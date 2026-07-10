En direct du centre d’entraînement du Twente à Tegelen, Ten Hag a rapidement démenti les rumeurs de plus en plus insistantes qui le pressentaient au poste de sélectionneur national. Le technicien a affirmé que le projet qu’il mène actuellement au club est un engagement à long terme qu’il a délibérément choisi de mener à bien.

Comme le rapporte le journal AD, il a déclaré : « Je ne suis pas disponible. J'ai délibérément choisi de franchir cette étape. Je vais m'y consacrer pleinement pendant au moins les deux prochaines années. Je me plais ici et je souhaite aider le club à aller de l'avant. »