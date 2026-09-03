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Estevao envisage un départ de Chelsea sur fond de « préoccupations » croissantes autour de Xabi Alonso, alors que le prodige brésilien évalue ses options pour le mercato de janvier
Estevao peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres d’Alonso
Estevao est de plus en plus « préoccupé » par son rôle à Chelsea après la nomination d'Alonso, selon ESPN Brasil. L'attaquant de 19 ans a manqué la fin de la saison dernière, y compris la Coupe du monde, en raison d'une grave blessure aux ischio-jambiers. Depuis son retour à la compétition, il peine à obtenir du temps de jeu en Premier League sous les ordres du technicien espagnol.
Le Brésilien a été limité à une brève apparition de sept minutes lors du match d'ouverture de Chelsea en championnat contre Fulham. Il est ensuite resté sur le banc sans entrer en jeu lors de leur succès spectaculaire 4-3 contre Brighton, sa seule titularisation jusqu'à présent étant survenue avec une équipe de Chelsea largement remaniée en Carabao Cup contre Luton.
Avec Chelsea absent de toutes les compétitions européennes cette saison, son calendrier allégé signifie que la rotation globale sera minime. Estevao craint d'être écarté d'un secteur offensif très concurrentiel alors que Chelsea semble parti pour disputer moins de 50 matches cet exercice.
- AAP
Concurrence à certains postes et inquiétudes sur le plan physique
Le rapport affirme qu’Estevao s’est confié à son entourage proche au sujet de son intégration tactique dans le système d’Alonso. L’ancien prodige de Palmeiras préfère évoluer dans l’axe dans le dernier tiers du terrain. Cependant, ces rôles offensifs centraux sont actuellement dominés par Cole Palmer et Morgan Rogers, recrue record de Chelsea.
Une autre voie pour intégrer le onze de départ serait le flanc droit, un poste actuellement occupé par Pedro Neto. Toutefois, Estevao se montrerait très réticent à l’idée d’évoluer dans ce rôle excentré précis dans le dispositif tactique actuel d’Alonso.
L’adolescent estime que s’adapter aux exigences du manager sur l’aile l’obligerait à prendre nettement en masse. Il craint qu’un gain musculaire excessif ne nuise à son agilité naturelle et n’ait un impact négatif sur son style de jeu dynamique.
Concurrence féroce en attaque à Stamford Bridge
Chelsea possède l’une des lignes d’attaque les plus redoutables de l’élite anglaise. Le trio Palmer, Rogers et Joao Pedro devrait largement monopoliser les places de titulaires pendant une bonne partie de la saison.
Malgré l’échec du recrutement de la cible du milieu de terrain Lamine Camara avant la date limite des transferts de mardi, le club de l’ouest londonien regorge toujours de talents d’élite. Cette concurrence interne laisse Estevao, arrivé dans le cadre d’un transfert de 61,5 M€ (52 M£) et auteur de huit buts en 38 apparitions pour le club, face à une bataille difficile pour être régulièrement aligné.
Pendant ce temps, d’autres clubs suivent la situation de près, alors que les équipes de première division se disputent les ailiers. Selon The Guardian, Liverpool s’est récemment vu prêter un intérêt pour l’ailier brésilien, ce qui suggère qu’un marché solide existe déjà s’il décide de partir.
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Le choc crucial d’Arsenal et les décisions de janvier
Si Estevao se plaît toujours à Londres et souhaite idéalement réussir à Chelsea, un manque de temps de jeu en équipe première avant le Nouvel An pourrait le pousser à agir. Si son statut marginal persiste, un départ cet hiver lors du mercato de janvier est une possibilité très réaliste.
Pour l’instant, l’effectif d’Alonso doit tourner son attention collective vers un énorme choc de Premier League dimanche. Chelsea effectue le court déplacement jusqu’à l’Emirates Stadium pour affronter le champion en titre Arsenal, où Estevao espérera désespérément entrer en jeu et prouver sa valeur sur la grande scène.
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