Erling Haaland est en passe de battre les records de Mohamed Salah et Thierry Henry : l'imparable attaquant de Manchester City vise un troisième Soulier d'or dans sa quête du triplé national

Arrivé à l’Etihad Stadium durant l’été 2022, Haaland a immédiatement dissipé les doutes sur sa capacité à confirmer son incroyable ratio de buts, déjà affiché au Red Bull Salzbourg et au Borussia Dortmund, en Angleterre. Il a conclu sa première saison avec 52 réalisations toutes compétitions confondues, un feu d’artifice qui a propulsé City vers le triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des champions.

Ses chiffres ont légèrement baissé depuis (38 puis 34 buts lors des deux exercices suivants), mais il a tout de même franchi le cap des 100 buts en Premier League et porté son total chez les Citizens à 159 réalisations en 193 matches.

Il avait perdu son avance dans la course au Soulier d’or la saison passée, Mohamed Salah s’emparant du titre pour la quatrième fois, mais il est de retour au sommet en 2025-2026. Un but décisif contre Burnley lors du dernier match l’a porté à 24 réalisations cette saison, soit trois de plus que l’attaquant brésilien de Brentford, Igor Thiago.