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Espagne-Argentine : la grande finale se jouera-t-elle à Milan ? San Siro n'a qu'un seul concurrent

Le lieu du match entre les champions d'Europe et les champions d'Amérique du Sud reste à déterminer

Espagne-Argentine : la grande finale entre les champions d'Europe et ceux d'Amérique du Sud (qui sont également champions du monde) pourrait se disputer à Milan. San Siro se présente en effet comme le lieu idéal pour accueillir la rencontre du vendredi 27 mars.

Le site initial était le Qatar, théâtre de la finale de la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine, mais en raison de la guerre en cours au Moyen-Orient, la FIFA doit trouver une nouvelle solution. Ces derniers jours, l'option de secours numéro un semblait être celle du Santiago Bernabéu à Madrid, mais la Conmebol préférerait un terrain neutre pour éviter à l'Argentine de Scaloni un match à l'extérieur.

  • MILAN OU LISBONNE

    Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, rien n'est encore officiel ni définitif, mais seules deux possibilités sont envisagées : Milan ou Lisbonne. La capitale du Portugal est parfaite sur le plan logistique (c'est là qu'ont été organisées les finales de la Ligue des champions en 2020 après le confinement lié au Covid), mais le charme de San Siro reste incomparable et les excellents retours sur la cérémonie d'ouverture de Milan-Cortina pourraient faire pencher la balance. 

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