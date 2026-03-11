Au cours de la saison actuelle, les Gunners affichent un taux de réussite particulièrement élevé sur leurs propres coups de pied arrêtés, notamment les corners, tant en Premier League nationale qu'en Ligue des champions. Les joueurs tentent souvent de bloquer ou même d'entraver le gardien adverse afin de marquer plus facilement.
« Est-ce conforme aux règles ? » : l'entraîneur de Leverkusen remet en question la tactique controversée d'Arsenal avant le match décisif de la Ligue des champions
Lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre Arsenal et le Bayer Leverkusen, l'entraîneur du B04 a soulevé la question de savoir si cette pratique ne devrait pas être sanctionnée plus sévèrement par les arbitres.
« Nous faisons des blocages pour créer de l'espace pour d'autres joueurs. Parfois, cela se produit loin du ballon. Et d'après ma compréhension du football, lorsque vous faites un tacle, le ballon doit être dans le jeu », a déclaré l'entraîneur de 53 ans. « Nous le faisons tous. Je me demande simplement : est-ce que le fait de bloquer sans que le ballon soit à proximité est conforme aux règles ? »
Dans le même temps, le Danois a également félicité son homologue Mikel Arteta pour cette stratégie astucieuse : « Ils ont très bien réfléchi. Ils utilisent cinq ou six joueurs en même temps pour créer de l'espace, puis attaquent cet espace. »
- Getty Images Sport
Leverkusen, clairement outsider face à Arsenal
Mercredi soir, Leverkusen affrontera les Gunners lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Werkself aborde cette rencontre en tant que grande outsider, Arsenal ayant terminé la phase de groupes à la première place devant le FC Bayern Munich et occupant également la tête du classement de la Premier League.
Mais il ne faut pas pour autant baisser les bras avant même le coup d'envoi. « Nous sommes parmi les 16 derniers. Nous devons profiter de cette situation et de ces grands matchs. Arsenal est bien sûr le grand favori. Mais nous avons déjà très bien joué contre de grandes équipes », a déclaré Hjulmand.
Sur le plan personnel, l'entraîneur de 53 ans dispose de presque tous ses joueurs. L'attaquant Patrik Schick fait son retour dans l'équipe après des problèmes musculaires. Mais contre Arsenal, la star montante Christian Kofane pourrait également être titularisé en attaque.