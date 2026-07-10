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Erling Haaland met « toute la pression sur l’Angleterre » tout en minimisant, avec son habituelle nonchalance, les chances de la Norvège en quart de finale
Haaland minimise les chances de la Norvège
Haaland a tenté de faire peser la pression sur l'Angleterre avant le quart de finale de la Coupe du monde de la Norvège à Miami, affirmant que l'équipe de Thomas Tuchel restait favorite malgré l'impressionnant parcours de la Norvège. L'attaquant a tenu ces propos après la victoire de la Norvège face au Brésil, soulignant que son équipe devait encore relever un défi de taille. Si la Norvège a dépassé toutes les attentes, Haaland estime que le poids des attentes repose clairement sur les épaules de l'Angleterre.
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Haaland exhorte son équipe à se concentrer sur l’Angleterre.
S'adressant aux journalistes avant le quart de finale, Haaland a évoqué les chances de la Norvège et les attentes liées à cette rencontre. Tout en reconnaissant les progrès réalisés par son équipe, il a à plusieurs reprises désigné l'Angleterre comme la favorite pour se qualifier.
« Il y a très peu de chances que nous gagnions. Je pense que vous devriez tous mettre toute la pression sur l’Angleterre », a déclaré Haaland àNRK.
Ce rendez-vous revêt un caractère particulier pour le buteur, qui retrouvera ses coéquipiers de Manchester City, John Stones et Marc Guehi. Il reconnaît que la situation est « un peu bizarre » et « spéciale », mais il garde son cap : permettre à la Norvège de créer une nouvelle surprise.
« C’est un peu bizarre. On passe plus de temps avec eux qu’avec n’importe qui d’autre dans la vie. Marc Guehi et John Stones sont des gens avec qui je m’amuse depuis de nombreuses années, donc c’est un peu bizarre. C’est un peu spécial », a-t-il admis, selon Nettavisen.
Les clés de la condition physique et les éloges de Solbakken
L'une des clés majeures du succès de la Norvège a été de maintenir son joueur phare en forme et au meilleur de sa forme tout au long d'un calendrier de tournoi exténuant. Haaland a rendu hommage à son club et à sa sélection pour sa condition physique actuelle, soulignant que sa compréhension de son propre corps s'était considérablement améliorée au cours des dernières saisons à l'Etihad Stadium et sous la houlette de Stale Solbakken.
« Je le sais depuis longtemps. Je dois simplement rendre hommage à Stale et à City », a-t-il déclaré. « Ça fonctionne bien, et comme je viens de le dire, ce n’est pas seulement une question de disputer autant de matchs. Il faut se préparer d’une manière légèrement différente, c’est comme ça. Il s’agit de savoir ce dont on a besoin, et c’est ce que je fais. Je connais mon corps, je me blesse rarement, et c'est un bon signe. »
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Une place en demi-finales les attend
La Norvège affronte désormais l'Angleterre dans un match où l'enjeu est une place en demi-finale de la Coupe du monde. Haaland tentera de mener son équipe vers une nouvelle victoire surprise, tandis que l'Angleterre devra gérer la pression liée à son statut de favorite.
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