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« Erling Haaland va marquer » : Pep Guardiola assure que l’attaquant de Manchester City mettra fin à la malédiction de Wembley en finale de la FA Cup face à Chelsea
L'attaquant à l'épreuve de la malédiction de Wembley
Bien qu’il se soit imposé comme l’un des attaquants les plus efficaces du football mondial avec 161 buts marqués pour Manchester City, Haaland traverse une période de disette étonnante au stade national. Le Norvégien de 25 ans reste muet depuis 15 demi-finales et finales de coupes majeures avec le club, dont huit sorties pour 601 minutes sur la pelouse de Wembley. City aborde sa quatrième finale consécutive de la FA Cup avec l’intention ferme de mettre fin à cette mauvaise passe, après avoir chuté face à Manchester United puis Crystal Palace.
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Guardiola anticipe une avancée historique
En conférence de presse d’avant-match, Guardiola a répondu avec humour à la question sur l’étonnant manque de buts de son attaquant vedette dans les grands rendez-vous.
Le technicien espagnol a pris acte de cette statistique avec satisfaction, avant d’assurer que cette disette prendrait fin. Guardiola a déclaré : « Très bien. J’aime ce genre de questions. Demain, ça va arriver. L’équipe adverse ne me pose pas cette question, mais de ce côté-ci, c’est bien. Demain, il va marquer. »
En quête du doublé national
Manchester City aborde ce rendez-vous historique en grand favori face à un Chelsea en perte de vitesse, vraisemblablement condamné à manquer l’Europe. Déjà vainqueur de la Carabao Cup aux dépens d’Arsenal (2-0) en mars, Pep Guardiola vise un doublé historique en coupe nationale, qui pourrait encore déboucher sur un triplé domestique en cas de succès final en championnat. D’un point de vue tactique et défensif, les Citizens dominent également les débats : ils sont invaincus depuis treize confrontations toutes compétitions confondues face aux Blues, dont la finale de la Ligue des champions 2021.
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Des trophées décisifs pour la saison sont en jeu
À peine la finale de samedi achevée, Manchester City doit déjà se replonger dans la course au titre de Premier League, qui s’annonce palpitante face à Arsenal. Il ne reste plus que deux journées cruciales à l’équipe de Guardiola pour rattraper le leader actuel et viser un triplé national historique. Pour Chelsea, cette finale représente une occasion unique et décisive de remporter un trophée et de sauver une saison 2025-2026 jusqu’ici décevante.