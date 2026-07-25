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« Est-ce vraiment ce dont Chelsea a besoin ? » s’interroge Marcel Desailly, légende des Blues, au sujet du transfert estimé à 52 millions de livres sterling de Maxence Lacroix, la star de Crystal Palace
Chelsea sur le point de recruter une star de Crystal Palace
Chelsea s’apprête à finaliser l’arrivée de Lacroix en provenance de Crystal Palace pour un montant de 52 millions de livres sterling. Le défenseur de 26 ans a réussi sa visite médicale et devrait rapidement s’imposer dans la défense des Blues. Ce recrutement marque un tournant dans la politique de transfert du club londonien depuis son rachat par BlueCo, car il s’agit de la première fois en quatre ans que Chelsea verse une indemnité pour un joueur de 26 ans ou plus. Le défenseur, qui a déjà passé sa visite médicale, devrait intégrer immédiatement le onze d’Alonso.
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Desailly réclame un leader confirmé au sein de l'élite
Malgré les récents succès de Lacroix, l’ancien capitaine de Chelsea, Desailly, émet des réserves sur ce transfert. À 57 ans, il estime que son ancien club a besoin d’un défenseur central au profil différent pour solidifier durablement sa défense.
« Est-ce vraiment ce dont Chelsea a besoin ? Je pense qu’il leur faut un défenseur central plus expérimenté, un joueur qui a déjà fait ses preuves et qui puisse prendre les rênes de la défense dès son arrivée », a déclaré Desailly à Football London. « Nous avons besoin d’un véritable leader expérimenté au cœur de la défense. »
Il a conclu : « C’est un bon transfert pour Lacroix, mais j’aimerais vraiment les voir recruter un joueur ayant évolué au plus haut niveau dans un club de taille comparable à celle de Chelsea, soumis à des pressions similaires, et non un joueur issu d’un club plus modeste. »
La vision tactique d'Alonso et l'ascension de Lacroix
Desailly a toutefois reconnu que ce transfert était judicieux d’un point de vue tactique pour Alonso, qui privilégie un schéma à trois défenseurs centraux. Il a souligné que l’expérience de Lacroix au sein d’une défense à trois sous les ordres d’Oliver Glasner à Crystal Palace serait très bénéfique.
« Alonso aime aligner trois défenseurs centraux. Il souhaite mettre en œuvre ses idées et sa philosophie avec ce dispositif », a expliqué Desailly. « Je pense que c’est une bonne décision pour lui et pour Chelsea. Lacroix est un international qui évolue au sein d’une magnifique équipe constituée par Didier Deschamps. Je ne peux pas critiquer un international qui a représenté la France en Coupe du monde. »
Arrivé en 2024 à Selhurst Park en provenance de Wolfsburg, le Français a connu une ascension fulgurante et joué un rôle déterminant dans les succès des Eagles en FA Cup et en Ligue Europa Conférence la saison dernière.
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Une nouvelle ère s’ouvre à Stamford Bridge.
Sa visite médicale étant terminée, l'officialisation de ce transfert de 52 millions de livres sterling est attendue dans les prochains jours. Les supporters de Chelsea verront bientôt si le plan tactique d'Alonso permettra de ramener immédiatement le succès dans l'ouest de Londres.
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