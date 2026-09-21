Manchester City s’est imposé au terme d’une rencontre haletante 5-3 face à Sunderland dimanche. L’équipe d’Enzo Maresca a poursuivi son début de saison sans faute, même si elle a dû batailler extrêmement dur pour prendre les trois points.

Enzo Fernandez, Rayan Cherki et un doublé d’Antoine Semenyo ont placé le leader du championnat dans une position très favorable. Cependant, c’est Haaland qui a apporté la touche finale historique à un après-midi mémorable.

L’attaquant norvégien a frappé à la 81e minute pour inscrire le huitième et dernier but du match. Sa réalisation tardive a permis à City de rester parfait, tout en lui offrant aussi un cap personnel spécial.