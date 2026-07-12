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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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Erling Haaland explique à l’Angleterre qu’elle a « de la chance » après avoir vu son ami proche Jude Bellingham faire taire ses détracteurs grâce à une prestation « de classe mondiale » lors de la Coupe du monde contre la Norvège

E. Haaland
J. Bellingham
Coupe du monde
Angleterre
Norvège vs Angleterre
Norvège

Erling Haaland a averti l’Angleterre : elle aurait tort de ne pas savourer le talent exceptionnel de Jude Bellingham, après que les prouesses du milieu de terrain ont propulsé les Three Lions en demi-finales de la Coupe du monde. L’attaquant de Manchester City a fait les frais de la démonstration du joueur du Real Madrid, et la Norvège a été éliminée à l’issue d’un quart de finale très tendu.

  • Des éloges d’un ancien coéquipier

    Au lendemain de la victoire âprement disputée de l’Angleterre face à la Norvège, Haaland a rapidement mis de côté toute rivalité pour saluer la performance de son ami proche et ancien coéquipier au Borussia Dortmund, Bellingham. La star du Real Madrid a fait la différence ce soir-là, en signant son deuxième doublé consécutif pour propulser l’équipe de Thomas Tuchel en demi-finale.

    Malgré la déception de l’élimination norvégienne, Haaland a reconnu que Bellingham évoluait actuellement à un niveau que peu de joueurs dans le monde du football peuvent égaler. Après le coup de sifflet final, l’attaquant norvégien a exprimé son admiration pour le calibre du joueur dont dispose l’Angleterre : « Le Real Madrid et l’Angleterre ont de la chance d’avoir Jude Bellingham », a admis le talisman norvégien.

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    Sur la grande scène, l’équipe a répondu aux sceptiques par les faits

    Haaland a profité de l’occasion pour défendre Jude Bellingham, souvent critiqué pour son efficacité dans le dernier tiers. Certains observateurs doutaient de sa capacité à marquer suffisamment, mais sa prestation face à la Norvège a dissipé les doutes.

    « On critique parfois Jude Bellingham parce qu’il ne marque pas assez de buts, mais il ne mérite pas ces critiques », a déclaré Haaland en défendant le joueur de 23 ans. « C’est un milieu de terrain, et pourtant il marque, il monte vers l’avant, il dribble. C’est un joueur de classe mondiale. »

  • Un véritable tournant

    L’influence de Bellingham sur le terrain est telle que les meilleurs joueurs du monde se bousculent pour évoluer à ses côtés. Haaland, qui entretenait une complicité quasi télépathique avec le milieu de terrain lors de leur passage commun en Bundesliga, a laissé entendre que tout entraîneur se précipiterait pour l’intégrer à son effectif.

    « Tout le monde veut Jude Bellingham dans son équipe », a-t-il fait remarquer, reconnaissant ainsi le statut de figure incontournable du Madrilène, tant pour son club que pour son pays. Il n’a pas hésité à lui décerner la plus haute des distinctions en ajoutant : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. »

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    Un coup de pouce décisif pour Thomas Tuchel

    Outre ses buts, l’Angleterre a eu une autre raison de se réjouir : Bellingham a traversé ce quart de finale sans écoper d’un avertissement. Alors qu’il abordait la rencontre à un carton jaune d’une suspension, il a fait preuve d’une maturité et d’une discipline qui lui assurent d’être disponible pour la demi-finale. Les cartons jaunes étant remis à zéro après les demi-finales, Bellingham est désormais libre de disputer la finale si l’Angleterre bat l’Argentine mercredi.

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