« Est-ce que je vaux ce prix ? » - Jeremy Jacquet, sur le point de rejoindre Liverpool, s'exprime sur la pression liée à son transfert de 60 millions de livres sterling avant de quitter Rennes

Le défenseur rennais, qui ne fêtera ses 21 ans qu’en juillet, a officialisé en février son transfert à Liverpool. Les Reds s’engagent à verser 55 millions de livres sterling dès l’entrée du joueur, auxquels s’ajouteront 5 millions de primes, ce qui en ferait le dixième joueur français le plus cher de l’histoire. Sous le regard du monde entier, le jeune homme a hâte de prouver que Liverpool a eu raison de miser sur son potentiel après seulement 31 apparitions en Ligue 1.

« Je ne dirais pas que [sa décision] a été prise à la va-vite, car j’ai pris mon temps pour franchir cette étape importante, mais je me suis rapidement vu à Liverpool », a-t-il déclaré au journal français Ouest-France. « J’aurai 21 ans en juillet. Pour moi, il y a le projet sportif et le projet personnel. À mon âge, je donne la priorité à l’aspect sportif. Je me concentre sur le football. »