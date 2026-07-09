Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube après la rencontre, l’attaquant a souligné l’importance majeure de cette victoire face aux géants sud-américains. Le numéro neuf a reconnu que l’histoire prestigieuse de la Seleção avait rendu ce match particulièrement spécial à ses yeux.

Haaland a déclaré : « Le Brésil est une nation de football. C’est sans doute la première nation de football dont on entend parler, grâce à tous les joueurs légendaires qui y ont évolué. Le maillot, le pays, la passion, tous les grands joueurs qu’ils ont connus. C’est un peu irréel de jouer contre le Brésil. »