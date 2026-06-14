Espagne, De La Fuente : « Nous sommes favoris, Yamal est en pleine forme ». Et concernant Cucurella au Real Madrid..

« La bonne nouvelle est que Lamine est en pleine forme. Il se sent bien et s’entraîne de manière optimale. L’ensemble du groupe est d’ailleurs disponible. Nous avons respecté les directives du staff technique. Lamine peut jouer sans souci, même s’il n’est pas encore capable d’aller au bout des 90 minutes. Il est toutefois prêt à apporter sa pierre à l’édifice pendant quelques minutes. S’il n’en était pas ainsi, il ne serait pas sur le banc. »