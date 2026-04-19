Estevao Willian « en larmes à la mi-temps » : Liam Rosenior exprime ses craintes concernant une blessure après la défaite de Chelsea face à Manchester United

Cette défaite 1-0 a été particulièrement difficile à accepter pour Rosenior, qui a vu son équipe toucher les montants à quatre reprises. Malgré 21 tirs contre seulement quatre pour United, Chelsea a été battu par un seul moment de lucidité de Matheus Cunha. Le tacticien de 41 ans semblait frustré lorsqu'il a évoqué le manque d'efficacité qui a laissé le club à quatre points des places de Ligue des champions.

« C'est très dur à accepter. Aujourd'hui, ils n'ont cadré qu'une seule frappe, alors que nous étions réduits à dix. Nous avons multiplié les offensives et frappé quatre fois les montants. Je ne veux pas que mon équipe pense que tout est contre nous. Nous devons continuer à nous battre », a-t-il déclaré. Reconnaissant la faille défensive, il a ajouté : « Nous devons mieux défendre dans ces moments-là. Nous ne le faisons pas et nous en payons le prix. En ce moment, la moindre petite erreur que nous commettons se solde par un but encaissé, et cela doit changer. »