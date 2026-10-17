Manchester City s’inquiète pour Haaland après que l’attaquant s’est blessé au pied en fin de match, selon The Independent. L’international norvégien a joué un rôle décisif dans la victoire 3-2 face à Ipswich en Premier League, inscrivant un doublé crucial qui porte son total à 12 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Mais, quelques instants avant le coup de sifflet final, Haaland semble avoir reçu un coup violent après avoir heurté du pied le dessous de la chaussure de Jack Clarke. Il a ensuite été vu agitant les bras, visiblement gêné, avant de regagner le tunnel en boitant fortement.