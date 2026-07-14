Mais ce ne fut pas le seul moment insolite de cette journée de football norvégien chargée d’histoire. Ce qui se déroula ensuite dans les rues de la capitale norvégienne prit des allures de fête populaire.

Sur le court trajet d’à peine 450 mètres séparant le palais royal de la place de l’Université, près de 90 000 supporters enthousiastes se sont massés pour acclamer avec ferveur l’équipe-surprise du tournoi, malgré son élimination en quarts de finale.

Les joueurs se sont ensuite rendus directement au château d’Oslo, où le roi Harald V, 89 ans et grand amateur de sport, les attendait avec le prince Haakon et d’autres membres de la famille royale pour les remercier personnellement de leur parcours en Coupe du monde.