« Espérons qu’ils rentrent chez eux tôt » : Cucurella, le cauchemar de la DFB, désigne l’adversaire allemand comme favori secret de la Coupe du monde

Les Sud-Américains, troisième adversaire de l’Allemagne lors de la phase de groupes de la Coupe du monde qui débutera le 11 juin, « peuvent jouer un rôle important », a souligné Cucurella. Le latéral gauche, dont la main dans la surface de réparation lors des prolongations du quart de finale de l’Euro 2024 contre la Nationalmannschaft n’avait pas été sanctionnée, a déclaré à propos de l’Équateur : « Ils comptent plusieurs joueurs de qualité. Même si beaucoup les sous-estiment, je suis convaincu qu’ils feront du bon travail. J’espère qu’ils rentreront chez eux rapidement », a déclaré Cucurella en perspective d’une éventuelle confrontation avec les Équatoriens en phase à élimination directe.

L’équipe dirigée par l’Argentin Sebastián Beccacece avait entamé les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026 avec trois points de pénalité, suite à la présentation, lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, d’un acte de naissance falsifié pour un joueur. Malgré ce handicap, la sélection équatorienne a validé son billet pour la phase finale, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en terminant deuxième derrière l’Argentine, championne du monde en titre.

Elle a terminé devant le Brésil, la Colombie et l’Uruguay, et a créé la sensation en septembre dernier en battant l’Argentine 1-0. Sa solidité défensive impressionne : en 18 matchs, la sélection équatorienne n’a concédé que cinq buts, le meilleur total des qualifications, et a tenu 13 fois son but inviolé.