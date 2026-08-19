La semaine des notes d’EA Sports FC 27 est officiellement lancée, suscitant un intense débat à l’échelle mondiale au sein de la communauté du football. EA Sports a dévoilé aujourd’hui les joueurs de Premier League les mieux notés, en s’appuyant sur des données authentiques issues des matches réels pour établir toutes les statistiques des joueurs.

L’attaquant de City, Haaland, domine toute la division avec une impressionnante note générale de 91. Le prolifique buteur norvégien trône seul en tête du classement de Premier League, avec 92 en tirs, 89 en physique et 87 en vitesse. Cette première annonce des notes offre aux supporters un premier aperçu enthousiasmant des stars les plus performantes du championnat avant la sortie officielle du jeu vidéo.