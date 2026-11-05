Interrogé sur les rumeurs concernant Arsenal et les distractions liées au fair-play financier à Manchester, Ball, ancien joueur de City, qui s’exprimait en partenariat avec BetWright, a déclaré à GOAL : « C’est la première fois que j’en entends parler ! »

« Cette affaire concernant City, c’est un sacré gâchis, non ? Tout est un gâchis : la façon dont la Premier League a géré les choses et laissé cela se produire sous son autorité. La situation de Chelsea lui a donné l’occasion d’agir. Chelsea a dû se dénoncer un peu, et tout cela s’est passé sous le nez de la Premier League. D’autres clubs ont fait quelque chose, comme Nottingham Forest et Everton, et elle a infligé des sanctions à ces deux clubs assez rapidement. Je les trouve plutôt sévères. C’est vraiment frustrant de voir une équipe traitée différemment.

« Chelsea s’en tire avec une simple tape sur les doigts, aucune sanction n’était prévue, il n’y en avait pas non plus pour City, mais cela ne donne tout simplement pas une bonne image du football en Premier League. Ce n’est pas bon pour l’image de l’ensemble du championnat.

« Les clubs ont voté en faveur de cela, puis ils s’en plaignent : ils ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Espérons que nous saurons bientôt ce que cette affaire va donner et ce qui va se passer, parce que personne ne le sait, n’est-ce pas ? La Premier League a dit vouloir régler cela dans un délai de 12 semaines, comme elle l’a fait pour les dossiers de Forest et d’Everton. Seul l’avenir nous le dira.

« Mais je pense que, quand on regarde la Premier League et qu’on voit Man City se faire battre, les gens ne prennent pas vraiment ces résultats au sérieux pour le moment. Ils se disent que cela n’a pas d’importance, parce que le club va perdre son retrait de points.

« Mais quand on voit City réaliser les performances de ces dernières semaines, on se dit : “Eh bien, les joueurs ont cette mentalité qui leur fait dire que, quoi qu’il arrive, ils veulent gagner des matches.” En tant que joueur, on veut gagner des matches. En tant que joueur, c’est un duel. Si je suis arrière latéral face à un ailier, je veux prendre le dessus sur lui, me prouver à moi-même et prouver à ceux qui m’entourent que je mérite d’être là, que je suis le meilleur joueur et que je vais remporter mon duel. Les joueurs ont cette mentalité, mais savoir s’ils pourront tenir ainsi jusqu’à la fin de la saison est une autre question.

« Je pense qu’Arsenal a acquis la confiance nécessaire la saison dernière pour remporter le championnat. Sa défense est de tout premier ordre, et l’équipe qui gagne le championnat a généralement la meilleure défense. City encaisse encore des buts, malgré sa puissance offensive. Mais oui, Haaland à Arsenal, ça ferait les gros titres ! »