Ricardo Larreina Amador
Traduit par
Ernesto Valverde rejette l’approche de Valence alors que le club se tourne vers d’autres candidats pour le poste d’entraîneur vacant
La cible prioritaire pour le poste d’entraîneur décline
La hiérarchie de Mestalla a rapidement agi pour trouver un nouvel entraîneur principal après les renvois de Corberan et du CEO Ron Gourlay le week-end dernier. Cependant, comme l’a rapporté Marca, la piste prioritaire du nouveau directeur sportif Braulio ne se concrétisera pas après le refus de Valverde. Ce rejet catégorique a contraint la direction de Valence à explorer rapidement d’autres options sur le marché des entraîneurs.
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Le technicien basque expose sa position
D’autres informations ajoutent que, si Valverde était reconnaissant de l’intérêt de Valence, il reste ferme dans sa décision de s’éloigner temporairement du banc. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a informé le directeur galicien qu’il ne dirigera aucune équipe cette saison, avec la ferme intention de respecter la pause qu’il avait prévue en quittant Bilbao. Même sa relation étroite avec Braulio, nouée lors de leur passage commun à Mestalla en 2012-2013, n’a pas réussi à le convaincre.
L’entraîneur intérimaire supervise la transition
La direction sportive de Valence a organisé lundi des réunions à distance afin d’évaluer des candidats de remplacement capables de sortir l’équipe de la dernière place de Liga. Avec un temps de préparation limité avant les prochains matches, l’entraîneur intérimaire Oscar Sanchez dirigera l’équipe première contre Alavés et la Real Sociedad. Les dirigeants du club restent convaincus que d’autres profils présélectionnés peuvent stabiliser efficacement le vestiaire durant cette période délicate.
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La trêve internationale offre une remise à zéro
Valence prévoit d’installer son nouvel entraîneur principal avant la trêve internationale, afin de bénéficier d’une période cruciale de trois semaines pour mener une « mini pré-saison » efficace. En interne, cette pause est considérée comme l’occasion idéale pour mettre en place de nouvelles approches tactiques et stabiliser l’effectif. En plus d’améliorer les performances sur le terrain, le futur entraîneur devra identifier les cibles prioritaires afin de renforcer un effectif incomplet lors du mercato de janvier.
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