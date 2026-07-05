Erling Haaland, présenté comme un « cyborg divin » et un « mur vivant » par la presse, est acclamé comme le héros inattendu de la Coupe du monde et comme la superstar norvégienne

NRK : « Erling Haaland a propulsé la Norvège au septième ciel. »

VG : « Örjan Nyland s'est dressé tel un mur vivant avant qu'Erling Braut Haaland n'entre dans l'histoire du sport norvégien. La Norvège n'avait encore jamais atteint les quarts de finale. Mais la Norvège n'avait encore jamais eu Erling Braut Haaland. »

Dagbladet : « Un véritable séisme. La Norvège a éliminé le Brésil de la Coupe du monde. Oui, vous avez bien lu : nous avons battu la superpuissance du football. C’est la plus grande performance sportive de l’histoire norvégienne. »

Aftenposten : « ALLÉLUIA. Une soirée historique en Coupe du monde. Nous avons battu le Brésil. L’aventure footballistique norvégienne atteint des sommets insoupçonnés et le monde entier vibre avec nous. »