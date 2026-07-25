« Est-ce vraiment ce dont Chelsea a besoin ? » s’interroge Marcel Desailly, légende des Blues, au sujet du transfert estimé à 52 millions de livres sterling de Maxence Lacroix, la star de Crystal Palace

Malgré les récents succès de Lacroix, l’ancien capitaine de Chelsea, Desailly, émet des réserves sur ce transfert. À 57 ans, il estime que son ancien club a besoin d’un défenseur central au profil différent pour solidifier durablement sa défense.

« Est-ce vraiment ce dont Chelsea a besoin ? Je pense qu’il leur faut un défenseur central plus expérimenté, un joueur qui a déjà fait ses preuves et qui puisse prendre les rênes de la défense dès son arrivée », a déclaré Desailly à Football London. « Nous avons besoin d’un véritable leader expérimenté au cœur de la défense. »

Il a conclu : « C’est un bon transfert pour Lacroix, mais j’aimerais vraiment les voir recruter un joueur ayant évolué au plus haut niveau dans un club de taille comparable à celle de Chelsea, soumis à des pressions similaires, et non un joueur issu d’un club plus modeste. »