« Je suis super content, ça faisait un moment », a-t-il déclaré à BBC Sport à propos de son triplé. « Il était grand temps, et c'est sympa de l'avoir fait contre Liverpool. Retourner à Wembley une fois de plus, alors que Pep l'a fait tant de fois ces dix dernières années, c'est incroyable. C'est d'ailleurs ridicule quand on regarde les statistiques et qu'on voit combien de fois nous sommes allés à Wembley. C'est tellement régulier et c'est fou, 23 fois en 10 ans, c'est ridicule. »

City a surmonté un début de match difficile, durant lequel Liverpool semblait capable de leur tenir tête, mais la situation a basculé avant la pause.

« Un match incroyable, et après la finale, nous avons encore montré un excellent niveau aujourd’hui. Nous devons continuer sur cette lancée et aller de l’avant », a déclaré Haaland. Il a ensuite souligné l’importance de leur efficacité devant le but en ajoutant : « C’est idéal de marquer juste avant la mi-temps. La façon dont nous avons joué à partir de la 25e minute était incroyable. Nous devons être plus réguliers et faire cela encore plus souvent. »