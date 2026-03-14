Espagne-Argentine : la grande finale se jouera-t-elle à Milan ? San Siro n'a qu'un seul concurrent

Espagne-Argentine : la grande finale entre les champions d'Europe et ceux d'Amérique du Sud (qui sont également champions du monde) pourrait se disputer à Milan. San Siro se présente en effet comme le lieu idéal pour accueillir la rencontre du vendredi 27 mars.

Le site initial était le Qatar, théâtre de la finale de la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine, mais en raison de la guerre en cours au Moyen-Orient, la FIFA doit trouver une nouvelle solution. Ces derniers jours, l'option de secours numéro un semblait être celle du Santiago Bernabéu à Madrid, mais la Conmebol préférerait un terrain neutre pour éviter à l'Argentine de Scaloni un match à l'extérieur.