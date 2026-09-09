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imago-sport-1082616956.jpgPhoto Players Images
Adhe Makayasa

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« Erling Haaland est un animal ! » - Enzo Fernandez couvre d’éloges l’attaquant de Manchester City après une victoire en Ligue des champions à Porto

E. Fernandez
E. Haaland
Manchester City
FC Porto vs Manchester City
FC Porto
Ligue des Champions
Premier League

Enzo Fernandez a exprimé sa joie après la convaincante victoire 2-0 de Manchester City sur la pelouse de Porto en Ligue des champions, couvrant d’éloges son coéquipier Erling Haaland. Le milieu argentin a mis en avant sa complicité grandissante avec le prolifique buteur norvégien, tout en remerciant l’entraîneur Enzo Maresca de l’avoir fait venir à l’Etihad Stadium.

  • City s’offre une victoire d’entrée

    Le géant anglais a décroché une convaincante victoire 2-0 contre Porto lors de son entrée en lice dans la phase de ligue de la Ligue des champions, mardi soir, à l'Estadio do Dragao. L'équipe de Maresca a dominé les débats au Portugal, avec un doublé de Haaland en seconde période pour garantir les trois points. Ce succès à l'extérieur marque un départ européen positif pour Manchester City tout en prolongeant son impressionnante dynamique cette saison.

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    Le milieu de terrain salue son accueil chaleureux

    Fernandez s'est rapidement senti à l'aise dans son nouvel environnement grâce à l'accueil chaleureux de ses coéquipiers et au fort soutien des supporters. S'exprimant après le match, le milieu argentin a déclaré : « Je suis tellement heureux qu'ils [les joueurs de Man City] m'aient accueilli dès que j'ai franchi la porte. Ce ne sont pas seulement des joueurs brillants, c'est aussi une question des êtres humains qu'ils sont. Ils ont tous été si gentils avec moi, et les supporters aussi ont été absolument formidables dans leur façon de m'accueillir pour cette nouvelle étape de ma carrière. J'ai tellement hâte de commencer. »

  • Fernandez salue un buteur redoutable

    La complicité entre Fernandez et Haaland s'est révélée immédiatement efficace, le nouveau milieu de terrain servant l'attaquant norvégien pour briser la résistance de Porto à la 47e minute.

    Louant l'instinct de tueur et le caractère de son coéquipier, Fernandez a déclaré : « Erling Haaland est un animal. C'est une bête, donc chaque fois qu'il est sur le terrain, je vais le chercher, et j'espère lui offrir encore beaucoup de passes décisives. Il n'y a pas que le joueur qu'il est, c'est aussi un être humain incroyable, et il m'a vraiment bien accueilli et aidé. »

    Revenant sur ses retrouvailles avec l'entraîneur après leur passage à Stamford Bridge, le meneur de jeu a ajouté : « Je suis tellement heureux qu'Enzo Maresca ait fait tout ce qu'il pouvait pour que ce transfert se fasse. Il me connaît si bien depuis notre période à Chelsea, et je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je vais donner 100 % à chaque entraînement, à chaque match, pour pouvoir lui rendre cela. »

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    Les regards se tournent vers le derby

    Manchester City reporte désormais son attention sur la Premier League après avoir trouvé son rythme de victoires en ce début de saison, toutes compétitions confondues. La stabilité d’un milieu mené par Fernandez et le réalisme de Haaland seront soumis à un test sévère contre le rival local Manchester United ce week-end. Une prestation solide au Portugal offre la rampe de lancement idéale à l’équipe de Maresca pour maintenir sa domination sur la scène nationale.

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