Maresca a officiellement entamé son mandat d’entraîneur de Manchester City, en mettant fortement l’accent sur les habitudes structurelles qu’il attend de son effectif. Le technicien de 46 ans cherche à s’appuyer sur les bases laissées par Pep Guardiola tout en instaurant sa propre discipline méticuleuse sur l’ensemble du terrain.

Un sujet majeur de ses premiers entretiens met en lumière les circuits de communication complexes que Maresca exige pendant les matches. Sa philosophie repose sur un contrôle absolu, jusque dans la manière dont l’équipe réagit dans l’immédiat après avoir marqué un but.