AFP
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Erling Haaland a initié une « ola viking » virale lors du mariage prestigieux de Gianluigi Donnarumma, preuve que la fièvre du Mondial continue de s’emparer de la Norvège
L'aviron viking effectue un retour inattendu
Haaland a déclenché l’hilarité des invités d’un mariage en reprenant la célébration qui a rendu célèbre lui et ses coéquipiers norvégiens cet été. Cette chorégraphie, désormais appelée « la row », consiste à donner le tempo en frappant deux fois sur un tambour, puis à se balancer d’avant en arrière en chœur, en scandant le mot au rythme du mouvement.
Popularisée aux États-Unis durant la compétition, cette chorégraphie avait été personnalisée par les Norvégiens sur la pelouse après l’élimination du Brésil, sous l’impulsion du capitaine Martin Ødegaard.
Haaland prend les commandes lors de la grande journée de Donnarumma
Cette fois, c’est derrière les fûts et non sur la pelouse que l’on a retrouvé Haaland : l’attaquant norvégien a en effet pris place derrière la batterie lors du mariage de son coéquipier de Manchester City, le gardien italien Donnarumma, qui a épousé sa compagne de longue date, Alessia Elefante, dans son pays natal.
Ayant fêté son 26^e anniversaire quelques jours plus tôt, le Norvégien s’est jeté dans la fête avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, marquant le rythme tandis qu’un grand groupe d’invités s’asseyait et ramer en synchronisation. À un moment donné, il a éclaté de rire et a dû interrompre la cérémonie pour expliquer à un invité perplexe comment fonctionnait exactement cette célébration, au grand amusement de tous les spectateurs.
Une pléiade de stars vient renforcer l’effectif pour la rencontre
Haaland assistait à la cérémonie aux côtés de sa compagne Isabel Haugseng Johansen, intégrant une liste d’invités qui ressemblait à un véritable « who’s who » du football italien et européen. Le mariage, célébré dans le cadre pittoresque de Locorotondo, a réuni plusieurs coéquipiers internationaux de Donnarumma ainsi que des figures légendaires du ballon rond. L’ancienne icône de l’AC Milan, Paolo Maldini, faisait partie des convives, tout comme les stars actuelles Sandro Tonali et Nicolo Barella.
- Getty Images Sport
Manchester City se prépare à l'ère Maresca
Manchester City entre dans une nouvelle ère sous la direction d’Enzo Maresca, qui succède à Pep Guardiola après dix années de domination à l’Etihad Stadium. Le technicien espagnol quitte le club après avoir conquis 20 trophées majeurs – un total supérieur à celui gagné par le club durant ses 136 années d’existence avant son arrivée.
Ce bilan exceptionnel comprend six titres de Premier League, cinq Coupes de la Ligue, trois Coupes d’Angleterre, trois Community Shields, une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA. La saison 2022-2023, couronnée par le triplé, constitue le point d’orgue de son mandat.
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