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Estevao Willian « en larmes à la mi-temps » : Liam Rosenior exprime ses craintes concernant une blessure après la défaite de Chelsea face à Manchester United
Déception pour Estevao à Stamford Bridge
La jeune star a dû quitter prématurément la pelouse après s’être blessé en tentant de rattraper un ballon en profondeur derrière la défense de Manchester United. Soigné sur la touche, l’ailier de 18 ans a rapidement signifié au banc qu’il ne pouvait pas poursuivre et a regagné les vestiaires en boitant, privant les Blues de leur principal atout créatif.
Après la rencontre, l’entraîneur de Chelsea, Rosenior, a décrit l’état d’esprit du jeune homme : « Il était dévasté, il pleurait à la mi-temps. On dirait une blessure aux ischio-jambiers. » Cette nouvelle lésion s’ajoute à une liste déjà longue de préoccupations pour les Blues, qui n’ont pas marqué lors de leurs quatre derniers matches de championnat, une première depuis plus d’un siècle.
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Enzo accentue le casse-tête des blessures
Comme si la perte d'Estevao ne suffisait pas, Chelsea a également vu le champion du monde Enzo Fernández quitter le terrain en boitant dans les dernières minutes du match. Le milieu de terrain de 25 ans a demandé à être remplacé après avoir mal atterri dans la surface de réparation de Manchester United alors qu'il tentait de marquer le but égalisateur en fin de match ; c'est finalement Romeo Lavia qui l'a remplacé sur le terrain. Rosenior espère que l’international argentin a évité une longue absence, même si le timing est mauvais à la veille d’un match en milieu de semaine. « Je pense que c’était son mollet. J’espère que ce n’était qu’une crampe, nous avons besoin de lui pour mardi », a ajouté l’entraîneur. Le staff médical de Chelsea va donc travailler d’arrache-pied pour examiner les deux joueurs avant le déplacement crucial à Brighton.
La pression monte après un effondrement historique
Cette défaite 1-0 a été particulièrement difficile à accepter pour Rosenior, qui a vu son équipe toucher les montants à quatre reprises. Malgré 21 tirs contre seulement quatre pour United, Chelsea a été battu par un seul moment de lucidité de Matheus Cunha. Le tacticien de 41 ans semblait frustré lorsqu'il a évoqué le manque d'efficacité qui a laissé le club à quatre points des places de Ligue des champions.
« C'est très dur à accepter. Aujourd'hui, ils n'ont cadré qu'une seule frappe, alors que nous étions réduits à dix. Nous avons multiplié les offensives et frappé quatre fois les montants. Je ne veux pas que mon équipe pense que tout est contre nous. Nous devons continuer à nous battre », a-t-il déclaré. Reconnaissant la faille défensive, il a ajouté : « Nous devons mieux défendre dans ces moments-là. Nous ne le faisons pas et nous en payons le prix. En ce moment, la moindre petite erreur que nous commettons se solde par un but encaissé, et cela doit changer. »
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La course au top 5 se transforme en un véritable défi
Chelsea compte désormais quatre points de retard sur Liverpool, les Reds ayant un match en moins. Le chemin vers la Ligue des champions s'annonce donc de plus en plus semé d'embûches. Malgré cette mauvaise passe et la frustration exprimée haut et fort par une partie du public de Stamford Bridge, Rosenior reste convaincu qu'il est l'homme de la situation pour renverser la tendance et assurer une place parmi les cinq premiers.
Interrogé sur la pression croissante qui pèse sur son poste, l’entraîneur a affiché sa détermination : « Non, c’est moi qui me mets le plus de pression. Nous devons simplement continuer à travailler avec le staff et les joueurs pour renverser la tendance. » Interrogé sur la possibilité de se qualifier encore pour la Ligue des champions, il a répondu avec assurance : « Bien sûr. » Reste que, privé d’Estevao et peut-être de Fernandez, l’objectif ressemble désormais à une ascension bien plus ardue.