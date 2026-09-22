S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse de la Seleção, l'ailier a refusé d'alimenter la moindre polémique concernant les choix de sélection de son nouvel entraîneur à Stamford Bridge. À la place, Estevao a souligné sa détermination à élever son niveau de performance à l'entraînement et à saisir chaque opportunité qui se présente à lui.

Interrogé sur la rude concurrence pour les places sur la ligne d'attaque de Chelsea, l'ancien prodige de Palmeiras a insisté : « Je pense que chaque entraîneur a sa propre manière de jouer. Bien sûr, nous travaillons tous les jours, je donne le meilleur de moi-même tous les jours, et c'est ce que je fais.

« Nous avons des joueurs de qualité à Chelsea, donc ce que je fais, c'est me concentrer sur ce que je peux contrôler, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement, quand j'ai une opportunité, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, ça se fait jour après jour. J'essaie de saisir chaque opportunité que j'ai, j'essaie de contrôler tout ce que je peux et je laisse cela entre les mains de Dieu, et j'ai aussi énormément confiance en moi. »