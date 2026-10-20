Ten Hag a affirmé, de manière fracassante, que la direction de Manchester United n’avait pas respecté des accords précis concernant la stratégie du club sur le marché des transferts. L’ancien entraîneur a cité la vente de Scott McTominay à Naples comme principal exemple de la façon dont son autorité avait été mise à mal durant son mandat. Selon le Néerlandais, un accord clair avait été conclu lors d’une réunion à haut niveau à Ibiza afin que l’effectif reste en phase avec sa vision tactique.

La décision d’autoriser le départ de McTominay à l’été 2024, avec l’arrivée de Manuel Ugarte pour le remplacer, aurait donné à Ten Hag le sentiment d’être tenu à l’écart des décisions. « À Ibiza, nous nous étions mis d’accord. J’ai dit : “Pas question de vendre Scott McTominay.” Nous devions être sur la même longueur d’onde pendant le mercato », a révélé Ten Hag dans un entretien accordé à The Athletic, cité par le Manchester Evening News.