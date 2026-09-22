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Estevao sort du silence sur les difficultés de Chelsea, alors que la star brésilienne évoque son manque de temps de jeu sous Xabi Alonso
L’adolescent évoque ses opportunités réduites
Le retour d'Estevao en équipe nationale du Brésil a été dominé par les questions autour de son temps de jeu limité à Chelsea lors des premières semaines de la saison. Le joueur de 19 ans n'a cumulé que 148 minutes en six apparitions sous les ordres d'Alonso, avec seulement deux titularisations. Ce rôle périphérique contraste fortement avec la saison dernière, lorsqu'il jouait beaucoup plus régulièrement dans l'ouest de Londres.
- Pro Sports Images
L’ailier reste concentré sur son travail
S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse de la Seleção, l'ailier a refusé d'alimenter la moindre polémique concernant les choix de sélection de son nouvel entraîneur à Stamford Bridge. À la place, Estevao a souligné sa détermination à élever son niveau de performance à l'entraînement et à saisir chaque opportunité qui se présente à lui.
Interrogé sur la rude concurrence pour les places sur la ligne d'attaque de Chelsea, l'ancien prodige de Palmeiras a insisté : « Je pense que chaque entraîneur a sa propre manière de jouer. Bien sûr, nous travaillons tous les jours, je donne le meilleur de moi-même tous les jours, et c'est ce que je fais.
« Nous avons des joueurs de qualité à Chelsea, donc ce que je fais, c'est me concentrer sur ce que je peux contrôler, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement, quand j'ai une opportunité, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, ça se fait jour après jour. J'essaie de saisir chaque opportunité que j'ai, j'essaie de contrôler tout ce que je peux et je laisse cela entre les mains de Dieu, et j'ai aussi énormément confiance en moi. »
La concurrence s’intensifie à Stamford Bridge
L'arrivée d'Alonso à Stamford Bridge en juillet a entraîné un changement notable dans la hiérarchie de l'équipe première. Cet ajustement intervient après une campagne 2025-2026 productive sous les ordres d'Enzo Maresca et de Liam Rosenior, au cours de laquelle l'adolescent a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 36 matches. Lié par un contrat courant jusqu'en juin 2033, le Brésilien reste considéré comme un atout précieux sur le long terme malgré une forte concurrence pour les places.
- AFP
Les rencontres internationales offrent une plateforme
Un rappel en sélection représente une opportunité capitale pour l’attaquant, auteur de cinq buts en 11 sélections chez les A, après qu’une blessure l’a privé de la Coupe du monde. Le Brésil affrontera l’Australie à deux reprises en match amical les 25 et 29 novembre avant de conclure son programme face à l’Inde le 3 octobre. Obtenir du temps de jeu avec la sélection devrait permettre à l’adolescent de retrouver son tranchant avant un calendrier exigeant avec Chelsea.
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