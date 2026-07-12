Au lendemain de la victoire âprement disputée de l’Angleterre face à la Norvège, Haaland a rapidement mis de côté toute rivalité pour saluer la performance de son ami proche et ancien coéquipier au Borussia Dortmund, Bellingham. La star du Real Madrid a fait la différence ce soir-là, en signant son deuxième doublé consécutif pour propulser l’équipe de Thomas Tuchel en demi-finale.

Malgré la déception de l’élimination norvégienne, Haaland a reconnu que Bellingham évoluait actuellement à un niveau que peu de joueurs dans le monde du football peuvent égaler. Après le coup de sifflet final, l’attaquant norvégien a exprimé son admiration pour le calibre du joueur dont dispose l’Angleterre : « Le Real Madrid et l’Angleterre ont de la chance d’avoir Jude Bellingham », a admis le talisman norvégien.