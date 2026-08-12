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Erling Haaland représente un casse-tête tactique inattendu pour le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, alors que des règles strictes sur le capitanat sont introduites
Un nouveau plan tactique
Maresca a officiellement entamé son mandat d’entraîneur de Manchester City, en mettant fortement l’accent sur les habitudes structurelles qu’il attend de son effectif. Le technicien de 46 ans cherche à s’appuyer sur les bases laissées par Pep Guardiola tout en instaurant sa propre discipline méticuleuse sur l’ensemble du terrain.
Un sujet majeur de ses premiers entretiens met en lumière les circuits de communication complexes que Maresca exige pendant les matches. Sa philosophie repose sur un contrôle absolu, jusque dans la manière dont l’équipe réagit dans l’immédiat après avoir marqué un but.
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Faire respecter la discipline sur la ligne de touche
Une partie de l’identité d’entraîneur de Maresca consiste à maintenir un contact direct avec les leaders de son équipe pendant les moments intenses du match. Il a révélé une règle précise qu’il a mise en place avec succès lors de ses précédents passages dans le football anglais.
« À Leicester et à Chelsea, j’avais une règle : quand nous marquions, le capitaine devait venir vers le banc, non pas pour célébrer, mais pour recevoir des consignes », a expliqué Maresca, soulignant sa préférence pour les ajustements tactiques plutôt que pour les débordements émotionnels.
Le dilemme Haaland
Selon The New York Times, si la règle a parfaitement fonctionné avec ses précédents capitaines, Maresca a apporté une brillante réserve, sur le ton de l’humour, en évoquant son nouveau buteur vedette à l’Etihad. La perspective de voir la machine à buts norvégienne assumer des responsabilités de leader posait clairement un drôle de casse-tête logistique pour le banc.
« C’est une bonne question, dit-il. Si le capitaine marque, alors il peut célébrer. Si Erling est capitaine, putain de merde ! On a un problème, vous imaginez ? », a-t-il plaisanté, reconnaissant l’habitude inévitable de l’attaquant à trouver le chemin des filets.
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En vue de la campagne à venir
Au-delà des plaisanteries bon enfant, cette anecdote souligne l’intense exigence tactique que Maresca apporte à Manchester City. Alors que la préparation de pré-saison monte en puissance, l’entraîneur tient à s’assurer que chaque joueur comprend précisément ses attentes, avec et sans ballon.
À l’approche de la nouvelle saison, tous les regards seront tournés vers la manière dont l’effectif s’adaptera aux méthodes de Maresca. Reste à savoir si Haaland se retrouvera un jour avec le brassard, mais le message de l’entraîneur est clair : le travail sur le terrain ne s’arrête jamais vraiment.
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