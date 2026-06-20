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Erik ten Hag souhaite recruter un ancien joueur prêté par Manchester United pour le club néerlandais de Twente, mais Benfica compte bien attirer l'attaquant au Portugal
Le club de Twente cherche à recruter un attaquant expérimenté.
Après son départ de l’Ajax, où il a inscrit 20 buts en deux saisons, l’attaquant international Weghorst est devenu un joueur libre très convoité. Le futur directeur technique du FC Twente, Ten Hag, a jeté son dévolu sur le joueur de 33 ans et a profité d’une intervention sur la chaîne NOSpour confirmer l’intérêt officiel du club. Selon un article de SoccerNews, bien que Twente reste un candidat sérieux, Benfica pourrait bénéficier d’un avantage financier s’il officialisait son offre.
- AFP
Ten Hag confirme qu’il cherche à recruter un attaquant.
Le futur directeur a souligné ses solides attaches locales lors d’une intervention médiatique en marge de ses activités de commentateur durant la phase finale de la Coupe du monde en cours. Il a déclaré : « À Twente, nous suivons avec attention Wout Weghorst. C’est un joueur ancré dans le terroir twendé. Nous sommes extrêmement fiers de son parcours.
Je connais Wout et la famille Weghorst depuis très, très longtemps. Bien sûr, j’aimerais l’avoir dans l’équipe. Quel entraîneur ne rêverait pas d’un avant-centre comme lui ? Pour l’instant, il est concentré sur la Coupe du monde ; il veut devenir champion du monde. Faut-il patienter ? Pour Wout, oui… »
Des visages familiers envisagent de se retrouver
Un éventuel transfert au De Grolsch Veste marquerait un retour aux sources pour le duo, Ten Hag ayant débuté sa carrière de footballeur professionnel comme défenseur central à Enschede. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Old Trafford, l’imposant attaquant de 1,97 mètre ayant rejoint Manchester United en prêt de Burnley en janvier 2023. Malgré un bilan de seulement deux buts en 31 matchs toutes compétitions confondues en Premier League, Ten Hag conserve une haute estime de son profil tactique.
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Le feuilleton du transfert touche à sa fin
Le club de l'Eredivisie doit attendre patiemment que l'attaquant termine sa campagne internationale en Amérique du Nord avant de finaliser ses projets de reconstruction de l'effectif. Un mercato estival difficile s'annonce pour Ten Hag, qui devra faire face à un véritable défi : tenter de surpasser la puissance financière du Benfica pour s'assurer les services de sa principale cible offensive avant le début de la saison nationale 2026-2027.