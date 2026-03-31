Est-ce que cela se passera comme pour Benjamin Sesko ? Le RB Leipzig chercherait apparemment à retenir Yan Diomande grâce à une astuce salariale

Pour atteindre cet objectif, le RB Leipzig travaille d'arrache-pied à une révision de contrat. Certes, l'international ivoirien est encore lié au club jusqu'en 2030 et ne dispose d'aucune clause de départ, mais son salaire ne correspond plus à son importance sportive compte tenu de son évolution. Comme le rapporte Sky, le joueur a déjà été informé d'une augmentation de salaire prévue. Une prolongation garantirait par ailleurs que Diomande ne change pas de club, du moins cet été.

Cette approche rappelle fortement un modèle éprouvé à Leipzig. Le club avait déjà réussi à garder l’attaquant Benjamin Sesko grâce à une révision de contrat, malgré le vif intérêt d’autres clubs. Sesko est finalement resté deux ans avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière – un scénario que l’on cherche désormais à reproduire avec Diomande.

Sur le plan sportif et économique, Leipzig se trouve dans une situation confortable, mais aussi délicate. D'un côté, l'Ivoirien ne cherche pas activement à partir, mais de l'autre, il n'est en aucun cas intransférable. Selon Sky, les dirigeants se poseraient au moins la question en cas d'offres dépassant la barre des 100 millions d'euros, surtout si les recettes de la Ligue des champions se font attendre.