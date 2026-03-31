Espionnage avant Bosnie-Italie ? Un soldat filmant l’entraînement déclenche une énorme polémique

L’incident s’est déroulé lundi au centre d’entraînement de Butmir, où la sélection bosnienne préparait sa finale de barrage. Alors que la séance se déroulait à huis clos, la présence d’un individu à proximité du terrain a rapidement attiré l’attention.

Selon le média bosnien Sport Sport, un soldat italien appartenant à la mission EUFOR aurait filmé une grande partie de l’entraînement avec son téléphone. Les images diffusées montrent un homme en treillis militaire derrière les barrières et les barbelés entourant le terrain.

Le détail qui dérange : l’enregistrement aurait débuté après les quinze minutes ouvertes à la presse, ce qui a immédiatement suscité la suspicion au sein du staff bosnien.