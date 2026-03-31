À la veille de la finale des barrages européens pour la Coupe du monde 2026, une scène inattendue a enflammé l’avant-match entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie. Un homme en tenue militaire, aperçu en train de filmer une séance à huis clos, a immédiatement provoqué une vive réaction du côté bosnien. L’affaire, déjà très commentée, pourrait encore faire monter la pression avant le coup d’envoi.
Espionnage avant Bosnie-Italie ? Un soldat filmant l’entraînement déclenche une énorme polémique
Un soldat repéré lors d’un entraînement à huis clos
L’incident s’est déroulé lundi au centre d’entraînement de Butmir, où la sélection bosnienne préparait sa finale de barrage. Alors que la séance se déroulait à huis clos, la présence d’un individu à proximité du terrain a rapidement attiré l’attention.
Selon le média bosnien Sport Sport, un soldat italien appartenant à la mission EUFOR aurait filmé une grande partie de l’entraînement avec son téléphone. Les images diffusées montrent un homme en treillis militaire derrière les barrières et les barbelés entourant le terrain.
Le détail qui dérange : l’enregistrement aurait débuté après les quinze minutes ouvertes à la presse, ce qui a immédiatement suscité la suspicion au sein du staff bosnien.
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La Bosnie crie à l’espionnage
La sélection dirigée par Sergej Barbarez aurait finalement remarqué la présence du soldat. Les responsables lui auraient alors demandé de quitter les lieux. L’incident n’en est pas resté là.
La Fédération bosnienne envisage désormais de déposer une plainte auprès de la mission européenne. Le média Sport Sport évoque clairement une suspicion d’espionnage : « L'apparition d'un soldat de l'Eufor avec un téléphone à la main a été interprétée comme une tentative directe des Italiens d'obtenir des détails sur les solutions tactiques et la composition possible des Dragons ».
Cette version a rapidement fait le tour des médias locaux, alimentant une atmosphère déjà tendue avant cette rencontre décisive.
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L’Italie dément toute manœuvre
Du côté italien, la lecture des événements diffère totalement. Selon le Corriere dello Sport, il ne s’agirait pas d’un espion, mais simplement d’un soldat curieux.
L’homme serait déployé dans la région dans le cadre de l’opération Operation Althea. Sa présence s’expliquerait par la proximité entre le centre d’entraînement et une base de commandement de l’EUFOR.
Le quotidien italien mentionne également l’existence d’un quartier général de l’OTAN dans la zone, où des carabiniers italiens sont stationnés. Des sources de la Défense italienne auraient confirmé ces éléments.
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Une tension déjà palpable avant le match
Cet épisode intervient dans un contexte déjà électrique. Quelques jours plus tôt, certains joueurs italiens, dont Federico Dimarco et Sandro Tonali, avaient provoqué une première polémique.
Leur célébration jugée excessive après la qualification de la Bosnie contre le Pays de Galles (1-1, 4 tab à 2) avait irrité les supporters bosniens.
Désormais, cette affaire d’espionnage présumé vient ajouter une couche supplémentaire à la rivalité. Le rendez-vous, prévu dans le stade de Stade Bilino Polje, promet une ambiance bouillante. La tension monte. Le coup d’envoi approche.