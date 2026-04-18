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Erling Haaland prévient Arsenal : il a « faim de titres ». L’attaquant de Manchester City explique comment il se prépare pour le choc décisif du championnat d’Angleterre
Manchester City s’appuie sur son expérience des victoires récentes pour aborder avec confiance le choc contre Arsenal.
Manchester City aborde un match potentiellement décisif de Premier League contre Arsenal, conscient qu’une victoire pourrait lui ouvrir la voie vers la première place du classement. Un succès face à l’équipe de Mikel Arteta, suivi de trois points contre Burnley, permettrait aux champions en titre de prendre fermement les commandes de la course au titre.
Pour l’équipe de Pep Guardiola, ce scénario est familier : les Citizens ont souvent conclu la saison en boulet de canon ces dernières années, et les cadres du vestiaire estiment que cette expérience pourrait encore faire la différence. Malgré l’arrivée de nouveaux éléments, le groupe conserve ses leaders habituels, dont Haaland, qui se dit convaincu de la capacité du groupe à créer une nouvelle surprise en fin de parcours et à soulever le trophée.
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Haaland affirme que Manchester City entend bien remporter des trophées
À la veille de ce match décisif, Haaland a rappelé que la culture de la gagne du club forge toujours la mentalité de l’équipe. Il a aussi expliqué comment il aborde les moments de haute pression en cette fin de saison qui pourrait leur offrir le titre.
« Des titres déjà gagnés ? Oui, nous en avons », a affirmé le Norvégien. « Nous comptons beaucoup de nouveaux joueurs et quelques éléments présents depuis plusieurs années. City est un club où l’on vient pour gagner des trophées. Nous en avons décroché un il y a quelques semaines, une sensation très agréable. Nous devons nous appuyer là-dessus. »
Manchester City garde son calme, contrairement à Arsenal qui est sous pression.
La mentalité d’Arsenal est pointée du doigt après un passage à vide : les Gunners n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. À l’inverse, City aborde la fin de saison avec confiance et sérénité. Haaland rappelle qu’il est essentiel de garder son sang-froid dans cette course au titre très tendue.
« Pour moi, l’état d’esprit et le fait d’être dans un bon état d’esprit sont vraiment importants », a-t-il ajouté. « Nous avons maintenant un match énorme qui nous attend. Il faut rester calme dans sa tête et ne pas trop réfléchir, car c’est la pire chose qui puisse arriver. »
Il s’agit de bien s’entraîner, de bien se préparer tactiquement avec l’équipe et d’essayer d’avoir l’esprit libre. Ne pas trop réfléchir, ne pas s’emmêler les pinceaux, rester positif et se préparer mentalement et physiquement pour le match. Nous avons une finale chaque semaine désormais. La dernière rencontre contre Chelsea a été incroyable : nous avons mal commencé, mais nous avons fini en boulet de canon. Nous sommes lancés et nous en voulons encore plus. »
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City aborde une phase décisive dans la course au titre
Le match contre Arsenal représente l'un des plus grands défis de la saison pour Manchester City ; son résultat pourrait bien orienter la course au titre. Depuis quelques semaines, l'équipe de Guardiola a pris de l'élan et entend maintenir ce niveau de forme jusqu'à la phase décisive du championnat.
Après ce choc, les Citizens enchaîneront par un déplacement à Burnley puis aborderont les dernières journées de championnat. Chaque rencontre revêtant désormais l’importance d’une « finale », Haaland et ses coéquipiers savent que leur capacité à rester concentrés déterminera si un nouveau trophée de Premier League prendra place à l’Etihad.