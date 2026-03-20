Selon Sky, une nouvelle série de négociations qui s'est tenue lundi dernier entre Björn Etzel, le conseiller de Schlotterbeck, et les responsables du BVB, notamment Sebastian Kehl et Lars Ricken, aurait donné un nouvel élan à ces négociations.
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Est-ce aussi en raison des départs de Julian Brandt et Niklas Süle ? Nico Schlotterbeck semblerait pencher pour rester au BVB
Même si aucune avancée décisive n'a donc été réalisée, le joueur, qui compte 23 sélections en équipe nationale allemande, serait désormais plutôt enclin à prolonger son contrat.
Cela s'expliquerait d'une part par le fait que le BVB a réussi à envoyer un signal fort avec la prolongation de Felix Nmecha. D'autre part, Schlotterbeck aurait pris note avec satisfaction du fait que les départs de Julian Brandt, Niklas Süle ou Salih Özcan ont enfin permis d'accélérer un renouveau et que le jeu sur les ailes devrait à nouveau jouer un rôle plus important à l'avenir.
BVB : Schlotterbeck devient le joueur le mieux payé – avec une clause de départ ?
Si le Borussia parvenait à prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2027, le BVB disposerait toujours d'un leader incontesté, d'une figure emblématique et d'un mentor derrière lequel des talents tels que Luca Reggiani pourraient s'épanouir. De plus, ce gaucher de 26 ans rejoindrait alors le cercle des joueurs les mieux payés.
Il est question d'au moins doubler son salaire annuel actuel, estimé entre cinq et six millions d'euros. Un chiffre qui revient régulièrement est celui de 14 millions d'euros. De plus, le pilier de la défense pourrait bénéficier d'une clause de départ qui lui donnerait la possibilité, à partir de l'été 2027, de quitter le club pour 60 millions d'euros – à condition qu'il prolonge d'abord son contrat.
Au cours des derniers mois, Schlotterbeck a été associé à divers clubs de premier plan, mais aucune discussion concrète n'a été rapportée à ce sujet. Le FC Bayern Munich, Barcelone, le Real Madrid et Liverpool, entre autres, auraient manifesté leur intérêt.
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date Match 21 mars, 18h30 BVB - Hamburger SV (Bundesliga) 4 avril, 18h30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 avril, 15 h 30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 avril, 15h30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)