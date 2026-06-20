Erik ten Hag souhaite recruter un ancien joueur prêté par Manchester United pour le club néerlandais de Twente, mais Benfica compte bien attirer l'attaquant au Portugal

Le futur directeur a souligné ses solides attaches locales lors d’une intervention médiatique en marge de ses activités de commentateur durant la phase finale de la Coupe du monde en cours. Il a déclaré : « À Twente, nous suivons avec attention Wout Weghorst. C’est un joueur ancré dans le terroir twendé. Nous sommes extrêmement fiers de son parcours.

Je connais Wout et la famille Weghorst depuis très, très longtemps. Bien sûr, j’aimerais l’avoir dans l’équipe. Quel entraîneur ne rêverait pas d’un avant-centre comme lui ? Pour l’instant, il est concentré sur la Coupe du monde ; il veut devenir champion du monde. Faut-il patienter ? Pour Wout, oui… »