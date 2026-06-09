Erling Haaland, Jamal Musiala et huit autres stars de la Coupe du monde qui auraient pu porter le maillot de l’Angleterre en 2026

Scott McTominay est un milieu de terrain qui a éclos tardivement. Après des performances en dents de scie à Manchester United, il a rejoint Naples lors de l’été 2024 et s’est immédiatement imposé comme une référence en Serie A : il a été désigné meilleur joueur du championnat, contribuant au Scudetto d’Antonio Conte dès sa première saison en Campanie.
Son avenir international était toutefois lié à l’Écosse bien avant ce succès, puisqu’il avait fait ses débuts avec la Tartan Army en 2018, alors qu’il commençait tout juste à s’imposer dans l’effectif des Red Devils. Né à Lancaster, il était éligible pour l’Angleterre, mais Sir Alex Ferguson et José Mourinho l’ont encouragé à choisir l’Écosse, le pays de son père, avant qu’une visite de l’entraîneur de l’époque, Alex McLeish, ne vienne sceller son engagement.
Ses buts sont l’une des principales raisons de la qualification de l’Écosse pour sa première Coupe du monde depuis 1998, même s’il n’est pas le seul membre de l’équipe de Steve Clarke à être né au sud de la frontière : le gardien Angus Gunn, l’attaquant Che Adams et le jeune milieu de terrain Tyler Fletcher comptent aussi des racines anglaises.