L'Espagne s'apprête à disputer son premier match de la Coupe du monde 2026. Demain à 18 h (heure italienne), la Roja défiera le Cap-Vert dans une rencontre dont l'issue semble déjà écrite. La Roja figure parmi les favoris pour soulever le trophée, comme l’a confirmé le sélectionneur Luis de la Fuente, qui, en conférence de presse, a fait preuve non pas de superstition, mais de réalisme quant au parcours qui attend Yamal (rétabli à 100 %) et ses coéquipiers.
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Espagne, De La Fuente : « Nous sommes favoris, Yamal est en pleine forme ». Et concernant Cucurella au Real Madrid..
LES FAVORIS
« L'expression “être favoris” relève avant tout de la littérature. Être favoris, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Cela veut dire figurer parmi les prétendants au titre, sans pour autant rien garantir. Avec humilité et prudence, nous avancerons pas à pas pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Notre objectif est clair : remporter la Coupe du monde. »
YAMAL EST EN PARFAIT ÉTAT
« La bonne nouvelle est que Lamine est en pleine forme. Il se sent bien et s’entraîne de manière optimale. L’ensemble du groupe est d’ailleurs disponible. Nous avons respecté les directives du staff technique. Lamine peut jouer sans souci, même s’il n’est pas encore capable d’aller au bout des 90 minutes. Il est toutefois prêt à apporter sa pierre à l’édifice pendant quelques minutes. S’il n’en était pas ainsi, il ne serait pas sur le banc. »
Cucurella au Real Madrid : le défenseur espagnol s’engage officiellement avec le club merengue.
« Cucurella ? S'il est content, je le suis aussi. Je ne m'exprimerai pas sur les affaires des clubs. Marc est une valeur sûre. Il est avec moi depuis qu'il a 17 ans. Je connais son potentiel et sa manière de gérer les matchs. C'est l'un des meilleurs arrières gauches au monde. »