L’Uruguay panse ses plaies après avoir dit adieu à la Coupe du monde 2026 avant même les huitièmes de finale : la Celeste n’a récolté que deux points contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), laissant la deuxième place derrière l’Espagne aux Africains. Dans ce contexte, l’entraîneur argentin Marcelo Bielsa sort très affaibli.
Getty Images Sport
Traduit par
ESPN - Bielsa s’adresse aux cadres du vestiaire uruguayen : « Je pars le cœur lourd, car vous m’avez laissé seul. »
AUCUN HÉRITAGE
« Comment se souviendra-t-on de mon passage ici ? Comme une période qui n’a rien donné », a déclaré Bielsa, dont le contrat aurait de toute façon expiré à la fin du tournoi. En Uruguay, de nouveaux détails émergent sur la défaite contre l’Espagne, victorieuse grâce à un but de Baena suite à une erreur de Muslera.
ABANDONNÉ
Avant d’affronter les Furie Rosse, les cadres du vestiaire, emmenés par le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde, auraient demandé à Bielsa de adopter une approche plus prudente, sans succès notable. Selon ESPN, l’entraîneur leur aurait lancé après l’élimination : « Je quitte cette Coupe du monde le cœur lourd parce que vous m’avez laissé tomber ».