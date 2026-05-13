Interrogé par LaSexta sur la possibilité d'attirer ce buteur prolifique au Santiago Bernabéu, Florentino Pérez a répondu avec assurance en rappelant son passé de grand recruteur. « Il y a toujours eu des transferts, nous avons toujours recruté les meilleurs, a-t-il déclaré. J'ai recruté Figo, Kaká, Ronaldo “Le Phénomène”, Beckham... Quand il y a un grand joueur disponible, je le recrute. »

Interrogé sur le cas spécifique du Norvégien, il s’est toutefois montré plus évasif : « Haaland ? Je ne me prononce pas là-dessus. C’est le travail de la direction sportive, je ne m’implique pas dans la direction sportive. »