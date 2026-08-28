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Erling Haaland maintient son bilan parfait de buteur contre Crystal Palace alors que l’attaquant au nouveau visage donne l’avantage à Manchester City
Haaland brille avec un nouveau look
L’attaquant de Manchester City Haaland a veillé à inscrire son nom en premier au tableau des buteurs cette saison, en ouvrant le score lors d’une rencontre tendue à Selhurst Park. L’avant-centre norvégien a attiré les regards avant le coup d’envoi, en étrennant une coupe nettement plus courte après avoir choisi de raccourcir ses emblématiques longs cheveux blonds pendant la trêve estivale.
Le but est arrivé à la 43e minute après une période de pression soutenue des visiteurs. Haaland a montré ses instincts habituels de buteur, s’élevant plus haut que tout le monde dans une surface bondée pour reprendre un centre d’une tête puissante. Le ballon a filé dans le coin du but, ne laissant aucune chance au gardien de Crystal Palace et offrant à l’équipe d’Enzo Maresca un avantage mérité juste avant la pause. Haaland a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée et le quatrième de City à six minutes du terme, en reprenant une passe de Phil Foden d’une puissante frappe du gauche qui a terminé au fond des filets de Dean Henderson.
- Getty Images Sport
Un record irrésistible contre Crystal Palace
Le but de Haaland à Selhurst Park prolonge une série extraordinaire de domination individuelle contre Crystal Palace. Avec ses deux buts, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a désormais marqué lors de chacune de ses cinq visites dans ce stade précis. Son affinité avec les matches contre le club du sud de Londres est bien documentée, mais sa régularité dans cette affiche a atteint des niveaux rarement vus à l’ère moderne de l’élite anglaise.
Statistiquement, les chiffres sont encore plus stupéfiants quand on se penche sur l’ensemble de sa carrière face à cet adversaire précis. Haaland a désormais marqué lors de ses six matches de Premier League contre Crystal Palace, pour un total de dix buts sur l’ensemble de ces apparitions, selon The Athletic.
Selon Opta, son remarquable bilan en août ajoute une autre dimension à sa domination. Haaland a désormais inscrit 24 buts en Premier League en août en seulement 16 apparitions, seul Andrew Cole (25 en 44 matches) ayant marqué davantage sur ce mois.
Une nouvelle ère sous Enzo Maresca
Le match constitue également une étape importante pour le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, qui cherche à mettre en place sa propre philosophie tactique à l’Etihad Stadium. Voir son attaquant vedette débloquer son compteur aussi tôt dans la saison donnera un énorme coup de pouce au technicien italien.
Le but de Haaland a rassuré une équipe de Manchester City qui avait connu un début de rencontre effréné. Rayan Cherki a ensuite creusé l’écart pour City avec des buts aux 54e et 59e minutes, aidant son équipe à surmonter le coup d’arrêt d’un but encaissé après une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma.
Le même Haaland que d’habitude
Comme prévu, ce but a provoqué une réaction immédiate des supporters comme des consultants, dont beaucoup étaient curieux de voir si sa nouvelle coupe de cheveux allait influencer sa réussite. Une publication sur les réseaux sociaux a plaisanté en disant que « la coupe de cheveux nous a inquiétés une seconde », avant de célébrer le fait que c’était « le bon vieux Haaland » une fois le ballon au fond des filets.
Pour Crystal Palace, ce but a offert une image familière et douloureuse. Malgré tous leurs efforts pour contrarier le champion en titre, les Eagles ont une nouvelle fois été punis par les déplacements et la puissance aérienne d’un joueur qui semble destiné à battre tous les records de buts possibles.
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