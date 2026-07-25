Haaland a déclenché l’hilarité des invités d’un mariage en reprenant la célébration qui a rendu célèbre lui et ses coéquipiers norvégiens cet été. Cette chorégraphie, désormais appelée « la row », consiste à donner le tempo en frappant deux fois sur un tambour, puis à se balancer d’avant en arrière en chœur, en scandant le mot au rythme du mouvement.

Popularisée aux États-Unis durant la compétition, cette chorégraphie avait été personnalisée par les Norvégiens sur la pelouse après l’élimination du Brésil, sous l’impulsion du capitaine Martin Ødegaard.