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Erling Haaland aurait « donné son accord » pour rejoindre le Real Madrid, alors qu’un candidat à la présidence des Merengue lance une déclaration tonitruante au sujet de l’attaquant de Manchester City, en pleine campagne électorale face à Florentino Pérez
La promesse de Haaland et Rodri
Invité sur le plateau de l’émission à succès El Hormiguero, Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, a lancé un défi audacieux au président sortant Florentino Pérez : il s’est engagé à recruter les stars de Manchester City, Haaland et le récent Ballon d’Or 2024 Rodri, en promettant de prendre à sa charge l’intégralité des frais de transfert si son projet échoue.
Convaincu que le Norvégien a déjà choisi le Bernabéu, il a déclaré : « Si je ne tiens pas mes promesses concernant l’un ou l’autre de ces joueurs, j’ai signé une garantie selon laquelle je paierai 100 % des frais d’adhésion pour la saison prochaine. Haaland dispose d’une clause libératoire et il veut venir à Madrid. » Concernant le milieu de terrain espagnol Rodri, il a ajouté : « C’est un excellent joueur, à un poste où Madrid doit se renforcer. Nous avons discuté avec son agent ; nous respectons son club, mais si je suis élu, il jouera pour Madrid. Je ferai tout mon possible. »
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Manchester City et l'entourage de Haaland répondent aux allégations
Malgré l’assurance affichée par l’entourage de Riquelme, les représentants du joueur ont rapidement pris leurs distances par rapport à la rhétorique électorale. Haaland, lié à Manchester City par un contrat colossal courant jusqu’en 2034, demeure l’un des actifs les plus convoités du football mondial, et son entourage a tenu à préciser qu’aucun accord officiel n’avait été conclu avec aucun candidat.
Dans un communiqué conjoint, le père de l’attaquant, Alfie Haaland, et son agente, Rafaela Pimenta, ont démenti tout accord avec Riquelme : « Tout cela est très divertissant, mais faux. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats aux élections madrilènes. »
Selon The Athletic, Manchester City envisage même d’intenter une action en justice. Le club a publié un communiqué : « Les informations venues d’Espagne concernant l’avenir d’Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et aucune clause contractuelle ne le permet. Nous envisageons une action en justice pour l’utilisation de l’image de notre joueur dans ce contexte. »
Perez répond en citant Mourinho
Perez ne prend pas ce défi à la légère et le septuagénaire a répliqué en confirmant que José Mourinho avait accepté de revenir sur le banc en tant qu’entraîneur principal. La campagne de Perez a diffusé une vidéo montrant l’entraîneur portugais souriant, vêtu d’un maillot du Real Madrid ; toutefois, Mourinho aurait déclaré au Benfica que ces images avaient été générées par l’IA afin d’éviter toute polémique immédiate à Lisbonne.
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Un vote historique pour l’avenir du Bernabéu
Pour la première fois depuis 2006, les socios disposent d’un vrai choix : Pérez s’était présenté sans adversaire lors des cinq mandats précédents. La campagne a dépassé la simple question des recrutements pour s’attaquer à la structure même du club. Riquelme mise sur des transferts spectaculaires et sur la nomination de légendes comme Raúl au poste de directeur sportif, tandis que Pérez propose un projet permettant aux membres de transmettre leur participation financière dans le club à leurs héritiers.
Pérez martèle que son projet garantit l’avenir du club : « Avec moi, Madrid appartiendra toujours à ses membres. Je veux que les membres soient les propriétaires de la richesse financière [du club]. Pour l’instant, nous ne sommes propriétaires que d’une richesse émotionnelle. » Alors que deux saisons sans titre pèsent lourdement sur les supporters, le scrutin de dimanche décidera si le club continue avec l’architecte historique des Galacticos ou s’il embrasse la nouvelle génération de Riquelme.