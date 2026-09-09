Maresca s’est réjoui de la détermination collective affichée lors d’un exigeant déplacement européen, mettant en avant la qualité et la profondeur dont dispose son effectif. Évaluant la performance d’ensemble après le match, le technicien italien a déclaré à Amazon Prime : « Je pense que nous aurions pu marquer plus de buts, surtout en première période, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons mérité de gagner le match.

« Nous avons créé assez d’occasions pour gagner le match. Nous n’avons pas beaucoup concédé. C’est normal de venir ici et de concéder quelques occasions, parce que c’est normal, donc globalement je suis content de la performance. Je pense que j’ai de la chance parce que tout l’effectif est composé de bons joueurs, pour un entraîneur c’est facile parce que vous pouvez donner du temps de jeu à tous, et ce soir je pense que les gars qui étaient sur le terrain ont été très bons. »

Se concentrant ensuite sur la prestation imperturbable de Bouaddi sur la grande scène, Maresca a réservé des éloges particuliers à l’adolescent : « Ce qui est bien, c’est que d’Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic], vous attendez de voir comment ils gèrent ce match, mais lui n’a jamais paniqué, Ayyoub Bouaddi. Il a été très bon et je pense que sa performance a été incroyable. »