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Erling Haaland lance un appel à l’unité ! La star de Manchester City appelle au rassemblement alors que le club se bat face au verdict de la Premier League
Haaland lance un cri de ralliement au milieu de la tourmente judiciaire
Haaland a brisé le silence au sujet des batailles juridiques en cours du club, appelant à une démonstration de force collective de la part des fidèles de l’Etihad. Les commentaires du prolifique attaquant interviennent à un moment d’incertitude sans précédent pour le champion en titre de Premier League, récemment reconnu coupable de multiples infractions graves au règlement financier de la ligue.
S’exprimant dans une interview exclusive accordée à Sky Sports, Haaland a adressé un message rassurant à ceux qui s’inquiètent des retombées potentielles de ce verdict. « Ils vont passer un bon moment. Nous devons rester unis. Nous devons rester les uns avec les autres, et nous devons rester positifs. Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours garder le sourire. Donc nous devons rester positifs, regarder devant nous, essayer de gagner des matches de football, essayer de profiter de la situation et gagner le match. Nous devons rester unis ; nous devons nous témoigner de l’amour les uns aux autres. Donc oui : restez unis, profitez du voyage et souriez », a expliqué l’attaquant.
Fils de l’ancien milieu de terrain de City Alf-Inge Haaland, l’attaquant ressent le poids de la situation actuelle non seulement en tant qu’employé, mais aussi en tant que supporter. « Je tiens beaucoup à la ville, je dois le dire. Je tiens beaucoup aux supporters parce que je suis moi-même un supporter, et je ressens cela avec eux aussi », a-t-il souligné, réaffirmant son engagement envers la cause alors même que le club se bat pour sa réputation devant les tribunaux.
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L’ampleur des conclusions de la commission
L’optimisme affiché par Haaland contraste fortement avec les détails accablants exposés par la commission indépendante, qui a livré une évaluation cinglante de la conduite financière du club. Le panel a conclu qu’entre les saisons 2009/10 et 2017/18, Manchester City avait orchestré un « système de financement déguisé » impliquant de « faux » contrats avec des partenaires commerciaux.
L’enquête a établi que ces agissements visaient à gonfler artificiellement les revenus du club à hauteur d’un montant vertigineux de 830 millions de livres sterling, contournant ainsi les limites de dépenses imposées à la fois par la Premier League et l’UEFA. Au total, la commission a retenu plus de 100 chefs d’accusation de violations réglementaires, notamment un manquement à agir de bonne foi tout au long de cette enquête menée sur plusieurs années.
Une longue bataille juridique s’annonce jusqu’en 2027
Malgré le souhait du club de parvenir rapidement à une issue, des experts juridiques estiment que la procédure d’appel pourrait s’étirer sur une longue période. Alors que les nouvelles règles de la Premier League visent un traitement accéléré des appels en 12 semaines, l’équipe juridique de City devrait faire valoir que ces règles ne devraient pas s’appliquer rétroactivement à une affaire ouverte en 2023.
Le club a déjà exprimé des inquiétudes quant à l’impartialité de la procédure, affirmant que l’avis de la commission avait été influencé par des pressions extérieures. Dans sa communication officielle, City a mis en avant sa coopération au cours des huit dernières années, déclarant : « Le club a scrupuleusement respecté la procédure régulière pendant huit ans en partant du principe que le conseil d’administration et la direction de la Premier League se comporteraient comme un régulateur indépendant, impartial et équitable, à l’abri de toute influence partisane. Le club est évidemment limité dans ce qu’il peut dire davantage tant que toutes les procédures à venir ne seront pas terminées. »
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L’attention se tourne vers Anfield et le PSG
Alors que les avocats préparent la prochaine phase du litige, l'équipe première doit se tourner vers une semaine décisive pour la saison sur le terrain. City se déplace à Anfield ce dimanche pour affronter une équipe de Liverpool qui a constamment été son rival le plus féroce pour les honneurs nationaux. Après ce déplacement dans le Merseyside, les hommes d'Enzo Maresca recevront le tenant de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, à l'Etihad Stadium. Haaland, qui a réalisé un début de saison parfait en Premier League avec City, reste imperturbable face au bruit extérieur entourant la hiérarchie du club.
Revenant sur l'importance du prochain match contre Liverpool, Haaland a déclaré : « C'est toujours spécial de jouer contre Liverpool. Surtout avec Pep et Klopp. Je me souviens être assis à Salzbourg et à Dortmund à regarder les matches, de voir à quel point ils se poussaient mutuellement. Ce sont toujours des matches spéciaux là-bas. J'y ai gagné, j'y ai fait match nul, j'y ai perdu. Donc c'est toujours spécial, et chaque match de Premier League est différent, et chaque match contre Liverpool est toujours spécial. »
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