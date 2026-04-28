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Erling Haaland envoie un message clair au Real Madrid et au FC Barcelone alors que l'attaquant de Manchester City évoque son avenir
Haaland met fin aux rumeurs de transfert en Liga
Haaland met fin, de manière catégorique, aux spéculations sur un éventuel départ de Manchester City. Le joueur de 25 ans, considéré comme l’un des avant-postes les plus redoutables du football mondial, est depuis longtemps dans le viseur de la presse espagnole, qui évoque régulièrement une possible approche du Real Madrid ou de Barcelone.
Après avoir paraphé un contrat historique de dix ans à l’Etihad Stadium, valable jusqu’en janvier 2025, le buteur a réaffirmé son engagement à long terme auprès des Citizens, coupant court aux rêves des deux géants espagnols.
- AFP
« Je suis ravie », a déclaré l’entraîneuse après la victoire de son équipe.
Dans une interview accordée à ESPN, Erling Haaland s’est montré très franc au sujet de son état d’esprit actuel et de son absence d’envie de relever un nouveau défi ailleurs. Il a souligné que le projet en cours de construction à l’Etihad constituait l’environnement idéal pour son épanouissement personnel et professionnel.
« Je suis super heureux et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, car je pense que c'est une période passionnante pour City en tant que club, mais aussi pour moi en tant que joueur », a-t-il admis. « J'ai hâte de continuer avec City. »
Un avertissement aux rivaux de la Premier League
Haaland a lancé un avertissement sans équivoque au reste de la Premier League : la période de transition de City est désormais terminée. Au cours des 18 derniers mois, Pep Guardiola a intégré une vague de nouveaux talents, dont Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi et Rayan Cherki. Haaland estime qu’à mesure que ces joueurs s’adapteront pleinement aux rigueurs du football anglais et au système exigeant de Guardiola, City deviendra une force encore plus redoutable.
« Il y a eu beaucoup de changements ces deux dernières années, surtout l'an dernier », a ajouté Haaland. « Beaucoup de joueurs sont ici depuis longtemps. Avec les nouveaux, il faut du temps. Ce n’est pas facile d’arriver dans un nouveau championnat, un nouveau pays. Il faut s’adapter. Je pense que c’est une période passionnante et j’ai hâte d’en faire partie. »
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En quête d'un triplé historique sur le plan national
Malgré certaines rumeurs internes en début de saison laissant entendre que City serait en retard sur Arsenal en matière de développement tactique, le club reste en lice pour un triplé historique sur le plan national. Haaland reste le pivot d’une attaque qui semble de plus en plus rodée à l’approche de la fin de saison.
Avec un match en moins, Manchester City suit Arsenal, trois points devant en tête de la Premier League. Une victoire contre Everton la semaine prochaine leur permettrait de reprendre le trône, tout en gardant le cap sur la finale de la FA Cup face à Chelsea mi-mai.