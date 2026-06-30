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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ESPN - Bielsa s’adresse aux cadres du vestiaire uruguayen : « Je pars le cœur lourd, car vous m’avez laissé seul. »

Uruguay
Coupe du monde
M. Bielsa

« El Loco », la tête basse après l’élimination de l’Uruguay au premier tour

L’Uruguay panse ses plaies après avoir dit adieu à la Coupe du monde 2026 avant même les huitièmes de finale : la Celeste n’a récolté que deux points contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), laissant la deuxième place derrière l’Espagne aux Africains. Dans ce contexte, l’entraîneur argentin Marcelo Bielsa sort très affaibli.

  • AUCUN HÉRITAGE

    « Comment se souviendra-t-on de mon passage ici ? Comme une période qui n’a rien donné », a déclaré Bielsa, dont le contrat aurait de toute façon expiré à la fin du tournoi. En Uruguay, de nouveaux détails émergent sur la défaite contre l’Espagne, victorieuse grâce à un but de Baena suite à une erreur de Muslera.



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  • ABANDONNÉ

    Avant d’affronter les Furie Rosse, les cadres du vestiaire, emmenés par le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde, auraient demandé à Bielsa de adopter une approche plus prudente, sans succès notable. Selon ESPN, l’entraîneur leur aurait lancé après l’élimination : « Je quitte cette Coupe du monde le cœur lourd parce que vous m’avez laissé tomber ».