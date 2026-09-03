Estevao est de plus en plus « préoccupé » par son rôle à Chelsea après la nomination d'Alonso, selon ESPN Brasil. L'attaquant de 19 ans a manqué la fin de la saison dernière, y compris la Coupe du monde, en raison d'une grave blessure aux ischio-jambiers. Depuis son retour à la compétition, il peine à obtenir du temps de jeu en Premier League sous les ordres du technicien espagnol.

Le Brésilien a été limité à une brève apparition de sept minutes lors du match d'ouverture de Chelsea en championnat contre Fulham. Il est ensuite resté sur le banc sans entrer en jeu lors de leur succès spectaculaire 4-3 contre Brighton, sa seule titularisation jusqu'à présent étant survenue avec une équipe de Chelsea largement remaniée en Carabao Cup contre Luton.

Avec Chelsea absent de toutes les compétitions européennes cette saison, son calendrier allégé signifie que la rotation globale sera minime. Estevao craint d'être écarté d'un secteur offensif très concurrentiel alors que Chelsea semble parti pour disputer moins de 50 matches cet exercice.



