundesliga 25 30 5 Ligue des champions 9 10 - Coupe d'Allemagne 4 6 - Supercoupe 1 1 -
Questions fréquentes
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.