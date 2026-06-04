Erling Haaland aurait « donné son accord » pour rejoindre le Real Madrid, alors qu’un candidat à la présidence des Merengue lance une déclaration tonitruante au sujet de l’attaquant de Manchester City, en pleine campagne électorale face à Florentino Pérez

Invité sur le plateau de l’émission à succès El Hormiguero, Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, a lancé un défi audacieux au président sortant Florentino Pérez : il s’est engagé à recruter les stars de Manchester City, Haaland et le récent Ballon d’Or 2024 Rodri, en promettant de prendre à sa charge l’intégralité des frais de transfert si son projet échoue.

Convaincu que le Norvégien a déjà choisi le Bernabéu, il a déclaré : « Si je ne tiens pas mes promesses concernant l’un ou l’autre de ces joueurs, j’ai signé une garantie selon laquelle je paierai 100 % des frais d’adhésion pour la saison prochaine. Haaland dispose d’une clause libératoire et il veut venir à Madrid. » Concernant le milieu de terrain espagnol Rodri, il a ajouté : « C’est un excellent joueur, à un poste où Madrid doit se renforcer. Nous avons discuté avec son agent ; nous respectons son club, mais si je suis élu, il jouera pour Madrid. Je ferai tout mon possible. »



