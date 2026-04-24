L’intérêt de longue date du FC Barcelone pour Erling Haaland se heurte à un obstacle financier bien connu : le club a été informé que l’attaquant de Manchester City demeure une cible « risquée » sur le plan économique. Joan Laporta voit depuis longtemps dans le Norvégien le transfert phare qui accompagnerait le retour du club dans un Camp Nou entièrement rénové, mais le coût astronomique du transfert et la masse salariale qu’impliquerait un tel accord posent toujours des problèmes majeurs.

Nadal estime qu’au-delà de son statut de référence mondiale, l’attaquant est aujourd’hui installé dans une écurie aussi puissante que Manchester City, ce qui rend tout accord quasi impossible. Malgré les récents progrès sportifs sous Hansi Flick, l’ampleur de l’investissement nécessaire pour recruter le joueur de 25 ans dépasse vraisemblablement les moyens actuels du club.