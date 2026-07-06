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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

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Erling Haaland rejoindra-t-il José Mourinho au Real Madrid cet été ? La réponse définitive à cette question de transfert explosive vient d’être apportée, suite aux révélations du père de l’attaquant de Manchester City

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Brésil vs Norvège

L'avenir d'Erling Haaland, figure emblématique de Manchester City, est à nouveau sous les feux des projecteurs après les déclarations fracassantes de son père, Alf-Inge Haaland, concernant un éventuel transfert au Real Madrid. Avec l'arrivée de José Mourinho à la tête du club espagnol, les spéculations vont bon train alors que l'attaquant norvégien continue de dominer la scène internationale.

  • Alf-Inge Haaland attise la flamme madrilène

    La dernière vague de spéculations a été déclenchée par Alf-Inge, qui s’est exprimé sans détour sur le parcours professionnel de son fils avant les récents exploits de la Norvège en Coupe du monde. Tout en reconnaissant l’engagement actuel d’Erling envers les champions de Premier League, il a admis que l’attrait des « Blancos » était difficile à ignorer pour n’importe quel joueur.

    À 53 ans, il a confié à DAZN : « Un transfert au Real Madrid ? Il est très heureux à Manchester City et dispose d’un contrat à long terme. Nous attendons le début de la nouvelle saison… mais n’importe qui voudrait jouer pour Madrid. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. »



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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Romano met fin aux rumeurs de transfert estival

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a clarifié la situation d’Erling Haaland : malgré les rumeurs persistantes vers le Bernabéu, aucun transfert n’est prévu cet été.

    Interrogé sur sa chaîne YouTube, l’expert a tranché concernant l’avenir à court terme de la star de Manchester City : « Je vous le dis : Haaland au Real Madrid cet été ? Non. Mais Haaland au Real Madrid un jour, qui sait ? Le joueur n’exclut pas, un jour – je le répète, pas en 2026 –, de rejoindre le Real Madrid. C’est donc une option que Haaland envisage pour l’avenir. Je le répète : pas question de cet été. »


  • Projet « Engagement envers la ville »

    Malgré les rumeurs, Haaland demeure un pilier du projet de l’Etihad Stadium. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2034, l’attaquant se dit impatient de collaborer avec la nouvelle direction du club, après le départ de Pep Guardiola.

    Selon Romano, la relation entre le joueur et le club demeure solide sous la nouvelle direction. « Encore une fois, Haaland est très heureux à Man City. C’est un joueur essentiel pour le projet de City, pour le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca ; l’ambiance est donc absolument très positive entre Haaland et City. Mais voilà pour cette affaire », a conclu Romano.


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  • HaalandGetty Images

    Les exploits en Coupe du monde font grimper la valeur des joueurs

    Le statut de Haaland comme finisseur le plus redoutable du football mondial s'est encore renforcé lors de la Coupe du monde 2026. L'attaquant a été le héros de son pays en inscrivant les deux buts qui ont permis à la Norvège de remporter une célèbre victoire 2-1 face au Brésil et d'accéder aux quarts de finale. De telles performances rappellent au Real Madrid pourquoi il convoite depuis longtemps sa signature.

    Si un trio offensif réunissant Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Haaland demeure un projet futur pour Florentino Pérez, la priorité immédiate du Norvégien reste de conquérir des titres avec Manchester City et sa sélection. Pour l’instant, Mourinho devra patienter pour savoir si l’homme qui a battu d’innombrables records en Premier League finira par mener l’attaque de son équipe madrilène, déjà étoilée.