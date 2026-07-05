La Norvège poursuit son parcours, le Brésil est en deuil : Erling Haaland propulse les Scandinaves en quarts de finale d'une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, tandis que le pays détenteur du record de titres mondiaux doit une fois de plus enterrer son rêve d'un sixième titre. Voici les réactions de la presse internationale.
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Erling Haaland, présenté comme un « cyborg divin » et un « mur vivant » par la presse, est acclamé comme le héros inattendu de la Coupe du monde et comme la superstar norvégienne
La presse norvégienne tient également à saluer le gardien Nyland.
NRK : « Erling Haaland a propulsé la Norvège au septième ciel. »
VG : « Örjan Nyland s'est dressé tel un mur vivant avant qu'Erling Braut Haaland n'entre dans l'histoire du sport norvégien. La Norvège n'avait encore jamais atteint les quarts de finale. Mais la Norvège n'avait encore jamais eu Erling Braut Haaland. »
Dagbladet : « Un véritable séisme. La Norvège a éliminé le Brésil de la Coupe du monde. Oui, vous avez bien lu : nous avons battu la superpuissance du football. C’est la plus grande performance sportive de l’histoire norvégienne. »
Aftenposten : « ALLÉLUIA. Une soirée historique en Coupe du monde. Nous avons battu le Brésil. L’aventure footballistique norvégienne atteint des sommets insoupçonnés et le monde entier vibre avec nous. »
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Erling Haaland, véritable « cyborg aux allures de dieu »
The Guardian : « Le doublé tardif de Haaland surprend le Brésil et qualifie la Norvège pour les quarts de finale de la Coupe du monde. »
The Sun : « Tout pour le roi Haaland. Erling Haaland a remporté la bataille, la Norvège a gagné la guerre et le drakkar vogue vers les quarts de finale. »
Marca : « Un cyborg anéantit le Brésil. »
AS : « Haaland dévore le Brésil. Il totalise déjà sept buts pour sa première Coupe du monde. Mortel. Surhumain. Le « cyborg » que le monde entier redoute. »
Sport : « Digne d’un dieu ! Historique ! Haaland signe un doublé et la Norvège élimine le Brésil. »
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Nyland réalise des « exploits » - Ancelotti « n'a pas pu faire de miracle »
Gazzetta dello Sport : « Haaland est plus grand que le Brésil. Deux superbes buts punissent une Seleção terne, Ancelotti est renvoyé chez lui. Il y a de nombreuses années, l'élimination de la Norvège face au Brésil aurait pu signifier la fin du monde, mais la Coupe du monde a complètement changé. Même Ancelotti n'a pas pu accomplir de miracle, ce qui n'est pas rien venant de l'entraîneur le plus titré de tous les temps. »
Corriere dello Sport : « Le rêve norvégien s’est concrétisé à East Rutherford : le doublé de Haaland a scellé la défaite du Brésil. »
Tuttosport : « Le show d’Erling. Haaland signe un doublé légendaire, Nyland se mue en héros. Le Brésil d’Ancelotti est éliminé. »
L'Équipe : « Haaland en mission, le Brésil à domicile. »
The Athletic : « Quelle performance de la Norvège pour sa première Coupe du monde depuis 1998 ! Avec Haaland en pointe et Nyland qui réalise des exploits à l’autre bout du terrain, ils ont une réelle chance de battre n’importe qui. »
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