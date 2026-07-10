Erling Haaland met « toute la pression sur l’Angleterre » tout en minimisant, avec son habituelle nonchalance, les chances de la Norvège en quart de finale

S'adressant aux journalistes avant le quart de finale, Haaland a évoqué les chances de la Norvège et les attentes liées à cette rencontre. Tout en reconnaissant les progrès réalisés par son équipe, il a à plusieurs reprises désigné l'Angleterre comme la favorite pour se qualifier.

« Il y a très peu de chances que nous gagnions. Je pense que vous devriez tous mettre toute la pression sur l’Angleterre », a déclaré Haaland àNRK.

Ce rendez-vous revêt un caractère particulier pour le buteur, qui retrouvera ses coéquipiers de Manchester City, John Stones et Marc Guehi. Il reconnaît que la situation est « un peu bizarre » et « spéciale », mais il garde son cap : permettre à la Norvège de créer une nouvelle surprise.

« C’est un peu bizarre. On passe plus de temps avec eux qu’avec n’importe qui d’autre dans la vie. Marc Guehi et John Stones sont des gens avec qui je m’amuse depuis de nombreuses années, donc c’est un peu bizarre. C’est un peu spécial », a-t-il admis, selon Nettavisen.