Erling Haaland envoie un message clair au Real Madrid et au FC Barcelone alors que l'attaquant de Manchester City évoque son avenir

Haaland met fin, de manière catégorique, aux spéculations sur un éventuel départ de Manchester City. Le joueur de 25 ans, considéré comme l’un des avant-postes les plus redoutables du football mondial, est depuis longtemps dans le viseur de la presse espagnole, qui évoque régulièrement une possible approche du Real Madrid ou de Barcelone.

Après avoir paraphé un contrat historique de dix ans à l’Etihad Stadium, valable jusqu’en janvier 2025, le buteur a réaffirmé son engagement à long terme auprès des Citizens, coupant court aux rêves des deux géants espagnols.