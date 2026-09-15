D’autres informations ajoutent que, si Valverde était reconnaissant de l’intérêt de Valence, il reste ferme dans sa décision de s’éloigner temporairement du banc. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a informé le directeur galicien qu’il ne dirigera aucune équipe cette saison, avec la ferme intention de respecter la pause qu’il avait prévue en quittant Bilbao. Même sa relation étroite avec Braulio, nouée lors de leur passage commun à Mestalla en 2012-2013, n’a pas réussi à le convaincre.