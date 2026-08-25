City enchaîne une deuxième année sans remporter le titre de Premier League, tandis que Liverpool et Arsenal ont rétabli leur domination sur le plan national, et Barry n’est pas convaincu qu’un retour au sommet aura lieu en 2026-2027.

L’ancien international anglais, qui a contribué à offrir à Manchester City son premier sacre en Premier League en 2011-2012, a déclaré au sujet d’un été mouvementé à l’Etihad, marqué par les départs de figures emblématiques sur le terrain comme en dehors de Manchester : « Même avant la vente de Rodri, compte tenu du renouvellement des entraîneurs à City, il aurait été difficile de déloger Arsenal de sa position actuelle.

Je pense qu’avec le départ de Rodri, ils représentent encore moins une menace pour Arsenal dans la course au titre. Je suis sûr qu’ils vont recruter un ou deux joueurs pour se renforcer et peut-être le remplacer, ce qui aidera [Elliot] Anderson et les autres joueurs de ce milieu de terrain. Je dirais qu’ils ont désormais moins de chances de lutter pour le titre et peut-être de le gagner maintenant que Rodri est parti. Je ne dirai pas qu’ils ont donné le titre, mais cela rend les choses bien plus compliquées. »

Il a ajouté : « Pour moi, Arsenal est l’énorme favori. J’ai simplement le sentiment qu’avec City, vu ce qui se passe, la menace est de moins en moins grande cette saison, et le départ de Rodri n’a fait qu’accentuer cela. Donc je peux voir les autres clubs progresser. Chelsea, sans Ligue des champions et avec l’entraîneur, [Xabi] Alonso, ainsi que les quelques recrues qu’ils ont faites, je pense qu’ils vont progresser. Ils seront clairement dans la bataille pour le top 4. Je pense simplement que le titre est à la portée d’Arsenal.

« Je ne vois pas les autres clubs suffisamment progresser pour atteindre leur niveau. Chelsea, Manchester United, Villa, avec la Ligue des champions à disputer, cela sera probablement difficile pour eux. Je pense toujours que City sera peut-être à la deuxième place, mais représentera moins une menace que l’an dernier. »