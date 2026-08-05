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Est-ce « la fin » pour le milieu de terrain d'Arsenal ? Jamie Carragher lâche un verdict BRUTAL au milieu d'un accord à 75 millions de livres sterling pour Bruno Guimaraes
Carragher prédit un départ de l’Emirates pour Zubimendi
Le champion de Premier League serait sur le point de recruter Guimaraes pour 75 millions de livres sterling après un long feuilleton sur le marché des transferts. Si cette arrivée souligne la volonté d’Arsenal de défendre sa couronne, Carragher a fait part de ses inquiétudes quant à ce que cela signifie pour Martin Zubimendi. L’international espagnol est arrivé avec de grandes attentes, mais il a eu du mal à maintenir son niveau dans le sprint final de la saison dernière.
S’exprimant dans le podcast Football Ramble, l’ancien défenseur de Liverpool a livré une analyse sévère de la situation à laquelle fait face l’ancien joueur de la Real Sociedad. « Tu penses que c’est fini pour Zubimendi là-bas ? », a déclaré Carragher. « En termes de ce qu’il était censé être quand il a été recruté. Il était censé arriver et être ce régulateur. Je ne le vois pas récupérer cette place un jour. »
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Questions tactiques pour Arteta
Mikel Arteta a clairement privilégié l’impact physique et la sécurité technique en validant cet investissement colossal, mais Carragher reste intrigué par la manière dont les pièces du puzzle du milieu de terrain vont s’assembler. Le consultant a souligné que Guimaraes a tendance à ralentir le jeu, ce qui contraste avec d’autres cibles qu’Arsenal aurait pu envisager.
« J’étais presque plus un homme de [Sandro] Tonali que de Bruno », a ajouté Carraghed. « Je pensais qu’il avait davantage de rythme et qu’il pouvait couvrir le terrain. Je regardais Bruno sans en être totalement certain, je pensais que c’était un bon joueur, mais je me demandais : peut-il courir ? Il subissait beaucoup de fautes et ralentissait beaucoup le jeu.
« Il marque quand même des buts importants et c’est un bon joueur. Il sera intéressant de voir comment Mikel Arteta utilise ce milieu de terrain maintenant. Bruno va-t-il jouer dans un rôle plus défensif, Declan Rice conserve-t-il ce rôle de box-to-box ? Je ne suis toujours pas convaincu à 100 % du rôle qui convient le mieux à Rice. »
Le prix de la domination de la Premier League
Les détails financiers de l’opération reflètent le statut d’Arsenal en tant que nouvelle place forte du football anglais. Newcastle doit recevoir un montant garanti de 75 millions de livres sterling, Express indiquant que l’indemnité sera payée entièrement d’avance, sans avoir besoin de bonus liés aux performances.
Carragher estime que cette stratégie de recrutement agressive est un signal clair envoyé au reste de l’Europe qu’Arsenal est en train de bâtir une dynastie. Il a ajouté : « Je pense que c’est intéressant parce que, quand je regarde ce qu’Arsenal essaie de faire cet été, je pense que c’est une façon de dire : “nous allons gagner le championnat à nouveau et nous allons viser la Ligue des champions”. On dirait vraiment qu’ils essaient de dominer. »
- AFP
Avis partagés sur l’arrivée du Brésilien
Si Carragher nourrit des réserves sur le profil athlétique du milieu de terrain, d'autres légendes du jeu se montrent plus optimistes concernant ce transfert. Ancien récupérateur de Chelsea, Claude Makelele a soutenu le Brésilien, estimant qu'il pourrait s'épanouir sous la direction d'Arteta, son style correspondant naturellement au système d'Arsenal.
« Arsenal coche toutes les cases. Ils ont remporté la Premier League, ils sont allés loin en Ligue des champions et ils sont armés pour recommencer », a déclaré Makelele à ComeOn. « C’est toujours une bonne chose pour un bon joueur de rejoindre une grande équipe, et Arsenal a réalisé une très bonne opération. Bruno Guimaraes est un très bon joueur, exceptionnel, comme on l’a vu avec le Brésil. C’est sa carrière et sa décision, mais son jeu correspond parfaitement à Arsenal. »
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