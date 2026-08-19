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Erling Haaland au sommet, les stars d'Arsenal en forte hausse ! Les notes de Premier League d'EA Sports FC 27 RÉVÉLÉES
Haaland en tête des notes FC 27 des meilleurs clubs de Premier League
La semaine des notes d’EA Sports FC 27 est officiellement lancée, suscitant un intense débat à l’échelle mondiale au sein de la communauté du football. EA Sports a dévoilé aujourd’hui les joueurs de Premier League les mieux notés, en s’appuyant sur des données authentiques issues des matches réels pour établir toutes les statistiques des joueurs.
L’attaquant de City, Haaland, domine toute la division avec une impressionnante note générale de 91. Le prolifique buteur norvégien trône seul en tête du classement de Premier League, avec 92 en tirs, 89 en physique et 87 en vitesse. Cette première annonce des notes offre aux supporters un premier aperçu enthousiasmant des stars les plus performantes du championnat avant la sortie officielle du jeu vidéo.
- EA SPORTS FC 27
Rodri et Bruno Fernandes occupent les premières places
L’ancien joueur de City Rodri, qui a récemment rejoint Barcelone, suit de près Haaland en tant que deuxième joueur le mieux noté de Premier League. Le milieu défensif espagnol a obtenu une impressionnante note générale de 90, mise en valeur par 86 en passes et 85 en défense.
Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a obtenu une note générale de 89, portée par un attribut de passe d’élite de 92. Le gardien de Cityzens Gianluigi Donnarumma et le défenseur central d’Arsenal Gabriel ont eux aussi obtenu une note de 89. La carte impressionnante de Gabriel affiche un imposant attribut de défense de 91, ce qui fait de lui l’un des défenseurs centraux les plus redoutables de tout le jeu.
Les stars d'Arsenal et de Liverpool dominent le classement général
Les stars d’Arsenal et de Liverpool figurent en très bonne place dans le haut du classement des cartes de joueurs. Le trio des Gunners composé de David Raya, Declan Rice et William Saliba a tous obtenu une note générale de 88, aux côtés du défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk.
Bukayo Saka, Alisson et Ruben Dias se situent juste derrière avec une note générale de 87. Le milieu d’Arsenal Martin Odegaard ainsi que le duo de Chelsea Enzo Fernandez et Moises Caicedo mènent un large groupe de stars gratifiées d’une note de 86.
Des talents comme Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki et Florian Wirtz ont également obtenu une note de 86, tandis que Granit Xhaka figure pour Sunderland avec une note de 85.
- EA Sports
Le débat commence à l’approche d’EA FC 27
La révélation des notes des joueurs de Premier League a immédiatement déclenché de vifs débats parmi les supporters et les gamers du monde entier. Les fans de football débattent activement des attributs des joueurs et des notes générales sur les réseaux sociaux.
À mesure que la semaine des notes se poursuit, EA Sports continuera de dévoiler les statistiques des joueurs des meilleurs championnats à travers le monde. Ces premiers classements donnent le ton pour la prochaine saison de jeu, alors que l’enthousiasme monte. Les supporters peuvent désormais analyser en détail le classement complet de la Premier League alors qu’ils commencent à préparer leurs équipes Ultimate Team avant le jour du lancement.
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