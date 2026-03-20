Est-ce aussi en raison des départs de Julian Brandt et Niklas Süle ? Nico Schlotterbeck semblerait pencher pour rester au BVB

Si le Borussia parvenait à prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2027, le BVB disposerait toujours d'un leader incontesté, d'une figure emblématique et d'un mentor derrière lequel des talents tels que Luca Reggiani pourraient s'épanouir. De plus, ce gaucher de 26 ans rejoindrait alors le cercle des joueurs les mieux payés.

Il est question d'au moins doubler son salaire annuel actuel, estimé entre cinq et six millions d'euros. Un chiffre qui revient régulièrement est celui de 14 millions d'euros. De plus, le pilier de la défense pourrait bénéficier d'une clause de départ qui lui donnerait la possibilité, à partir de l'été 2027, de quitter le club pour 60 millions d'euros – à condition qu'il prolonge d'abord son contrat.

Au cours des derniers mois, Schlotterbeck a été associé à divers clubs de premier plan, mais aucune discussion concrète n'a été rapportée à ce sujet. Le FC Bayern Munich, Barcelone, le Real Madrid et Liverpool, entre autres, auraient manifesté leur intérêt.