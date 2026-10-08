Haaland a brisé le silence au sujet des batailles juridiques en cours du club, appelant à une démonstration de force collective de la part des fidèles de l’Etihad. Les commentaires du prolifique attaquant interviennent à un moment d’incertitude sans précédent pour le champion en titre de Premier League, récemment reconnu coupable de multiples infractions graves au règlement financier de la ligue.

S’exprimant dans une interview exclusive accordée à Sky Sports, Haaland a adressé un message rassurant à ceux qui s’inquiètent des retombées potentielles de ce verdict. « Ils vont passer un bon moment. Nous devons rester unis. Nous devons rester les uns avec les autres, et nous devons rester positifs. Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours garder le sourire. Donc nous devons rester positifs, regarder devant nous, essayer de gagner des matches de football, essayer de profiter de la situation et gagner le match. Nous devons rester unis ; nous devons nous témoigner de l’amour les uns aux autres. Donc oui : restez unis, profitez du voyage et souriez », a expliqué l’attaquant.

Fils de l’ancien milieu de terrain de City Alf-Inge Haaland, l’attaquant ressent le poids de la situation actuelle non seulement en tant qu’employé, mais aussi en tant que supporter. « Je tiens beaucoup à la ville, je dois le dire. Je tiens beaucoup aux supporters parce que je suis moi-même un supporter, et je ressens cela avec eux aussi », a-t-il souligné, réaffirmant son engagement envers la cause alors même que le club se bat pour sa réputation devant les tribunaux.



