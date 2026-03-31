Yan Diomande est rapidement devenu l'un des attaquants les plus convoités d'Europe. Selon un reportage de Sky, le joueur de 19 ans du RB Leipzig serait déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs, dont le FC Bayern, Manchester United, le FC Liverpool ainsi que des clubs espagnols. Les Saxons ont toutefois un objectif clair : conserver Diomande au-delà de l'été 2026.
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Est-ce que cela se passera comme pour Benjamin Sesko ? Le RB Leipzig chercherait apparemment à retenir Yan Diomande grâce à une astuce salariale
Pour atteindre cet objectif, le RB Leipzig travaille d'arrache-pied à une révision de contrat. Certes, l'international ivoirien est encore lié au club jusqu'en 2030 et ne dispose d'aucune clause de départ, mais son salaire ne correspond plus à son importance sportive compte tenu de son évolution. Comme le rapporte Sky, le joueur a déjà été informé d'une augmentation de salaire prévue. Une prolongation garantirait par ailleurs que Diomande ne change pas de club, du moins cet été.
Cette approche rappelle fortement un modèle éprouvé à Leipzig. Le club avait déjà réussi à garder l’attaquant Benjamin Sesko grâce à une révision de contrat, malgré le vif intérêt d’autres clubs. Sesko est finalement resté deux ans avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière – un scénario que l’on cherche désormais à reproduire avec Diomande.
Sur le plan sportif et économique, Leipzig se trouve dans une situation confortable, mais aussi délicate. D'un côté, l'Ivoirien ne cherche pas activement à partir, mais de l'autre, il n'est en aucun cas intransférable. Selon Sky, les dirigeants se poseraient au moins la question en cas d'offres dépassant la barre des 100 millions d'euros, surtout si les recettes de la Ligue des champions se font attendre.
L'avenir de Diomande : un départ probable d'ici 2027 au plus tard
Afin d'éviter un départ prématuré, les responsables de Leipzig prévoient également de générer des recettes de transfert grâce à d'autres joueurs. En interne, l'objectif est de récolter au total plus de 100 millions d'euros. Parmi les candidats potentiels figurent notamment Castello Lukeba ainsi que plusieurs joueurs prêtés sans perspective à long terme. Un départ éventuel d'autres joueurs clés est également envisagé si le club ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions.
Malgré tous ces efforts, le maintien à long terme de Diomande semble irréaliste. Selon Sky, un départ d’ici 2027 au plus tard est considéré comme probable. D’ici là, Leipzig souhaite toutefois tirer le maximum de son étoile montante, tant sur le plan sportif que financier. Une augmentation de salaire pourrait être le levier décisif pour gagner du temps et préparer le prochain grand coup sur le marché des transferts.
Yan Diomande : statistiques au RB Leipzig
Matchs officiels
Buts
Passes décisives
29
11
8