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« Est-ce que je vaux ce prix ? » - Jeremy Jacquet, sur le point de rejoindre Liverpool, s'exprime sur la pression liée à son transfert de 60 millions de livres sterling avant de quitter Rennes
Prendre ses responsabilités à Anfield
Le défenseur rennais, qui ne fêtera ses 21 ans qu’en juillet, a officialisé en février son transfert à Liverpool. Les Reds s’engagent à verser 55 millions de livres sterling dès l’entrée du joueur, auxquels s’ajouteront 5 millions de primes, ce qui en ferait le dixième joueur français le plus cher de l’histoire. Sous le regard du monde entier, le jeune homme a hâte de prouver que Liverpool a eu raison de miser sur son potentiel après seulement 31 apparitions en Ligue 1.
« Je ne dirais pas que [sa décision] a été prise à la va-vite, car j’ai pris mon temps pour franchir cette étape importante, mais je me suis rapidement vu à Liverpool », a-t-il déclaré au journal français Ouest-France. « J’aurai 21 ans en juillet. Pour moi, il y a le projet sportif et le projet personnel. À mon âge, je donne la priorité à l’aspect sportif. Je me concentre sur le football. »
- AFP
Gérer la pression liée au prix du transfert
Liverpool considère Jacquet comme la pierre angulaire de sa défense pour les années à venir et a pris les devants pour devancer Chelsea et s’assurer ses services. Conscient des attentes colossales liées à un contrat aussi mirobolant malgré une expérience encore limitée au plus haut niveau, il assume la pression :
« Les jeunes joueurs prometteurs se vendent à des prix assez élevés et, bien sûr, cela ajoute de la pression : est-ce que je vaux ce prix ou non ? Je pense que j'ai les qualités minimales pour y aller. Je vais là-bas pour jouer le plus possible », a-t-il expliqué. Il a également révélé qu’il avait d’abord envisagé un transfert plus modeste avant que l’attrait d’Anfield ne devienne irrésistible, ajoutant : « Si les plus grands clubs d’Europe s’intéressent à vous, on ne les repousse pas. Ils sont là pour une raison. »
Opter pour un projet sportif clairement défini plutôt que pour Chelsea
La course pour s’attacher ses services a été acharnée, mais la jeune star française a estimé que Chelsea offrait trop de concurrence et trop peu de garanties quant à son temps de jeu, contrairement à Liverpool. Rétablit de sa grave blessure à l’épaule, il espère être en pleine forme et prêt à l’action lorsque la préparation estivale débutera sous la supervision du staff technique des Reds.
« À Chelsea, j’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de monde [à mon poste]. Alors qu’à Liverpool, outre le fait que Virgil van Dijk arrive en fin de carrière, m’entraîner avec lui sera formidable », a-t-il ajouté. « Il va m’apprendre énormément de choses. Il y a aussi mon compatriote Ibou Konaté, qui pourra m’aider à m’intégrer. S’entraîner avec des gars comme eux, on ne peut pas rêver mieux. »
- AFP
Le poids de l'histoire
L'arrivée de Jacquet intervient à un moment charnière pour la défense de Liverpool, alors que l'avenir de Joe Gomez reste incertain et que Giovanni Leoni se remet d'une grave blessure au genou. Le jeune joueur estime avoir trouvé le cadre idéal pour justifier son transfert et s'imposer comme un pilier de l'équipe première à Anfield pour les années à venir. « J'ai échangé avec la direction ; l'histoire du club a pesé lourd dans ma décision, mais le projet qu'ils m'ont présenté a également été décisif », souligne Jacquet.