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Erik ten Hag s’en prend vivement à la direction de Manchester United pour une promesse non tenue concernant le transfert de Scott McTominay
Le pacte rompu à Ibiza
Ten Hag a affirmé, de manière fracassante, que la direction de Manchester United n’avait pas respecté des accords précis concernant la stratégie du club sur le marché des transferts. L’ancien entraîneur a cité la vente de Scott McTominay à Naples comme principal exemple de la façon dont son autorité avait été mise à mal durant son mandat. Selon le Néerlandais, un accord clair avait été conclu lors d’une réunion à haut niveau à Ibiza afin que l’effectif reste en phase avec sa vision tactique.
La décision d’autoriser le départ de McTominay à l’été 2024, avec l’arrivée de Manuel Ugarte pour le remplacer, aurait donné à Ten Hag le sentiment d’être tenu à l’écart des décisions. « À Ibiza, nous nous étions mis d’accord. J’ai dit : “Pas question de vendre Scott McTominay.” Nous devions être sur la même longueur d’onde pendant le mercato », a révélé Ten Hag dans un entretien accordé à The Athletic, cité par le Manchester Evening News.
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Des inquiétudes sur le nombre de joueurs capables de marquer
Si Ten Hag tenait à conserver McTominay, c’était en raison de sa capacité singulière à marquer depuis le milieu de terrain. Lors de sa dernière saison complète à Old Trafford, le joueur formé au club a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues. Seuls Rasmus Hojlund et Bruno Fernandes ont fait mieux. Pour Ten Hag, perdre une source de buts aussi fiable représentait un coup dur sur le plan tactique, dont les dirigeants n’ont pas mesuré la portée lorsqu’ils ont poussé à sa vente.
« J’ai avancé un argument, une raison : nous manquons de joueurs capables de marquer. Scott apporte des buts et une excellente mentalité. Il a United dans les veines. Alors, quand ils ont abordé le sujet, j’ai dit : “Non.” Et finalement, ils l’ont vendu. J’ai été, bien sûr, très embarrassé et déçu », a ajouté l’ancien entraîneur de l’Ajax.
La bourde de Manchester United sur le marché des transferts mise au grand jour
Le staff technique jugeait le profil de McTominay particulièrement efficace dans les rencontres serrées sur la scène nationale. Avoir avalisé son transfert en Italie a été particulièrement difficile à accepter pour l’entraîneur et son équipe.
Ces réserves tactiques ont rapidement été confirmées au Stadio Diego Armando Maradona, où McTominay s’est imposé sans difficulté comme l’un des milieux les plus en vue de Serie A, tout en menant Naples vers le titre de champion. Ses performances sensationnelles à l’étranger ont accentué la pression sur les dirigeants de Manchester United, ravivant les vives critiques d’une stratégie de recrutement défaillante qui a laissé partir un joueur aussi influent que décisif.
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Tensions contractuelles à Old Trafford
Les tensions entre l’entraîneur et la direction ne se limitaient pas aux transferts : elles concernaient aussi sa situation contractuelle. Après la victoire de Manchester United contre Manchester City en finale de la FA Cup, le club a décidé d’activer une prolongation d’un an du contrat de Ten Hag. L’entraîneur laisse toutefois désormais entendre que cette décision s’est accompagnée de promesses sans lendemain concernant le projet à long terme et son influence sur l’environnement de l’équipe première.
Ten Hag a expliqué qu’il n’était pas prêt à entamer une nouvelle saison avec l’incertitude d’un contrat de courte durée, ce qui a conduit aux discussions sur son avenir. « Je n’allais pas continuer avec seulement un an de contrat restant, explique Ten Hag. J’ai donc dit : « J’ai besoin d’une année supplémentaire, et nous devons le faire ensemble. » Ils m’ont promis leur loyauté, leur soutien, de communiquer et de faire en sorte que nous soyons sur la même longueur d’onde. Nous avons parlé des problèmes. Mais ils n’ont pas tenu leurs promesses. C’est pour cela que j’ai été déçu. »
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