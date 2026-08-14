Lors de sa première saison avec City, l’attaquant prolifique a inscrit 36 buts en 38 matches de Premier League, dépassant les 32 buts de Mohamed Salah (2017-2018) ainsi que les marques de 34 buts établies par Andy Cole (1993-1994) et Alan Shearer (1994-1995) lors de saisons à 42 matches. Sur la scène internationale, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des nations de l’UEFA avec 19 buts entre septembre 2020 et novembre 2024. En outre, son total de cinq buts contre le RB Leipzig le 14 mars 2023 a égalé le record de buts sur un seul match de Ligue des champions détenu par Lionel Messi et Luiz Adriano, en plus d’une hausse de 24 millions de followers sur Instagram gagnés pendant la Coupe du monde.