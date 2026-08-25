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« Erling Haaland quittera Manchester City un jour, c’est inévitable » : la prédiction sur le moment où l’attaquant recordman voudra forcer un transfert pour quitter le géant de la Premier League
Haaland lié au FC Barcelone et au Real Madrid
City protégeait à bien des égards son atout le plus précieux en mettant en place un accord de longue durée avec Haaland. Le club l’avait vu enflammer la Premier League, tout en réécrivant les livres d’histoire, et faire partie d’un sacre historique en 2022-23 sous les ordres de Pep Guardiola.
Le joueur de 26 ans, qui a inscrit 162 buts pour les Cityzens en 200 apparitions toutes compétitions confondues, n’a donné aucun signe laissant penser qu’il envisage un départ imminent ailleurs. Les portes de sortie à Manchester sont toutefois restées entrouvertes.
Les rumeurs d’un intérêt venu d’Espagne ne faiblissent pas, avec Barcelone à la recherche d’un nouveau n°9, tandis que le Real Madrid sera toujours en quête de « Galactiques » sous la présidence de Florentino Perez. Le Camp Nou ou le Santiago Bernabéu pourraient être la prochaine destination de Haaland.
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Quand Haaland pourrait envisager de quitter Manchester City
Reste à voir quand un tel transfert se fera. L’ex-star de Manchester City Barry, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Le départ d’Erling Haaland de Manchester City un jour est inévitable. Même si le lien entre Haaland et City est très fort, et que cela le retiendra là-bas pour le moment, il ne va pas faire de vagues comme on le voit chez beaucoup d’autres joueurs.
« Je pense que si la domination de City s’essouffle un peu et que les trophées ne s’enchaînent plus, cela alimentera les spéculations. Il est naturel, parfois, de vouloir un nouveau défi, et je suis sûr que Haaland ne fera pas exception.
« Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Haaland réfléchira à sa carrière, qui est courte. Mais si les trophées ne tombent pas, cela ne fera qu’alimenter les spéculations. Il aura des offres venues du monde entier parce que c’est le meilleur attaquant du monde, donc c’est naturel. C’est quelque chose qu’on peut voir arriver à l’avenir. Beaucoup dépendra, j’imagine, de la compétitivité de City en Europe et en Premier League au cours de l’année ou des deux prochaines années. »
Manchester City est-il un prétendant au titre en Premier League ?
City enchaîne une deuxième année sans remporter le titre de Premier League, tandis que Liverpool et Arsenal ont rétabli leur domination sur le plan national, et Barry n’est pas convaincu qu’un retour au sommet aura lieu en 2026-2027.
L’ancien international anglais, qui a contribué à offrir à Manchester City son premier sacre en Premier League en 2011-2012, a déclaré au sujet d’un été mouvementé à l’Etihad, marqué par les départs de figures emblématiques sur le terrain comme en dehors de Manchester : « Même avant la vente de Rodri, compte tenu du renouvellement des entraîneurs à City, il aurait été difficile de déloger Arsenal de sa position actuelle.
Je pense qu’avec le départ de Rodri, ils représentent encore moins une menace pour Arsenal dans la course au titre. Je suis sûr qu’ils vont recruter un ou deux joueurs pour se renforcer et peut-être le remplacer, ce qui aidera [Elliot] Anderson et les autres joueurs de ce milieu de terrain. Je dirais qu’ils ont désormais moins de chances de lutter pour le titre et peut-être de le gagner maintenant que Rodri est parti. Je ne dirai pas qu’ils ont donné le titre, mais cela rend les choses bien plus compliquées. »
Il a ajouté : « Pour moi, Arsenal est l’énorme favori. J’ai simplement le sentiment qu’avec City, vu ce qui se passe, la menace est de moins en moins grande cette saison, et le départ de Rodri n’a fait qu’accentuer cela. Donc je peux voir les autres clubs progresser. Chelsea, sans Ligue des champions et avec l’entraîneur, [Xabi] Alonso, ainsi que les quelques recrues qu’ils ont faites, je pense qu’ils vont progresser. Ils seront clairement dans la bataille pour le top 4. Je pense simplement que le titre est à la portée d’Arsenal.
« Je ne vois pas les autres clubs suffisamment progresser pour atteindre leur niveau. Chelsea, Manchester United, Villa, avec la Ligue des champions à disputer, cela sera probablement difficile pour eux. Je pense toujours que City sera peut-être à la deuxième place, mais représentera moins une menace que l’an dernier. »
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Dernier jour du mercato : quand le marché des transferts estival ferme ses portes
Manchester City a dû batailler pour s’imposer 2-1 face à Bournemouth lors du week-end d’ouverture de la saison 2026-2027. Arsenal a semblé bien plus à l’aise en venant à bout du promu Coventry, mais l’ère Enzo Maresca à Manchester reste encore un chantier en cours.
Il y a aussi la promesse de nouveaux mouvements sur le marché des transferts, avant la date limite du 1er septembre, les Blues espérant encore ajouter d’autres pièces à un puzzle en quête de trophées autour du talismanique numéro 9 Haaland.
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