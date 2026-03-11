Lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre Arsenal et le Bayer Leverkusen, l'entraîneur du B04 a soulevé la question de savoir si cette pratique ne devrait pas être sanctionnée plus sévèrement par les arbitres.

« Nous faisons des blocages pour créer de l'espace pour d'autres joueurs. Parfois, cela se produit loin du ballon. Et d'après ma compréhension du football, lorsque vous faites un tacle, le ballon doit être dans le jeu », a déclaré l'entraîneur de 53 ans. « Nous le faisons tous. Je me demande simplement : est-ce que le fait de bloquer sans que le ballon soit à proximité est conforme aux règles ? »

Dans le même temps, le Danois a également félicité son homologue Mikel Arteta pour cette stratégie astucieuse : « Ils ont très bien réfléchi. Ils utilisent cinq ou six joueurs en même temps pour créer de l'espace, puis attaquent cet espace. »