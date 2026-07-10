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Erik ten Hag a officiellement écarté l’idée de prendre la succession de Ronald Koeman à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas, préférant demeurer dans son rôle de directeur technique au sein de la fédération néerlandaise
Ten Hag a refusé la sélection des Oranje
La KNVB sait désormais qu’elle peut officiellement approcher un candidat de prestige pour le poste de sélectionneur, Ten Hag ayant définitivement écarté toute candidature au poste vacant chez les Oranje. L’ancien coach de Manchester United a fermement écarté toute disponibilité immédiate pour prendre les rênes de l’équipe nationale. Cette décision contraint donc les Pays-Bas à rechercher un nouveau sélectionneur après la démission de Koeman, consécutive à l’élimination prématurée et désastreuse des Oranje dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
- AFP
Engagement pris envers Twente
En direct du centre d’entraînement du Twente à Tegelen, Ten Hag a rapidement démenti les rumeurs de plus en plus insistantes qui le pressentaient au poste de sélectionneur national. Le technicien a affirmé que le projet qu’il mène actuellement au club est un engagement à long terme qu’il a délibérément choisi de mener à bien.
Comme le rapporte le journal AD, il a déclaré : « Je ne suis pas disponible. J'ai délibérément choisi de franchir cette étape. Je vais m'y consacrer pleinement pendant au moins les deux prochaines années. Je me plais ici et je souhaite aider le club à aller de l'avant. »
Koeman assume l'entière responsabilité tactique.
La démission de Koeman a été précipitée par une vague de critiques après son choix de abandonner le traditionnel 4-3-3 pour un 5-2-3 rigide contre le Maroc, une erreur tactique qui a isolé Frenkie de Jong au milieu de terrain.
Après l’élimination aux tirs au but, à l’issue d’un match nul 1-1 en prolongation, le sélectionneur de 63 ans a présenté sa démission dans un message d’adieu émouvant adressé aux supporters. Sur Instagram, il a expliqué : « Nous partagions tous le rêve d’entrer dans l’histoire lors de cette Coupe du monde, mais nous avons échoué. Personne n’est plus déçu que moi. En tant qu’entraîneur principal, la responsabilité m’incombe en dernier ressort. »
- AFP
La KNVB cherche un sauveur
La KNVB affronte une grave crise de leadership et tente de réparer l’image écornée de l’équipe nationale après son cauchemar nord-américain. Ten Hag ayant été écarté, les dirigeants néerlandais sont contraints de trouver, dans un temps record, un stratège capable de réinstaurer la fière philosophie offensive du pays. Une mission colossale, alors que le prochain cycle international approche à grands pas et que le public réclame, de plus en plus fort, un remaniement complet de l’effectif.
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