La complicité entre Fernandez et Haaland s'est révélée immédiatement efficace, le nouveau milieu de terrain servant l'attaquant norvégien pour briser la résistance de Porto à la 47e minute.

Louant l'instinct de tueur et le caractère de son coéquipier, Fernandez a déclaré : « Erling Haaland est un animal. C'est une bête, donc chaque fois qu'il est sur le terrain, je vais le chercher, et j'espère lui offrir encore beaucoup de passes décisives. Il n'y a pas que le joueur qu'il est, c'est aussi un être humain incroyable, et il m'a vraiment bien accueilli et aidé. »

Revenant sur ses retrouvailles avec l'entraîneur après leur passage à Stamford Bridge, le meneur de jeu a ajouté : « Je suis tellement heureux qu'Enzo Maresca ait fait tout ce qu'il pouvait pour que ce transfert se fasse. Il me connaît si bien depuis notre période à Chelsea, et je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je vais donner 100 % à chaque entraînement, à chaque match, pour pouvoir lui rendre cela. »