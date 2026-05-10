Erling Haaland pense aux titres « chaque jour » à Manchester City, alors que l'attaquant vise la victoire en Premier League et en FA Cup

Grâce à une victoire convaincante 3-0 sur Brentford, Manchester City est revenu à deux points d’Arsenal, leader de la Premier League, et Erling Haaland a aussitôt rappelé aux rivaux de City la mentalité de gagnant qui prévaut à Manchester. L’attaquant, auteur d’un but et d’une passe décisive, a souligné que l’équipe de Pep Guardiola reste concentrée alors que la course au titre entre dans sa phase décisive.

Interrogé sur la pression liée à la course au titre et sur sa motivation, le Norvégien a rappelé les exigences du club : « Quand on joue pour Manchester City, on pense aux titres tous les jours. »