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Erling Haaland suscite de vives inquiétudes à Manchester City concernant une éventuelle blessure après une victoire étriquée contre Ipswich en Premier League
Haaland quitte le terrain en boitant lors d’une victoire étriquée
Manchester City s’inquiète pour Haaland après que l’attaquant s’est blessé au pied en fin de match, selon The Independent. L’international norvégien a joué un rôle décisif dans la victoire 3-2 face à Ipswich en Premier League, inscrivant un doublé crucial qui porte son total à 12 buts toutes compétitions confondues cette saison.
Mais, quelques instants avant le coup de sifflet final, Haaland semble avoir reçu un coup violent après avoir heurté du pied le dessous de la chaussure de Jack Clarke. Il a ensuite été vu agitant les bras, visiblement gêné, avant de regagner le tunnel en boitant fortement.
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Maresca envisage de laisser son attaquant vedette au repos
L’entraîneur Enzo Maresca doit désormais prendre une décision difficile quant à la participation de Haaland aux prochains matches. L’attaquant compte déjà 14 titularisations en club et en sélection cette saison et a également joué quatre fois pour la Norvège pendant la trêve internationale.
Lors de sa conférence de presse avant le match contre Ipswich, Maresca avait déjà reconnu la lourde charge de travail de son principal buteur. Il avait admis : « À un moment donné, nous devrons probablement le laisser se reposer, lui accorder quelques jours de repos », laissant entendre qu’une pause était déjà envisagée avant même le contretemps malheureux de ce week-end.
Un élan irrésistible malgré les problèmes extrasportifs
La blessure inquiétante de Haaland a quelque peu éclipsé un autre résultat crucial pour Manchester City. Cette victoire arrachée face à Ipswich était sa septième consécutive en Premier League depuis le début de la saison.
Le club a ainsi conservé son bilan de 100 % de victoires sous Maresca et compte désormais six points d’avance sur Arsenal, son rival pour le titre, en tête du classement. Il s’agit également de sa deuxième victoire consécutive en championnat depuis qu’il a été reconnu coupable, le mois dernier, d’avoir enfreint le règlement financier de la Premier League, preuve de sa concentration sans faille sur le terrain.
- AFP
Quelle suite pour Manchester City ?
Manchester City reçoit l’AEK Athènes en Ligue des champions jeudi, avant de se déplacer sur le terrain d’Aston Villa le week-end prochain. Maresca espère vivement que Haaland sera suffisamment en forme pour jouer, surtout avec deux rencontres exigeantes contre Brighton, en Carabao Cup et en Premier League, qui se profilent d’ici la fin octobre.
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