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Erling Haaland au Real Madrid ? Florentino Pérez esquive la question sur la star de Manchester City, mais laisse entendre qu'un « Galactico » pourrait arriver cet été
Les rumeurs autour de Haaland persistent malgré son contrat avec Manchester City.
Les rumeurs de transfert vers la capitale espagnole persistent concernant Erling Haaland. L’attaquant est régulièrement associé au Real Madrid, bien qu’il ait déjà prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2034. Le Norvégien affiche toujours une forme éclatante cette saison, avec 37 buts et huit passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en 2022 pour 60 millions d’euros, son bilan en Angleterre est stupéfiant : 161 buts et 29 passes décisives en 196 matchs avec le géant de la Premier League.
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Perez s'exprime sur Haaland et les rumeurs concernant les « Galacticos »
Interrogé par LaSexta sur la possibilité d'attirer ce buteur prolifique au Santiago Bernabéu, Florentino Pérez a répondu avec assurance en rappelant son passé de grand recruteur. « Il y a toujours eu des transferts, nous avons toujours recruté les meilleurs, a-t-il déclaré. J'ai recruté Figo, Kaká, Ronaldo “Le Phénomène”, Beckham... Quand il y a un grand joueur disponible, je le recrute. »
Interrogé sur le cas spécifique du Norvégien, il s’est toutefois montré plus évasif : « Haaland ? Je ne me prononce pas là-dessus. C’est le travail de la direction sportive, je ne m’implique pas dans la direction sportive. »
Rumeurs d’entraîneur : des liens avec Mourinho
Au-delà du recrutement des joueurs, Florentino Pérez a répondu aux rumeurs persistantes sur l’avenir sportif du club. Après le limogeage de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa avait pris les rênes jusqu’à la fin de la saison, mais la situation s’est dégradée plutôt que de s’améliorer. Du coup, les spéculations ont fortement associé l’ancien entraîneur José Mourinho à un retour tonitruant.
Néanmoins, le président madrilène a formellement démenti avoir déjà choisi le technicien portugais. « C’est agaçant avec Mourinho. Je n’ai même pas parlé avec lui quand il est venu ici avec Benfica », a-t-il insisté. Il s’est également distancié du processus décisionnel, affirmant : « Ce n’est pas vrai. Au sein du club, celui qui sait le moins de choses sur les entraîneurs, c’est moi. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Blancos ?
Le club ayant officiellement annoncé la tenue d’élections anticipées le 7 juin, Pérez s’apprête à vivre des semaines décisives. Le Real Madrid vient de connaître une deuxième saison consécutive sans remporter de titre majeur, une situation qui met une pression considérable sur la direction. Les supporters surveilleront de près la nomination d’un nouvel entraîneur et l’arrivée de recrues de renom, censées marquer le début d’une nouvelle ère couronnée de succès.