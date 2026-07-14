C’était l’image du jour à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen : après l’élimination en quarts de finale, battu 2-1 après prolongation par l’Angleterre, l’avant-centre norvégien Erling Haaland a descendu la passerelle, serrant contre lui un objet des plus insolites.
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Erling Haaland a descendu l’escalier de l’avion accompagné d’un raton laveur. Un départ pour le moins insolite de la Coupe du monde
L'attaquant de 25 ans a fièrement exhibé un raton laveur empaillé, serrant une bouteille en verre entre ses petites pattes. « Il m'a suivi jusqu'à chez moi », a commenté Haaland peu après sur sa page Instagram, avec son humour pince-sans-rire habituel.
L’animal empaillé, aussitôt baptisé « raton laveur ivrogne » par les internautes, est le fruit d’une virée shopping menée en marge de la Coupe du monde, dans l’État du Texas. Dans un magasin western de Dallas, l’exceptionnel attaquant aurait déboursé environ 750 dollars pour ce souvenir insolite.
- AFP
Malgré son élimination de la Coupe du monde, la Norvège a été accueillie avec une chaleur débordante.
Mais ce ne fut pas le seul moment insolite de cette journée de football norvégien chargée d’histoire. Ce qui se déroula ensuite dans les rues de la capitale norvégienne prit des allures de fête populaire.
Sur le court trajet d’à peine 450 mètres séparant le palais royal de la place de l’Université, près de 90 000 supporters enthousiastes se sont massés pour acclamer avec ferveur l’équipe-surprise du tournoi, malgré son élimination en quarts de finale.
Les joueurs se sont ensuite rendus directement au château d’Oslo, où le roi Harald V, 89 ans et grand amateur de sport, les attendait avec le prince Haakon et d’autres membres de la famille royale pour les remercier personnellement de leur parcours en Coupe du monde.
Le prince héritier Haakon de Norvège a célébré la victoire en aviron avec les supporters.
Le capitaine Martin Ödegaard s'est dit honoré par cette audience avec le souverain : « Il nous a accueillis chez lui et nous a félicités pour notre performance. »
Le moment le plus émouvant pour les supporters s’est déroulé sur la place du château, où l’équipe a célébré avec ses fans la désormais célèbre « danse de l’aviron ».
Un instant royal : le prince héritier Haakon a même saisi le tambour pour donner le tempo aux héros nationaux. Les joueurs ont ensuite pris place dans un bus à toit ouvert et ont traversé la foule en liesse jusqu’à la place de la mairie, avançant au pas tant la foule était dense.
- AFP
Fuite en jet privé : pourquoi Haaland a-t-il quitté la fête avant la fin ?
Alors que la plupart des joueurs de l’équipe nationale défilaient dans les rues d’Oslo pour célébrer la victoire, la plus grande star du pays était déjà absente. Erling Haaland et le milieu de terrain Sander Berge avaient en effet pris la direction de l’aéroport bien avant la fin de la réception royale. Les deux joueurs avaient quitté la cérémonie plus tôt pour rejoindre directement leur avion à destination de la Sicile et y entamer leurs vacances d’été.
Ce départ précipité s’expliquait par une organisation de voyage complexe. À l’origine, Haaland et Berge n’avaient pas l’intention de faire escale en Norvège et souhaitaient s’envoler directement vers leur destination estivale.
Longuement convaincus de faire escale à Oslo, ils ont dû changer leurs plans lorsque le vol de l’équipe, parti de Miami, a accusé un retard. Leur programme a alors été chamboulé, les obligeant à prendre un jet privé pour rejoindre directement leur villégiature sous le soleil de Sicile, tandis que la foule fêtait encore la sélection dans les rues de la capitale norvégienne.
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