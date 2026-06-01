Interrogé sur les possibles surprises de la compétition, Cucurella a déclaré en conférence de presse : « Il y a bien sûr toujours les favoris habituels. Mais je pense que les Pays-Bas disposent d’une équipe très solide. Et puis il y a l’Équateur, qui reste un peu dans l’ombre. »
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« Espérons qu’ils rentrent chez eux tôt » : Cucurella, le cauchemar de la DFB, désigne l’adversaire allemand comme favori secret de la Coupe du monde
Les Sud-Américains, troisième adversaire de l’Allemagne lors de la phase de groupes de la Coupe du monde qui débutera le 11 juin, « peuvent jouer un rôle important », a souligné Cucurella. Le latéral gauche, dont la main dans la surface de réparation lors des prolongations du quart de finale de l’Euro 2024 contre la Nationalmannschaft n’avait pas été sanctionnée, a déclaré à propos de l’Équateur : « Ils comptent plusieurs joueurs de qualité. Même si beaucoup les sous-estiment, je suis convaincu qu’ils feront du bon travail. J’espère qu’ils rentreront chez eux rapidement », a déclaré Cucurella en perspective d’une éventuelle confrontation avec les Équatoriens en phase à élimination directe.
L’équipe dirigée par l’Argentin Sebastián Beccacece avait entamé les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026 avec trois points de pénalité, suite à la présentation, lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, d’un acte de naissance falsifié pour un joueur. Malgré ce handicap, la sélection équatorienne a validé son billet pour la phase finale, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en terminant deuxième derrière l’Argentine, championne du monde en titre.
Elle a terminé devant le Brésil, la Colombie et l’Uruguay, et a créé la sensation en septembre dernier en battant l’Argentine 1-0. Sa solidité défensive impressionne : en 18 matchs, la sélection équatorienne n’a concédé que cinq buts, le meilleur total des qualifications, et a tenu 13 fois son but inviolé.
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Équateur : une défense solide, mais une charge trop lourde pour un vétéran en attaque ?
La sélection équatorienne peut s’appuyer sur une défense de haut niveau. Elle alignera Willian Pacho, du Paris Saint-Germain, fraîchement couronné en Ligue des champions, Piero Hincapie, ex-Leverkusennais désormais au FC Arsenal, finaliste de la C1, ainsi que Joel Ordonez (Club Bruges), courtisé par les cadors européens. Trois atouts défensifs de premier plan. Au milieu de terrain, Moisés Caicedo, coéquipier de Cucurella à Chelsea et l’un des meilleurs sentinelles de Premier League, assure l’équilibre.
L’efficacité offensive reste toutefois perfectible : lors des éliminatoires, la Tri n’a marqué que 14 buts, soit moins d’une unité par rencontre. Dans ce contexte, le poids de la finition repose en grande partie sur les épaules d’Enner Valencia, 36 ans, qui porte les couleurs du CF Pachuca au Mexique. L’ancien avant-centre de West Ham et de Fenerbaçhe a inscrit six des quatorze buts des éliminatoires. Lors des Coupes du monde 2014 et 2022, il avait déjà été le meilleur buteur de la Tri avec trois réalisations à chaque édition.
Les espoirs de soulagement reposent surtout sur Gonzalo Plata. L’ailier droit de 25 ans, qui évolue sous les couleurs du grand club brésilien Flamengo, a récemment livré plusieurs performances solides en matchs amicaux. D’autres éléments offensifs méritent également d’être surveillés : Nilson Angulo (AFC Sunderland), Kendry Paez, prêté par Chelsea à River Plate, ainsi que John Yeboah (Venezia FC). Ce dernier, né à Hambourg et formé dans les équipes de jeunes du VfL Wolfsburg, a porté les couleurs de la DFB de la catégorie U16 à la catégorie U20. Éligible pour l’Équateur du fait de ses origines familiales, il a officialisé son choix en 2024 et a honoré sa première sélection lors du match amical remporté 2-1 contre l’Arabie saoudite ce week-end, occasion durant laquelle il a délivré deux passes décisives.
Équateur : sa seule qualification à ce jour pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde a été obtenue alors qu'il évoluait dans un groupe comprenant l'Allemagne.
Pour l'Équateur, la Coupe du monde s'ouvre par un match crucial : le 13 juin, face à la Côte d'Ivoire, il pourrait déjà s'agir de sécuriser la deuxième place du groupe derrière l'Allemagne, grande favorite. Le 20 juin, une victoire contre l'outsider Curaçao deviendra impérative, avant d'affronter les Allemands le 25 juin.
Pour leur cinquième participation à la Coupe du monde après 2002, 2006, 2014 et 2022, les Équatoriens veulent absolument se qualifier pour la deuxième fois pour les huitièmes de finale. Un précédent encourageant : en 2006, la Tri avait franchi le premier tour pour la seule fois de son histoire, justement au sein d’un groupe comprenant l’Allemagne et une rencontre décisive contre le pays organisateur lors de la dernière journée (défaite 3-0). En huitièmes de finale, les Sud-Américains avaient ensuite bousculé l’Angleterre avant de céder 1-0 sur un coup franc de David Beckham.