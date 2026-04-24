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Erling Haaland vers Barcelone ? Selon des sources bien informées, les dirigeants de la Liga auraient signalé un « problème » susceptible de compliquer tout transfert de l’attaquant norvégien vers Manchester City, et des doutes subsistent également concernant une éventuelle arrivée de Mohamed Salah au Camp Nou
Des obstacles financiers entravent le recrutement de Haaland
L’intérêt de longue date du FC Barcelone pour Erling Haaland se heurte à un obstacle financier bien connu : le club a été informé que l’attaquant de Manchester City demeure une cible « risquée » sur le plan économique. Joan Laporta voit depuis longtemps dans le Norvégien le transfert phare qui accompagnerait le retour du club dans un Camp Nou entièrement rénové, mais le coût astronomique du transfert et la masse salariale qu’impliquerait un tel accord posent toujours des problèmes majeurs.
Nadal estime qu’au-delà de son statut de référence mondiale, l’attaquant est aujourd’hui installé dans une écurie aussi puissante que Manchester City, ce qui rend tout accord quasi impossible. Malgré les récents progrès sportifs sous Hansi Flick, l’ampleur de l’investissement nécessaire pour recruter le joueur de 25 ans dépasse vraisemblablement les moyens actuels du club.
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Nadal qualifie Haaland de « pari le plus sûr », mais évoque des problèmes de coût
Interrogé sur BetBrothers, Nadal a admis que Haaland constituait le profil parfait pour animer l’attaque du FC Barcelone, tout en suggérant que son arrivée en Catalogne restait, à ce stade, trop onéreuse. L’ancien international espagnol a souligné la jeunesse et l’impact du buteur norvégien pour expliquer les exigences financières record de Manchester City.
« En Premier League, il est clair qu’il y a d’excellents joueurs », a expliqué Nadal. « La référence la plus évidente est Haaland. Il joue déjà dans un grand club. Ce transfert serait très important, mais c’est lui le joueur qu’il faut, en raison de sa jeunesse, de ce qu’il représente et de son potentiel – ce serait sans doute le pari le plus sûr. Le problème, c’est que je ne pense pas qu’il soit à la portée de beaucoup d’équipes. »
Le transfert de Salah est remis en question en raison de son âge et de la profondeur actuelle de l’effectif.
Si Haaland demeure la priorité, le nom de Mohamed Salah, dont le contrat à Anfield expire bientôt, circule comme option de secours. Toutefois, Nadal a exprimé des réserves sur l’Égyptien, bientôt trentenaire, estimant que Barcelone devrait éviter de « prendre des risques » avec des joueurs d’expérience.
« Ce sont des joueurs qui, où qu’ils aillent, apporteront un plus », a-t-il reconnu. « Mais ce sont des paris risqués. Je doute qu’il vienne à Barcelone. Je pense que ce serait un renfort pour n’importe quelle équipe. Mais Mohamed Salah a 33 ou 34 ans. Je le vois davantage comme un poids important au sein du club. Sur le plan offensif, à Barcelone, je pense que les deux ailes sont déjà bien couvertes. Ce serait un excellent renfort, mais je ne pense pas que nous soyons d’humeur à faire ce genre de pari. »
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Laporta espère un « miracle » à l'approche du mercato estival
Barcelone surveille toujours de près la situation de Haaland à l’Etihad Stadium, d’autant plus que les Cityzens traversent une phase de transition interne. Toutefois, sans augmentation significative des recettes commerciales ou des ventes de joueurs, le Norvégien devrait rester en Angleterre à court terme.
Concernant Salah, un transfert au Barça demeure une option secondaire séduisante, surtout qu’il serait libre, même si le projet sportif du Camp Nou privilégie désormais un effectif plus jeune et plus dynamique. Les prochains mois s’annoncent décisifs : la direction blaugrana devra choisir entre conserver l’attaque actuelle de Flick ou tenter un dernier « miracle » sur le marché des transferts.