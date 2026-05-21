En 2025-2026, Erling Haaland pourrait déjà viser un troisième Soulier d’Or de la Premier League avec Manchester City. Il est d’ailleurs pressenti pour dépasser le record de Mohamed Salah et Thierry Henry, et devenir le premier joueur à obtenir cinq titres de meilleur buteur dans l’élite anglaise.

Sous contrat à l’Etihad Stadium jusqu’en 2034, il pourrait même menacer le record absolu de buts en Premier League (260) détenu par Alan Shearer.

Kane, un moment pressenti pour briguer ce palmarès avec ses 213 réalisations, pointe désormais à la deuxième place. La voie est donc libre pour Haaland, qui pourrait faire passer son total de 112 à plus de 260 buts.

Un retour en Angleterre n’est pas exclu pour Kane, qui n’a pas encore prolongé son contrat à l’Allianz Arena, mais d’autres défis semblent l’attendre avant d’envisager un come-back au pays.

Quoi qu’il en soit, Haaland et Kane demeurent des forces redoutables dans le dernier tiers du terrain, leurs exploits fascinent les amateurs de football du monde entier et ils postulent avec sérieux au Ballon d’Or, étant reconnus comme deux des meilleurs joueurs de leur génération.