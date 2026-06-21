Espagne : Lamine Yamal réagit : « Moi, triste ? Je joue toute la nuit sur ma PlayStation. Vous inventez n’importe quoi. » De son côté, De La Fuente le compare à Dalí et à Michel-Ange

Le numéro 10 du FC Barcelone s’est agacé après une question d’un journaliste espagnol qui lui demandait pourquoi il semblait concentré durant la séance d’entraînement de la veille. Selon AdnKronos, le joueur a rétorqué avec fermeté : « Vous, les journalistes, quand vous ne savez pas quoi écrire, vous inventez toujours quelque chose. Sur le terrain, c’est pareil : quand je ne marque pas, je trouve une autre manière d’attaquer. La vérité, c’est que j’ai passé la nuit sur ma PlayStation et j’étais fatigué. »





Interrogé sur le parcours de l’Espagne au Mondial, il a enchaîné : « Nous en sommes à la première journée, nous avons un point, le Portugal aussi. L’Argentine a gagné 3-0, la France 3-1. Et vous pensez déjà que la finale sera France-Argentine ? Je ne comprends pas. Au lieu de savourer les matchs, vous tirez déjà des conclusions hâtives. Est-ce que je vais jouer ? C’est l’entraîneur qui décide, mais je ne suis pas prêt pour un match entier. Je suis resté inactif pendant longtemps et j’ai hâte de jouer et d’aider mon équipe, mais je pense qu’il est trop tôt pour rester sur le terrain pendant 90 minutes. »





Le sélectionneur Luis de la Fuente partage cet avis. En conférence de presse, il a déclaré : « La plus grande erreur serait dele comparer à Messi ou à Maradona. Il est encore en phase de croissance et de maturation. C’est un joueur de 18 ans doté d’une maturité impressionnante. C’est une grande qualité. Nous devons le laisser poursuivre son chemin, qui devient chaque jour plus difficile. Nous attendons toujours plus de lui, mais il est prêt. Ce sont des génies. Dalí et Michel-Ange l'étaient aussi… Ce qui nous paraît exceptionnel lui semble tout à fait normal. »