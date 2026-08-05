Le champion de Premier League serait sur le point de recruter Guimaraes pour 75 millions de livres sterling après un long feuilleton sur le marché des transferts. Si cette arrivée souligne la volonté d’Arsenal de défendre sa couronne, Carragher a fait part de ses inquiétudes quant à ce que cela signifie pour Martin Zubimendi. L’international espagnol est arrivé avec de grandes attentes, mais il a eu du mal à maintenir son niveau dans le sprint final de la saison dernière.

S’exprimant dans le podcast Football Ramble, l’ancien défenseur de Liverpool a livré une analyse sévère de la situation à laquelle fait face l’ancien joueur de la Real Sociedad. « Tu penses que c’est fini pour Zubimendi là-bas ? », a déclaré Carragher. « En termes de ce qu’il était censé être quand il a été recruté. Il était censé arriver et être ce régulateur. Je ne le vois pas récupérer cette place un jour. »



