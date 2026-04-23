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Erling Haaland est en passe de battre les records de Mohamed Salah et Thierry Henry : l'imparable attaquant de Manchester City vise un troisième Soulier d'or dans sa quête du triplé national
Combien de buts Haaland a-t-il marqués pour Manchester City ?
Arrivé à l’Etihad Stadium durant l’été 2022, Haaland a immédiatement dissipé les doutes sur sa capacité à confirmer son incroyable ratio de buts, déjà affiché au Red Bull Salzbourg et au Borussia Dortmund, en Angleterre. Il a conclu sa première saison avec 52 réalisations toutes compétitions confondues, un feu d’artifice qui a propulsé City vers le triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des champions.
Ses chiffres ont légèrement baissé depuis (38 puis 34 buts lors des deux exercices suivants), mais il a tout de même franchi le cap des 100 buts en Premier League et porté son total chez les Citizens à 159 réalisations en 193 matches.
Il avait perdu son avance dans la course au Soulier d’or la saison passée, Mohamed Salah s’emparant du titre pour la quatrième fois, mais il est de retour au sommet en 2025-2026. Un but décisif contre Burnley lors du dernier match l’a porté à 24 réalisations cette saison, soit trois de plus que l’attaquant brésilien de Brentford, Igor Thiago.
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Haaland deviendra-t-il le premier joueur à remporter cinq Soulier d'or ?
Avec un triplé de titres de meilleur buteur qui semble à portée de main, Haaland va-t-il surpasser les exploits d’Henry et de Salah en devenant le premier joueur à remporter cinq fois le Soulier d’or de la Premier League ?
Interrogé sur le sujet, Dickov, héros culte de City, s’est exprimé en exclusivité pour MrQ et a confié à GOAL : « Je le pense. Je crois qu’il restera ici longtemps, et c’est la seule façon pour Erling de pulvériser tous les records.
Il continue de produire, de marquer toujours plus de buts. S’il avait annoncé il y a quelques saisons qu’il dépasserait Salah ou Henry, on aurait ri. Aujourd’hui, cela paraît non seulement possible, mais presque facile, ce qui est fou. »
Manchester City réussira-t-il le triplé national lors de la saison 2025-2026 ?
Si Haaland maintient son rythme de buts, City restera en course pour d’autres titres majeurs. Le club a déjà conquis la Carabao Cup en 2026, occupe la première place de la Premier League et a atteint les demi-finales de la FA Cup, où il défiera samedi Southampton, formation de Championship.
Interrogé sur la possibilité que l’équipe de Guardiola aille au bout et réalise un nouveau triplé national, Dickov a répondu : « Oui, je le pense.
« Si, il y a trois ou quatre semaines, on avait dit que City, alors à neuf points d’Arsenal en championnat, allait remporter la finale de la Carabao Cup contre les Gunners, éliminer Liverpool en FA Cup, s’imposer à Chelsea puis battre de nouveau Arsenal pour reprendre la tête du classement, personne n’y aurait cru.
Mais en l’espace d’un mois, la donne a complètement changé. Ils ont désormais toutes les cartes en main pour y parvenir. Cela ne m’étonnerait pas. On s’attend à ce qu’ils battent Southampton en FA Cup, sans vouloir manquer de respect aux Saints. Et je pense qu’ils remporteront leurs cinq derniers matchs de championnat.
Passer d’une saison qui semblait se diriger vers un vide de trophées – une perspective impensable pour City deux exercices de suite – à une chance incroyable de remporter le triplé national, je ne crois pas que cela soit hors de leur portée. »
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Haaland devrait jouer un rôle clé dans la course à de nouveaux titres.
Haaland a signé un triplé lors de la victoire de City en quarts de finale de la FA Cup contre Liverpool, permettant aux Citizens de balayer les Reds à domicile ; il a ainsi marqué cinq fois lors de ses quatre dernières sorties. Il a retrouvé l’étincelle qu’il avait brièvement perdue durant une série de cinq buts en vingt matchs depuis le début de la nouvelle année civile.
Reste à savoir s’il sera titularisé contre Southampton, Guardiola pouvant remanier son effectif, mais le joueur de 25 ans occupera sans doute une place de choix lors des cinq dernières journées de Premier League des Blues, qui viseront à accentuer le déclin d’Arsenal et à offrir à leur emblématique numéro 9 une nouvelle distinction individuelle.