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Est-ce l’avenir du football ? Un arbitre stupéfie les supporters en remplaçant les cartons traditionnels par un dispositif électronique lors d’un match de compétition en Uruguay
La révolution numérique fait ses débuts à Montevideo
L’esthétique traditionnelle de l’arbitrage dans le football a été directement remise en question cette semaine, l’Uruguay servant de terrain d’essai à une possible évolution mondiale de l’arbitrage. Lors d’un huitième de finale de la Copa AUF Uruguay entre Nacional et Rentistas, le 15 octobre, l’arbitre Eduardo Varela est entré dans l’histoire en délaissant les traditionnels cartons jaunes et rouges en carton au profit d’un appareil électronique portatif.
Au Gran Parque Central de Montevideo, le premier avertissement numérique de l’histoire a été donné à la 12e minute : le joueur de Rentistas Juan Pablo Plada a été averti pour une intervention sur Maxi Silvera.
Mis au point conjointement par l’Association uruguayenne de football (AUF) et une entreprise technologique privée, l’appareil est conçu comme un outil numérique complet de gestion des matchs.
- Getty Images
Les cartons numériques visent à révolutionner l’arbitrage des matchs
Ressemblant à un smartphone moderne, l’appareil est doté de boutons dédiés qui permettent à l’arbitre d’éclairer l’écran en jaune vif ou en rouge pour signaler une sanction disciplinaire. Cette initiative marque une étape importante vers la numérisation complète du terrain : au-delà d’un simple signal visuel, elle établit un lien en temps réel entre ce qui se passe sur la pelouse et les registres officiels de la compétition.
La sophistication technique du projet a été présentée comme une avancée majeure pour l’efficacité administrative. Selon Marcelo De León, responsable de l’arbitrage, l’objectif à terme est de transmettre instantanément les données des matches à l’instance dirigeante puis, à terme, aux médias du monde entier. Directement relié à la plateforme de gestion des compétitions utilisée dans l’ensemble du football uruguayen, le dispositif permet d’enregistrer chaque avertissement, remplacement, but et penalty dès qu’il survient.
Avantages pratiques et obstacles à la connectivité
L’un des aspects les plus impressionnants de cette nouvelle technologie est son indépendance vis-à-vis des infrastructures classiques. Les concepteurs ont pensé le système pour qu’il fonctionne sans connexion Wi-Fi conventionnelle, un atout essentiel pour son utilisation dans les stades isolés ou aux échelons inférieurs du football, où l’accès à Internet peut être intermittent, voire inexistant.
Si la démonstration des capacités d’enregistrement de l’appareil a été concluante, l’essai a aussi révélé quelques problèmes de jeunesse. La principale préoccupation soulevée tant par les observateurs que par les officiels concerne la visibilité des cartons numériques selon les conditions d’éclairage. Lors d’un précédent match test entre Defensor Sporting et Plaza Colonia, les reflets provoqués par un fort ensoleillement rendaient l’écran presque illisible à distance, privant temporairement l’appareil de son utilité.
Même lors du match disputé de nuit au Nacional, les supporters dans les tribunes et les téléspectateurs ont constaté que les couleurs affichées sur le petit écran n’offraient pas la lisibilité immédiate et sans équivoque d’un carton physique de couleur vive vu depuis l’autre bout d’un stade.
S’attaquer au dilemme entre visibilité et fiabilité
Pour l’heure, les autorités uruguayennes considèrent l’introduction des cartons numériques comme un projet strictement expérimental. Leur manque d’impact visuel reste un obstacle majeur : la « mise en scène » du carton rouge joue un rôle essentiel dans la communication de la décision, pour que tout le monde, des joueurs jusqu’au spectateur le plus éloigné dans les tribunes supérieures, la comprenne immédiatement.
Les développeurs doivent désormais perfectionner la technologie des écrans afin que les symboles et les couleurs soient suffisamment lumineux pour rester visibles face aux projecteurs du stade comme sous le soleil direct de midi. Tant que ces problèmes de fiabilité pratique ne seront pas résolus, les cartons traditionnels resteront le principal outil des arbitres, même si le dispositif numérique d’appoint continue de traiter les données en coulisses.
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