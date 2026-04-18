La mentalité d’Arsenal est pointée du doigt après un passage à vide : les Gunners n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. À l’inverse, City aborde la fin de saison avec confiance et sérénité. Haaland rappelle qu’il est essentiel de garder son sang-froid dans cette course au titre très tendue.

« Pour moi, l’état d’esprit et le fait d’être dans un bon état d’esprit sont vraiment importants », a-t-il ajouté. « Nous avons maintenant un match énorme qui nous attend. Il faut rester calme dans sa tête et ne pas trop réfléchir, car c’est la pire chose qui puisse arriver. »

Il s’agit de bien s’entraîner, de bien se préparer tactiquement avec l’équipe et d’essayer d’avoir l’esprit libre. Ne pas trop réfléchir, ne pas s’emmêler les pinceaux, rester positif et se préparer mentalement et physiquement pour le match. Nous avons une finale chaque semaine désormais. La dernière rencontre contre Chelsea a été incroyable : nous avons mal commencé, mais nous avons fini en boulet de canon. Nous sommes lancés et nous en voulons encore plus. »