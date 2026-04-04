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Erling Haaland se dit « super content » après son triplé contre Liverpool ; le héros de Manchester City laisse entendre qu'il avait un « blocage psychologique » face aux hommes d'Arne Slot
Haaland, l'heureux auteur d'un triplé
Haaland a ouvert le bal pour City à la 39e minute en transformant un penalty, avant d'en marquer un autre juste avant la mi-temps. Peu après qu'Antoine Semenyo ait porté le score à 3-0, le Norvégien a réalisé un triplé à la 57e minute en reprenant une passe de Nico O'Reilly pour battre Giorgi Mamardashvili d'une frappe puissante.
Cette victoire assure une place en demi-finales de la FA Cup et perpétue une longue tradition qui voit City évoluer au stade national d'Angleterre sous la houlette de Pep Guardiola, pour le plus grand bonheur de Haaland.
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Un timing parfait permet à City d'écraser les Reds
« Je suis super content, ça faisait un moment », a-t-il déclaré à BBC Sport à propos de son triplé. « Il était grand temps, et c'est sympa de l'avoir fait contre Liverpool. Retourner à Wembley une fois de plus, alors que Pep l'a fait tant de fois ces dix dernières années, c'est incroyable. C'est d'ailleurs ridicule quand on regarde les statistiques et qu'on voit combien de fois nous sommes allés à Wembley. C'est tellement régulier et c'est fou, 23 fois en 10 ans, c'est ridicule. »
City a surmonté un début de match difficile, durant lequel Liverpool semblait capable de leur tenir tête, mais la situation a basculé avant la pause.
« Un match incroyable, et après la finale, nous avons encore montré un excellent niveau aujourd’hui. Nous devons continuer sur cette lancée et aller de l’avant », a déclaré Haaland. Il a ensuite souligné l’importance de leur efficacité devant le but en ajoutant : « C’est idéal de marquer juste avant la mi-temps. La façon dont nous avons joué à partir de la 25e minute était incroyable. Nous devons être plus réguliers et faire cela encore plus souvent. »
Haaland avait-il l'avantage psychologique ?
Le dernier match entre les deux équipes, en février, avait été controversé. Alors que le score était de 1-1, City s'était vu accorder un penalty en fin de match après que Matheus Nunes eut été fauché par le gardien Alisson, permettant à Haaland de se présenter devant le but, de marquer et d'assurer les trois points. Lors de la rencontre précédente, Haaland avait manqué un penalty, mais City s'était tout de même imposé 3-0.
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait reçu un coup de pouce psychologique en marquant cette fois-ci, il a répondu : « On peut le dire, mais on peut aussi dire que lors du dernier match contre Liverpool, j'ai marqué à la 95e minute, donc on pourrait dire que c'était peut-être un coup de pouce psychologique pour eux. »
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Manchester City en quête d'un nouveau succès après sa victoire écrasante contre Liverpool
Après avoir déjà remporté la Carabao Cup cette saison, Manchester City vise au moins le doublé national, la FA Cup restant à sa portée. Le club compte neuf points de retard sur Arsenal, mais dispose d’un match en moins en championnat, ce qui rend un nouveau titre de Premier League peu probable, mais pas impossible. Après s’être remis d’un début de match décevant face à Liverpool pour décrocher une victoire historique, Haaland et ses coéquipiers de City seront prêts à bondir si Arsenal venait à faiblir.
« Un match incroyable, et depuis la finale, nous avons également montré un excellent niveau aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette lancée et aller de l'avant », a-t-il déclaré.