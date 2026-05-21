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Erling Haaland ou Harry Kane : qui est le meilleur numéro 9 mondial ? Selon l’ancien international norvégien John Arne Riise, la star de Manchester City et de la Norvège surpasserait l’attaquant prolifique du Bayern Munich et de l’Angleterre
Le palmarès de Kane : les records battus avec les Spurs, l'Angleterre et le Bayern
Après s’être révélé à Tottenham, Kane, qui a battu tous les records, est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Spurs en inscrivant 280 buts pour le grand club du nord de Londres. Il occupe désormais une place similaire dans les annales de l’Angleterre après avoir trouvé le chemin des filets à 78 reprises sous le maillot des Three Lions.
Depuis son arrivée au Bayern en 2023, il a maintenu un niveau individuel remarquable, inscrivant 143 buts pour le géant allemand et récoltant au passage trois Soulier d’or ainsi que deux titres de champion d’Allemagne. Kane fêtera ses 33 ans cet été, en année de Coupe du monde, sans montrer le moindre signe de ralentissement.
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Le palmarès de Haaland : buts et trophées avec son club et sa sélection
Alors que Kane semble prolonger l’apogée de sa carrière, Haaland n’a pas encore atteint ce sommet. À seulement 25 ans, l’attaquant norvégien a déjà un palmarès impressionnant. Ses performances éclatantes au Red Bull Salzbourg puis au Borussia Dortmund ont convaincu Manchester City de débourser 51 millions de livres (69 millions de dollars) pour s’offrir ses services en 2022.
Dès sa première saison à City, il a inscrit 52 buts, contribuant au triplé historique (Premier League, FA Cup, Ligue des champions). Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 buts en Premier League (en seulement 111 matchs) et compte désormais 162 réalisations en 198 rencontres sous le maillot des Blues. Il prendra également part à la Coupe du monde cet été, après avoir qualifié la Norvège pour son premier grand tournoi depuis plus de vingt ans.
Haaland ou Kane : quel est le meilleur numéro 9 ?
Invité à désigner le meilleur numéro 9 de la planète, le compatriote de Haaland et ancien défenseur de Liverpool, Riise, s'est confié en exclusivité à GOAL grâce à Smooth Spins Online Casino : « Je veux dire, Harry Kane est incroyable. J’ai l’impression qu’il participe davantage à la construction du jeu. Au Bayern, on le voit souvent redescendre, réaliser de petites passes, créer des liens. Et, bien sûr, il marque aussi des buts.
Mais quand il s’agit de vrais numéros 9, capables d’attendre le ballon dans la surface, je ne vois personne au-dessus d’Erling Haaland. Sa vitesse, sa combativité… Quand il est en pleine forme, on sent sa puissance dans chacun de ses mouvements.
On le voit à l’œuvre face à Gabriel et Arsenal : sa puissance et ses mouvements dans la surface font la différence. Pour moi, c’est le meilleur. Il suffit de lui servir le ballon dans les seize mètres pour qu’il marque. »
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Kane et Haaland finiront-ils par remporter le Ballon d’Or ?
En 2025-2026, Erling Haaland pourrait déjà viser un troisième Soulier d’Or de la Premier League avec Manchester City. Il est d’ailleurs pressenti pour dépasser le record de Mohamed Salah et Thierry Henry, et devenir le premier joueur à obtenir cinq titres de meilleur buteur dans l’élite anglaise.
Sous contrat à l’Etihad Stadium jusqu’en 2034, il pourrait même menacer le record absolu de buts en Premier League (260) détenu par Alan Shearer.
Kane, un moment pressenti pour briguer ce palmarès avec ses 213 réalisations, pointe désormais à la deuxième place. La voie est donc libre pour Haaland, qui pourrait faire passer son total de 112 à plus de 260 buts.
Un retour en Angleterre n’est pas exclu pour Kane, qui n’a pas encore prolongé son contrat à l’Allianz Arena, mais d’autres défis semblent l’attendre avant d’envisager un come-back au pays.
Quoi qu’il en soit, Haaland et Kane demeurent des forces redoutables dans le dernier tiers du terrain, leurs exploits fascinent les amateurs de football du monde entier et ils postulent avec sérieux au Ballon d’Or, étant reconnus comme deux des meilleurs joueurs de leur génération.