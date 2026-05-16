« Erling Haaland va marquer » : Pep Guardiola assure que l’attaquant de Manchester City mettra fin à la malédiction de Wembley en finale de la FA Cup face à Chelsea

En conférence de presse d’avant-match, Guardiola a répondu avec humour à la question sur l’étonnant manque de buts de son attaquant vedette dans les grands rendez-vous.

Le technicien espagnol a pris acte de cette statistique avec satisfaction, avant d’assurer que cette disette prendrait fin. Guardiola a déclaré : « Très bien. J’aime ce genre de questions. Demain, ça va arriver. L’équipe adverse ne me pose pas cette question, mais de ce côté-ci, c’est bien. Demain, il va marquer. »