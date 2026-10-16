L’esthétique traditionnelle de l’arbitrage dans le football a été directement remise en question cette semaine, l’Uruguay servant de terrain d’essai à une possible évolution mondiale de l’arbitrage. Lors d’un huitième de finale de la Copa AUF Uruguay entre Nacional et Rentistas, le 15 octobre, l’arbitre Eduardo Varela est entré dans l’histoire en délaissant les traditionnels cartons jaunes et rouges en carton au profit d’un appareil électronique portatif.

Au Gran Parque Central de Montevideo, le premier avertissement numérique de l’histoire a été donné à la 12e minute : le joueur de Rentistas Juan Pablo Plada a été averti pour une intervention sur Maxi Silvera.

Mis au point conjointement par l’Association uruguayenne de football (AUF) et une entreprise technologique privée, l’appareil est conçu comme un outil numérique complet de gestion des matchs.