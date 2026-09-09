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Erling Haaland et Enzo Maresca saluent le « joyau » Ayyoub Bouaddi après sa prestation éblouissante contre Manchester City à Porto
Un adolescent impressionne pour ses débuts
Manchester City a lancé sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions par une convaincante victoire 2-0 contre Porto à l’Estadio do Dragao. En plus du doublé décisif de Haaland en seconde période, la sensation adolescente Bouaddi a tapé dans l’œil grâce à une prestation autoritaire au cœur du milieu de terrain pour sa première titularisation. Le joueur de 18 ans a dicté le cours du match en réussissant 54 de ses 55 passes, tout en enregistrant sept ballons récupérés, avant de céder sa place à Mateo Kovacic à la 76e minute.
- Anadolu Agency
Maresca salue une performance pleine de maîtrise
Maresca s’est réjoui de la détermination collective affichée lors d’un exigeant déplacement européen, mettant en avant la qualité et la profondeur dont dispose son effectif. Évaluant la performance d’ensemble après le match, le technicien italien a déclaré à Amazon Prime : « Je pense que nous aurions pu marquer plus de buts, surtout en première période, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons mérité de gagner le match.
« Nous avons créé assez d’occasions pour gagner le match. Nous n’avons pas beaucoup concédé. C’est normal de venir ici et de concéder quelques occasions, parce que c’est normal, donc globalement je suis content de la performance. Je pense que j’ai de la chance parce que tout l’effectif est composé de bons joueurs, pour un entraîneur c’est facile parce que vous pouvez donner du temps de jeu à tous, et ce soir je pense que les gars qui étaient sur le terrain ont été très bons. »
Se concentrant ensuite sur la prestation imperturbable de Bouaddi sur la grande scène, Maresca a réservé des éloges particuliers à l’adolescent : « Ce qui est bien, c’est que d’Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic], vous attendez de voir comment ils gèrent ce match, mais lui n’a jamais paniqué, Ayyoub Bouaddi. Il a été très bon et je pense que sa performance a été incroyable. »
Haaland qualifie le milieu de terrain de « gem »
Évoluant avec une grande fluidité aux côtés d’Enzo Fernandez, Bouaddi avait déjà laissé une impression durable aux cadres de City bien avant de fouler la pelouse à Porto. Saluant le potentiel brut du jeune joueur avant de glisser une plainte sur le ton de l’humour au sujet d’une passe manquée, Haaland a déclaré : « Je pense qu’il a fait un très bon match. Ces deux dernières semaines à l’entraînement, j’ai dit au président qu’il avait été incroyable, donc je pense que nous tenons un joyau. Mais pour être honnête, je pense qu’il aurait dû me lancer en profondeur en seconde période quand j’étais tout seul. J’étais un peu en colère, donc je vais le lui dire tout de suite, il a fait un bon match, sauf sur cette passe. »
- Photo Players Images
Le derby de Manchester approche
La victoire au Portugal prolonge le début de saison parfait de City, avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues cette saison. La résilience de l’équipe de Maresca sera mise à rude épreuve lorsqu’elle affrontera son rival local Manchester United en Premier League ce week-end. La prestation convaincante de Bouaddi au milieu de terrain renforce considérablement ses chances de jouer régulièrement au cœur d’un calendrier automnal chargé.
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