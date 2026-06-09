Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
England eligible stars GFXGetty/GOAL

Traduit par

Erling Haaland, Jamal Musiala et huit autres stars de la Coupe du monde qui auraient pu porter le maillot de l’Angleterre en 2026

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
E. Haaland
J. Musiala
M. Olise
S. McTominay
A. Semenyo
F. Balogun
C. Chukwuemeka
A. Wan-Bissaka
FEATURES

Thomas Tuchel dispose déjà d’un groupe d’une grande qualité parmi les joueurs éligibles pour l’équipe d’Angleterre en vue de la Coupe du monde 2026. Avec des éléments tels que Harry Kane, Jude Bellingham ou Declan Rice, les Three Lions font figure de favoris. Toutefois, il est tentant d’imaginer un scénario où l’ensemble des joueurs éligibles opteraient pour le maillot de l’Angleterre durant cette compétition.

Bien que les règles d’éligibilité soient parfois ambiguës, de nombreux joueurs actuellement en lice en Amérique du Nord auraient pu opter pour la sélection anglaise.

GOAL a sélectionné dix joueurs originaires de dix nations différentes, passés sous les radars de la sélection anglaise.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norvège)

    Depuis son arrivée chez les géants de la Premier League en 2022, Erling Haaland a battu toutes sortes de records à Manchester City. Il s'est montré tout aussi prolifique en sélection norvégienne, avec laquelle il dispute son premier tournoi international après avoir inscrit plus d'un but par match.

    Né à Leeds en 1999 alors que son père Alf-Inge évoluait sous les couleurs des Whites, il a regagné la Norvège à l’âge de trois ans pour s’installer à Bryne, ville natale de ses parents, et s’est depuis toujours senti fier de représenter le pays scandinave.

    Le buteur a toujours affirmé ne pas avoir envisagé d’autre sélection que la Norvège, et l’ancien sélectionneur anglais Sir Gareth Southgate a reconnu en 2020 qu’il était « ancré » dans le système de formation norvégien depuis son plus jeune âge, rendant improbable toute éventuelle appel chez les Three Lions.

    • Publicité
  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    Jamal Musiala (Allemagne)

    Tout comme Erling Haaland, Jamal Musiala s’est imposé comme l’une des jeunes pépites du football allemand, mais sous les couleurs du Bayern Munich plutôt que de Dortmund. Contrairement au Norvégien, ce milieu offensif a d’abord porté les couleurs des sélections de jeunes en Angleterre, où il a évolué aux côtés de Jude Bellingham dans plusieurs catégories d’âge avant de disputer deux matchs avec les U21 en 2020.

    À ce moment-là, le jeune offensif brillait déjà au Bayern, où il venait de Chelsea, et, après une intervention du sélectionneur allemand Joachim Löw et quelques encouragements de ses coéquipiers bavarois, il opta pour le pays où il avait passé ses sept premières années.

    Depuis, le capitaine anglais Harry Kane a plaisanté en affirmant qu’il aurait pu convaincre Musiala de jouer pour les Three Lions s’il avait rejoint le Bayern plus tôt, lui-même ayant signé au géant de la Bundesliga en provenance de Tottenham en 2023.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    Michael Olise (France)

    Né à Londres d’un père nigérian et d’une mère franco-algérienne, l’ailier du Bayern Munich Michael Olise pouvait choisir entre quatre sélections nationales. Ses performances régulières sous le maillot de Crystal Palace ont laissé espérer qu’il opterait pour les Three Lions.

    Interrogé sur son choix, il a expliqué : « J'ai toujours eu un lien avec l'équipe de France, c'est pourquoi je joue pour la France. »

    Pour un joueur qui a toujours fait preuve de franchise, cette explication est difficile à contester. Reste que les observateurs anglais regrettent de ne pas avoir vu ce duo prometteur avec Kane sous le maillot des Trois Lions. À sa décharge, Olise n’a porté que les couleurs de l’équipe de France chez les jeunes, ce qui rend son choix final moins surprenant.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    Scott McTominay (Écosse)

    Scott McTominay est un milieu de terrain qui a éclos tardivement. Après des performances en dents de scie à Manchester United, il a rejoint Naples lors de l’été 2024 et s’est immédiatement imposé comme une référence en Serie A : il a été désigné meilleur joueur du championnat, contribuant au Scudetto d’Antonio Conte dès sa première saison en Campanie.

    Son avenir international était toutefois lié à l’Écosse bien avant ce succès, puisqu’il avait fait ses débuts avec la Tartan Army en 2018, alors qu’il commençait tout juste à s’imposer dans l’effectif des Red Devils. Né à Lancaster, il était éligible pour l’Angleterre, mais Sir Alex Ferguson et José Mourinho l’ont encouragé à choisir l’Écosse, le pays de son père, avant qu’une visite de l’entraîneur de l’époque, Alex McLeish, ne vienne sceller son engagement.

    Ses buts sont l’une des principales raisons de la qualification de l’Écosse pour sa première Coupe du monde depuis 1998, même s’il n’est pas le seul membre de l’équipe de Steve Clarke à être né au sud de la frontière : le gardien Angus Gunn, l’attaquant Che Adams et le jeune milieu de terrain Tyler Fletcher comptent aussi des racines anglaises.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (États-Unis)

    Folarin Balogun s'est révélé au grand public en inscrivant but sur but sous les couleurs de Reims, où il était prêté par Arsenal lors de la saison 2022-2023. Son avenir international a rapidement suscité l'intérêt : les États-Unis (son pays de naissance), le Nigeria (patrie de ses parents) et l'Angleterre (où il a grandi) se sont tous disputés sa sélection.

    Après avoir porté les couleurs des États-Unis et de l’Angleterre en sélections jeunes, il a finalement opté pour les États-Unis au printemps 2023, déclenchant l’enthousiasme des supporters américains qui voyaient enfin émerger l’attaquant tant attendu. 

    Aujourd’hui sous les couleurs de Monaco, Balogun n’est pas le seul joueur de l’effectif de Mauricio Pochettino à posséder des liens avec l’Angleterre : Antonee Robinson et Gio Reyna, nés respectivement à Milton Keynes et à Sunderland, étaient eux aussi éligibles pour les Three Lions.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    Antoine Semenyo (Ghana)

    Antoine Semenyo a fait ses débuts internationaux en 2022 sous les couleurs du Ghana alors qu’il portait encore le maillot de Bristol City ; l’idée de le voir un jour avec l’Angleterre semblait alors relever du simple fantasme. Depuis, l’attaquant s’est imposé comme l’un des meilleurs avant-postes de Premier League et aurait pu prétendre à une place dans la sélection anglaise cet été, après son arrivée à Manchester City en janvier, si son choix initial n’avait pas déjà été fait.

    Né à Londres, le joueur de 26 ans possède également la nationalité française par sa mère, ce qui lui offrait plusieurs options. Ses progrès fulgurants ont toutefois pris les fédérations anglaise et française de court, puisqu’il n’a jamais porté les couleurs de leurs sélections jeunes et qu’il était déjà international ghanéen lorsqu’il a rejoint Bournemouth en janvier 2023.

    Les Black Stars compteront donc sur lui pour faire la différence cet été, lorsqu’il affrontera son pays natal lors de la phase de groupes, aux côtés d’un autre attaquant né en Angleterre, Brandon Thomas-Asante, actuellement à Coventry City.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    Carney Chukwuemeka (Autriche)

    L’engouement a été vif autour des joueurs qui ont permis à l’Angleterre de remporter l’Euro U19 2022, notamment Liam Delap, Jarell Quansah et Alex Scott. Mais c’est le milieu de terrain Carney Chukwuemeka, auteur de trois buts durant la compétition, qui a véritablement alimenté l’enthousiasme.

    Après s’être imposé à Aston Villa, le milieu de terrain a ensuite passé deux saisons à Chelsea sans réussir à s’imposer sous les ordres de Tuchel, Graham Potter ou Pochettino. Il bénéficie désormais d’un temps de jeu plus régulier au Borussia Dortmund, mais ceux qui espéraient le voir porter les couleurs de l’Angleterre chez les seniors seront déçus d’apprendre que Chukwuemeka a choisi de représenter l’Autriche, pays où il est né.

    Il a fait ses débuts sous les ordres de Ralf Rangnick en mars et a immédiatement laissé son empreinte en marquant contre le Ghana, ce qui lui a ouvert les portes de la Coupe du monde.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    Aaron Wan-Bissaka (République démocratique du Congo)

    Aaron Wan-Bissaka aurait pu atteindre les 50 sélections avec l’Angleterre si sa génération n’avait pas été si bien pourvue en latéraux droits de haut niveau.

    L’ancien joueur de Crystal Palace s’est rapidement distingué à Selhurst Park par ses qualités défensives et a attiré l’attention en évoluant avec les sélections jeunes de l’Angleterre. Toutefois, la concurrence de Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier et Reece James lui a presque toujours barré l’accès au groupe des Three Lions.

    Un passage finalement décevant à Manchester United n’a pas aidé Wan-Bissaka à faire valoir ses arguments, et en août 2025, il a choisi de représenter la RD Congo, qui participera à la Coupe du monde cet été après s’être qualifiée lors des barrages intercontinentaux en mars. L’homme qui a marqué le but décisif, Axel Tuanzebe, est lui aussi un ancien international junior anglais.

Matchs Amicaux
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Costa Rica crest
Costa Rica
COR