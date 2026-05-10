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Erling Haaland pense aux titres « chaque jour » à Manchester City, alors que l'attaquant vise la victoire en Premier League et en FA Cup
Porté par une quête insatiable de trophées, le numéro 9 de City brille sous le signe de l’obsession du titre.
Grâce à une victoire convaincante 3-0 sur Brentford, Manchester City est revenu à deux points d’Arsenal, leader de la Premier League, et Erling Haaland a aussitôt rappelé aux rivaux de City la mentalité de gagnant qui prévaut à Manchester. L’attaquant, auteur d’un but et d’une passe décisive, a souligné que l’équipe de Pep Guardiola reste concentrée alors que la course au titre entre dans sa phase décisive.
Interrogé sur la pression liée à la course au titre et sur sa motivation, le Norvégien a rappelé les exigences du club : « Quand on joue pour Manchester City, on pense aux titres tous les jours. »
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Doku et Haaland ont facilement franchisé l'écueil de Brentford.
La victoire face aux Bees n’était pas acquise d’avance, City ayant dû faire preuve de patience face à un bloc défensif tenace. Jeremy Doku a finalement ouvert le score vers l’heure de jeu, avant qu’Haaland ne fasse preuve de son instinct de prédateur pour doubler la mise d’une frappe chirurgicale à bout portant. Omar Marmoush a ensuite inscrit le troisième but pour sceller le score.
« Ça fait du bien de gagner 3-0 », a réagi Haaland après le coup de sifflet final. « Nous avons juste manqué le dernier tir au but aujourd’hui. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions et nous n’avons pas réussi à conclure sur de nombreux centres. Brentford a bien défendu. C’est une bonne équipe. Il n’y a pas de matchs faciles en Premier League. Nous sommes donc contents. »
Son avance au classement du Soulier d’or continue de s’accroître.
Erling Haaland répète qu’il privilégie le collectif, mais ses chiffres parlent d’eux-mêmes. Son 26e but en Premier League, inscrit contre Brentford, lui permet d’augmenter son avance au classement du Soulier d’or. Certains observateurs évoquent une saison plus « discrète » par rapport à ses standards exceptionnels, pourtant le Norvégien se dirige vers un nouveau palmarès personnel bien garni.
Interrogé sur son total de buts, l’attaquant a fait preuve de modestie. « Ça va. La saison a connu des hauts et des bas », a-t-il admis. « J’essaie de faire mon travail et 26 buts, c’est plus que l’année dernière. Donc ça va. »
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Tous les regards sont tournés vers l’objectif : battre Crystal Palace.
Grâce à ce succès, City se retrouve à deux points d’Arsenal, leader du championnat, mais Haaland refuse de jeter un œil au classement ou au calendrier des prochains matchs des Gunners. Pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, la maxime « un match à la fois » constitue la seule méthode viable pour répondre aux exigences physiques et mentales d’une équipe en quête du triplé.
« Je ne pense qu’au match en cours. Après chaque rencontre, je me concentre sur la récupération, puis sur la suivante, et ainsi de suite », a-t-il expliqué. City se tourne maintenant vers la réception de Crystal Palace mercredi, conscient que seule une régularité sans faille mènera aux titres tant convoités par Haaland.