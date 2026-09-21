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Erling Haaland entre dans l’histoire de la Premier League de façon incroyable alors que Manchester City vient à bout de Sunderland dans un thriller à huit buts
Manchester City triomphe au terme d’un thriller prolifique
Manchester City s’est imposé au terme d’une rencontre haletante 5-3 face à Sunderland dimanche. L’équipe d’Enzo Maresca a poursuivi son début de saison sans faute, même si elle a dû batailler extrêmement dur pour prendre les trois points.
Enzo Fernandez, Rayan Cherki et un doublé d’Antoine Semenyo ont placé le leader du championnat dans une position très favorable. Cependant, c’est Haaland qui a apporté la touche finale historique à un après-midi mémorable.
L’attaquant norvégien a frappé à la 81e minute pour inscrire le huitième et dernier but du match. Sa réalisation tardive a permis à City de rester parfait, tout en lui offrant aussi un cap personnel spécial.
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Haaland complète sa collection en Premier League
La frappe tardive de Haaland a d’abord semblé avoir été refusée pour une position de hors-jeu. Cependant, après examen de la VAR, la décision prise sur le terrain a finalement été annulée, confirmant un morceau d’histoire unique pour le talisman de City.
Ce but signifie que Haaland a désormais marqué contre les 25 clubs qu’il a affrontés en Premier League avec City. Sunderland était la seule équipe restante contre laquelle il n’avait pas trouvé la faille, après être resté muet lors de deux confrontations face à eux la saison dernière.
Cette réalisation a également marqué son 117e but en Premier League et son cinquième de la saison en cours. Il occupe désormais la tête du classement provisoire du Soulier d’or, avec une longueur d’avance sur Alexander Isak, qui a inscrit le but de la victoire de Liverpool contre Bournemouth ce week-end.
Brobbey entre dans l’histoire malgré une défaite valeureuse
Si Haaland s’est emparé du record qui a fait les gros titres, l’attaquant de Sunderland Brobbey a lui aussi vécu un après-midi stupéfiant. Le buteur a inscrit un superbe triplé, devenant le premier joueur en six ans à marquer trois fois dans un match de Premier League contre Manchester City depuis Jamie Vardy.
Il s’agissait également du premier triplé dans l’élite pour un joueur de Sunderland depuis celui réussi par Jermain Defoe il y a dix ans. En outre, Brobbey est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire un triplé contre l’équipe qui avait commencé la journée en tête du classement.
Il rejoint un club très fermé composé de Robbie Fowler, Dirk Kuyt et Romelu Lukaku. Malheureusement, Brobbey est le premier joueur à inscrire un triplé en Premier League et à perdre depuis Roque Santa Cruz pour Blackburn contre Wigan en décembre 2007.
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Maresca rejoint le cercle des entraîneurs d’élite
Cette victoire palpitante permet à City de rester parfaitement sur sa lancée et confirme les débuts sans faute de Maresca à la tête de l’équipe. Maresca n’est désormais que le sixième entraîneur de l’histoire de la Premier League à remporter ses cinq premiers matches à la tête d’un club. Il rejoint un cercle très fermé qui comprend Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri et Ole Gunnar Solskjær.
Avec un entraîneur en pleine réussite et un Haaland déjà à plein régime, City paraît aussi redoutable que jamais. L’équipe va désormais se concentrer sur la poursuite de cette série parfaite sur la scène nationale lors de ses prochaines rencontres.
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