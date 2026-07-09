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Erling Haaland avoue que la victoire de la Norvège sur le Brésil lui « paraît encore irréelle », lui qui n’avait « jamais osé imaginer » un tel exploit en Coupe du monde
Haaland ébranle les quintuples champions
Haaland a été le héros de la Norvège en inscrivant un doublé décisif en seconde mi-temps pour créer la surprise face au Brésil (2-1) en huitièmes de finale, dans le New Jersey. L'attaquant prolifique a ouvert le score d'une tête redoutable à la 79e minute, avant d'assurer la première qualification de son pays pour les quarts de finale d'un tir à ras de terre à la 90e minute. La rencontre, haletante, a également été marquée par un penalty manqué par Bruno Guimaraes en première période et un penalty de consolation transformé par Neymar dans les dernières secondes.
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L'attaquant rend hommage à cette nation de football
Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube après la rencontre, l’attaquant a souligné l’importance majeure de cette victoire face aux géants sud-américains. Le numéro neuf a reconnu que l’histoire prestigieuse de la Seleção avait rendu ce match particulièrement spécial à ses yeux.
Haaland a déclaré : « Le Brésil est une nation de football. C’est sans doute la première nation de football dont on entend parler, grâce à tous les joueurs légendaires qui y ont évolué. Le maillot, le pays, la passion, tous les grands joueurs qu’ils ont connus. C’est un peu irréel de jouer contre le Brésil. »
La Norvège aborde la rencontre en outsider
Haaland a expliqué que le statut de favori du Brésil avait permis à l’équipe de Stale Solbakken d’aborder la rencontre libérée de toute pression. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a même avoué qu’il considérait initialement l’idée de battre une sélection aussi prestigieuse que le Brésil comme une mission impossible.
Il a ajouté : « C’est encore irréel, complètement invraisemblable. Je n’aurais jamais imaginé que cela puisse arriver, ce qui rend notre victoire sur le Brésil encore plus surréaliste à mes yeux. C’était incroyable. J’ai besoin de me détendre et de dormir un peu car je suis complètement épuisé. C’est incroyable et à couper le souffle. »
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Le quart de finale face à l’Angleterre se profile
Le parcours historique de la Norvège sera immédiatement mis à l’épreuve face à un adversaire de taille, l’Angleterre, lors de leur match des quarts de finale qui se déroulera ce samedi à Miami. Les hommes de Solbakken débordent désormais de confiance après la performance exceptionnelle du gardien Orjan Nyland et le fait qu’Haaland ait égalé le total de sept buts de Kylian Mbappé. Ce duel s’annonce serré, d’autant plus que les Three Lions cherchent eux aussi à prendre leur élan après s’être sortis d’un match endiablé contre le Mexique.
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