« Comment se souviendra-t-on de mon passage ici ? Comme une période qui n’a rien donné », a déclaré Bielsa, dont le contrat aurait de toute façon expiré à la fin du tournoi. En Uruguay, de nouveaux détails émergent sur la défaite contre l’Espagne, victorieuse grâce à un but de Baena suite à une erreur de Muslera.







