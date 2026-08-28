L’attaquant de Manchester City Haaland a veillé à inscrire son nom en premier au tableau des buteurs cette saison, en ouvrant le score lors d’une rencontre tendue à Selhurst Park. L’avant-centre norvégien a attiré les regards avant le coup d’envoi, en étrennant une coupe nettement plus courte après avoir choisi de raccourcir ses emblématiques longs cheveux blonds pendant la trêve estivale.

Le but est arrivé à la 43e minute après une période de pression soutenue des visiteurs. Haaland a montré ses instincts habituels de buteur, s’élevant plus haut que tout le monde dans une surface bondée pour reprendre un centre d’une tête puissante. Le ballon a filé dans le coin du but, ne laissant aucune chance au gardien de Crystal Palace et offrant à l’équipe d’Enzo Maresca un avantage mérité juste avant la pause. Haaland a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée et le quatrième de City à six minutes du terme, en reprenant une passe de Phil Foden d’une puissante frappe du gauche qui a terminé au fond des filets de Dean Henderson.