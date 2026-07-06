La dernière vague de spéculations a été déclenchée par Alf-Inge, qui s’est exprimé sans détour sur le parcours professionnel de son fils avant les récents exploits de la Norvège en Coupe du monde. Tout en reconnaissant l’engagement actuel d’Erling envers les champions de Premier League, il a admis que l’attrait des « Blancos » était difficile à ignorer pour n’importe quel joueur.

À 53 ans, il a confié à DAZN : « Un transfert au Real Madrid ? Il est très heureux à Manchester City et dispose d’un contrat à long terme. Nous attendons le début de la nouvelle saison… mais n’importe qui voudrait jouer pour Madrid. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. »







