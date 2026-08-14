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Erling Haaland récompensé par quatre records du monde Guinness alors que la star de Manchester City continue d’écrire l’histoire
Haaland s’offre des records du monde
Haaland a officiellement reçu quatre certificats du Guinness World Records en reconnaissance de ses exploits extraordinaires devant le but avec Manchester City et la Norvège. L’imposant avant-centre a reçu ces distinctions avant le début de la nouvelle saison, après une prestation remarquable à la Coupe du monde 2026. Ces quatre performances record comprennent le fait d’être devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts en Premier League, d’avoir établi le plus grand total sur une seule saison de Premier League, d’être devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des nations de l’UEFA, et d’avoir égalé le record du plus grand nombre de buts inscrits lors d’un même match de Ligue des champions.
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Des jalons répartis sur plusieurs compétitions
Parmi ces distinctions, un accomplissement majeur se distingue : avoir atteint 100 buts en Premier League en seulement 111 apparitions, un cap validé grâce à un penalty contre Fulham le 2 décembre 2025. Cette marque a fait du Norvégien le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 buts dans l'histoire de la compétition depuis ses débuts avec Manchester City lors de la saison 2022-2023. En un peu plus de trois ans dans le football anglais, il s'est transformé, passant de l'un des meilleurs jeunes talents d'Europe à la force statistique la plus dominante du championnat.
Série prolifique à travers l’Europe
Lors de sa première saison avec City, l’attaquant prolifique a inscrit 36 buts en 38 matches de Premier League, dépassant les 32 buts de Mohamed Salah (2017-2018) ainsi que les marques de 34 buts établies par Andy Cole (1993-1994) et Alan Shearer (1994-1995) lors de saisons à 42 matches. Sur la scène internationale, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des nations de l’UEFA avec 19 buts entre septembre 2020 et novembre 2024. En outre, son total de cinq buts contre le RB Leipzig le 14 mars 2023 a égalé le record de buts sur un seul match de Ligue des champions détenu par Lionel Messi et Luiz Adriano, en plus d’une hausse de 24 millions de followers sur Instagram gagnés pendant la Coupe du monde.
- Sportimage
Arsenal attend City
City tourne désormais son attention vers la reconquête du titre de Premier League sous la direction de son nouvel entraîneur Enzo Maresca, après être passé tout près la saison dernière. Sa star norvégienne pourrait être immédiatement mise à l’épreuve alors que l’équipe de Maresca prépare le Community Shield de ce week-end contre Arsenal à Cardiff, même si sa présence reste incertaine, puisqu’il n’a repris l’entraînement que jeudi après une pause prolongée à la suite de la Coupe du monde.
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