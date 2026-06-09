Erling Haaland, Jamal Musiala et huit autres stars de la Coupe du monde qui auraient pu porter le maillot de l’Angleterre en 2026

Depuis son arrivée chez les géants de la Premier League en 2022, Erling Haaland a battu toutes sortes de records à Manchester City. Il s'est montré tout aussi prolifique en sélection norvégienne, avec laquelle il dispute son premier tournoi international après avoir inscrit plus d'un but par match.

Né à Leeds en 1999 alors que son père Alf-Inge évoluait sous les couleurs des Whites, il a regagné la Norvège à l’âge de trois ans pour s’installer à Bryne, ville natale de ses parents, et s’est depuis toujours senti fier de représenter le pays scandinave.

Le buteur a toujours affirmé ne pas avoir envisagé d’autre sélection que la Norvège, et l’ancien sélectionneur anglais Sir Gareth Southgate a reconnu en 2020 qu’il était « ancré » dans le système de formation norvégien depuis son plus jeune âge, rendant improbable toute éventuelle appel chez les Three Lions.